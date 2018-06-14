Зобнин: Игнашевич пошутил, но многие не поняли

Роман Зобнин – о билетах на ЧМ-2018, подкате под Салаха и том, насколько важен для футболиста стиль.

Чемпионат мира, контракт

– В 2008 году вы ещё занимались в академии Коноплёва. Расскажите, где и как следили за самым успешным турниром для сборной России – Евро-2008?

– Смотрел матч вместе с ребятами на очень маленьком по сегодняшним меркам телевизоре. Болели, переживали, как и вся страна. Сильно радовались, что наша сборная прошла так далеко. Конечно, особенно запомнилась победа над сборной Нидерландов. После того турнира многие наши футболисты уехали в Европу.

– Вы ведь тоже хотите там себя попробовать? В какой лиге?

– Я этого никогда этого не скрывал. По стилю мне ближе силовой футбол – Англия, Германия, может быть, Франция. Но сейчас все мои мысли исключительно о ЧМ-2018. Как вы помните, у меня действующий контракт со «Спартаком». Так что, если будут какие-то переговоры, думаю, вы узнаете об этом одними из первых и незамедлительно напишете об этом в своей новостной ленте.

– Есть понимание, что ЧМ-2018 может стать главным турниром в вашей карьере?

– Выступление на чемпионате мира, тем более домашнем, – одно из главных событий для каждого футболиста. Это большая честь, гордость и ответственность. Думаю, многие игроки, кто хотел бы попробовать свои силы в Европе, включая меня, задумываются об этом. Но для начала нужно проявить себя.

Игнашевич, Салах

– Год назад вы получили тяжёлую травму. Что тогда творилось у вас в голове?

– Когда стало очевидно, что все очень серьезно, в голове было одно – поскорее сделать операцию, пройти курс восстановления, максимально быстро набрать форму и вернуться на поле. Сделать это, кстати, удалось немного быстрее, чем за полгода, – пять месяцев потребовалось.

– В свободное время взглянули на себя со стороны?

– Не могу сказать, что появилось много свободного времени. Восстановление после травмы – это не отдых, а трудоёмкий процесс с большим объёмом работы. В период реабилитации ни на что другое, кроме программы по восстановлению, просто нет ни времени, ни сил. Я благодарен всем болельщикам, которые поддерживали меня в этот период. Это было очень важно для меня и действительно помогло.

– Среди футболистов сборной были клубные противоречия на Евро-2016, что вылилось в разбитую бровь Мамаева. Насколько в нынешней сборной близки футболисты из разных клубов?

– Мы все одна команда, объединённая общей целью. У нас нет никаких клубных противоречий.

– Футболисты в сборной всегда общаются преимущественно с партнёрами по клубу?

– В сборной я общаюсь со всеми. Да, больше всего, наверное, с партнёрами по клубу. Ну и чаще с молодыми ребятами.

– Игнашевич сказал, что часть игроков сборной обращаются к нему на вы. Например: «А вы зайдёте в квадрат?» Вы в том числе обращаетесь к Игнашевичу на вы?

– Конечно, исключительно на вы (смеётся). На самом деле нет. Было бы странно, если бы в команде кто-то обращался к своему партнёру на вы. Думаю, Сергею было бы самому не очень комфортно. Все, включая молодых ребят, обращаются к нему на ты. Про вы – это шутка, которую многие восприняли всерьёз.

– Игнашевич сказал, что будет помогать команде в том числе советами. Он уже на что-то указывал?

– Конечно, на тренировках он всегда подсказывает, куда двигаться, где лучше занять позицию.

– Кстати, про позиции. За последнее время вы играли на шести разных местах. Где вам удобнее всего?

– В центре полузащиты – универсальная позиция, играя на которой можно и обороняться, и атаковать.

– Велика вероятность, что именно вы сыграете в опорной зоне. Сразу срубите Салаха?

– В зависимости от установки тренера (смеётся).

Билеты, внешность

– Вас просят помочь с билетами на ЧМ-2018? По сколько билетов предоставляют игрокам сборной России?

– Регулярно (смеётся). И нам их дают явно недостаточно для того, чтобы привести на матч всех желающих. Про билеты сейчас спрашивают вообще всех, кто связан с футболом. А вы сами с какой целью интересуетесь количеством билетов? (Улыбается.)

– Охарактеризуйте нынешнюю сборную России тремя словами.

– Сплав опыта и молодости (смеётся).

– Вы являетесь лицом компании Braun. Чувствуете, что внимание спонсоров к футболу появилось из-за ЧМ-2018 в России?

– Да, многие бренды сейчас сотрудничают с игроками. Футбол сейчас все обсуждают. Ещё до работы с Braun я много лет пользовался их бритвой. Приятно работать с брендом, который тебе нравится.

– Внешность вообще важна для футболиста?

– Важна не только для футболистов, но и для всех мужчин в целом.

– Кто в команде больше всего проводит времени перед зеркалом?

– Точно не я (смеётся). Я стараюсь минимум времени тратить на рутинные процедуры. И с Braun это удаётся – значительно экономится время на бритьё. Пара минут, и ты готов.

Доверяй, но проверяй

Редакция «Чемпионата» протестировала стайлер и бритву, как у Романа Зобнина. Вот что из этого получилось:

Электробритва Braun Series 3 3045s досталась обозревателю Григорию Телингатеру, предпочитающему гладкое бритье.

Универсальный набор для стайлинга с триммером Braun MGK3080 9 в 1 тестировал глава службы эксклюзивных новостей Иван Карпов, предпочитающий носить бороду.

Скидка в 30% на бритвы и стайлеры доступна по промокоду: RZobnin. Срок действия акции: с 15 июня по 14 августа.