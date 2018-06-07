«В чём вопрос, Валерий Георгиевич»? Чего Газзаев хотел от Путина

Прежде чем раскрывать мотивы, важно ещё раз внимательно, слово в слово, перечитать вопрос Владимиру Путину, заданный именитым футболистом, тренером и депутатом Госдумы Валерием Газзаевым.

— В прошлом году вы задали вопрос о качестве и будущем нашего футбола, — уверенно вошёл в тему Газзаев, хотя во время прямой линии-2017 Путин ничем подобным не интересовался.

Диалог был таким:

— Владимир Владимирович, какой результат должна показать сборная России и как должна выступить на предстоящем чемпионате мира?

— Валерий, я хотел от вас это услышать, а вы ловко мяч на мою сторону перекинули.

— А я могу честно сказать, что у меня такое же мнение, как и у вас, Владимир Владимирович…

Тогда Газзаеву перехитрить Путина не удалось, но год спустя он попробовал снова.

— Ваш вопрос я воспринял как прямое поручение поработать в нужном направлении, — начал депутат программную речь. Правда, иногда запинался и, судя по всему, забывал текст. — Мы с коллегами мы прос…(запинается) разработали и просмотрели, так сказать, практически весь мировой футбол. Значит, все лучшие национальные чемпионаты мира и Европы. Разработали программу реформирования российского футбола, национального чемпионата, чтобы вовлечь в систему детско-юношеского, профессионального и массового футбола все регионы РФ, а также, конечно, с успехом внедрили наследие ЧМ-2018, — интересно, как можно внедрить с успехом то, чего ещё нет, но Газзаев ведь ловкач. — И здесь мы безусловно хотим вспомнить и то, как мы великолепно пользуемся олимпийским наследием Сочи-2014. Мы готовы продемонстрировать нашу программу, чтобы подробно её сформулировать.

«МОЛНИЯ: Газзаев назначен министром здравоохранения» В соцсетях смеются над вопросом футбольного мэтра Владимиру Путину.

На этом можно было закончить, но выступление нужно было украсить тостом.

— Что касается вопроса, то безусловно, все наши коллеги сегодня, всё наше футбольное сообщество, прекрасно понимает, Владимир Владимирович, какая загруженность и занятость, сложность международной политической ситуации. Наша просьба, чтобы футбол остался в центре вашего личного внимания. Вы по духу победитель, вам большое спасибо, что мы сегодня празднуем и будем проводить чемпионат мира. Мы, безусловно, получили выдающуюся, мощную спортивную инфраструктуру, у которой нет аналога в мире. Конечно, эта инфраструктура будет способствовать, чтобы мы…и…э…и (запинается)… будет базой тому, чтобы так сказать, следующим и в будущем мы показывали, безусловно большие…

— Валерий Георгиевич, — не выдержал ведущий, когда время выступления перевалило за две минуты. – В чём ваш вопрос?

— Я хочу вам пожелать, Владимир Владимирович, — не позволил себя сбить Газзаев. – Крепкого здоровья, чтобы…

— Вопрос в чём, Валерий Георгиевич? – нервно улыбнулся и даже повысил голос корреспондент, хотя, когда старшие говорят, так не принято.

— Вопрос в том, чтобы Владимир Владимирович встал… И чтоб в центре внимания… было ваше личное внимание к футболу, Владимир Владимирович, — Газзаев начал нервничать, но выдал сильную концовку.– Мне очень приятно это, Владимир Владимирович, я хочу пожелать вам крепкого здоровья, Владимир Владимирович, хочу пожелать, чтобы господь бог вас охранял, Святой Георгий сопутствовал во всех ваших начинаниях, а Николай Чудотворец дал вам крепкое здоровье и удачу.

Кажется, последнюю часть Газзаев знал ещё со времён осетинских застолий, и она получилась эффектной. Путин улыбнулся, что-то зачеркнул в своём блокноте, но, похоже, совсем не распознал слишком хитрого намёка Валерия Георгиевича.

— Я так понимаю, что вы о наследии чемпионата мира, — сказал президент и ещё три минуты логично рассуждал о малозначительной и всем понятной теме, что стадионы после турнира нельзя превращать в рынки.

Путин: нельзя допустить, чтобы на стадионах ЧМ-2018 потом возникли рынки

***

Для оценки этого футбольного диалога нужно отбросить эмоции.

Да за эти шесть минут Путин своим решением мог спасти чьи-то жизни, избавить от разрушения целый город, поднять зарплату учителям или избавить хоть кого-то от жуткой несправедливости.

Да любой бизнесмен отдал бы за эти шесть минут миллионы долларов, и, возможно, последствия разговора привели бы страну к локальному технологическому прорыву.

Да, можно сказать, что Газзаев просто испоганил драгоценное время, но, честно говоря, Путин сидел в студии аж 4,5 часа, потому что выслушивал нескольких таких деятелей. Так что вряд ли Валерий Георгиевич сильно насолил России.

Лишённым и обманутым он оставил разве что наш футбол.

Во-первых, Газзаев сделал истуканов из своих друзей, Ловчева и Сёмина. По нашей информации, каждый из больших футбольных личностей должен был задать по одному, заранее не согласованному вопросу. То есть первый, тренер «Локомотива», признался, что хотел поднять тему школьных уроков футбола. Второй, председатель общества «Спартак», хотел задать вопрос о развале своей организации. А третий, депутат, просто взял слово первым и никому его не отдал. Двое друзей так и простояли в сторонке и выглядели там очень уверенно.

Говорят, что, когда камеры выключились, Газзаев извинился, сказал, что не рассчитал время, но, если послушать его последующие комментарии в прессе, Валерий Георгиевич остался собой очень доволен.

Газзаев: перед Путиным волнуется весь мир, что говорить обо мне

***

И как раз здесь встаёт вопрос о двух сторонах мотивации.

Первая – сомнительная. В выступлении Газзаева, который и открывал прямую линию, можно было найти связь с его будущим футбольным назначением. Возможно, он уже знал, что получит в свои руки РФС и поэтому, как верный пес, начал выслуживаться перед хозяином.

Вторая – более реальная. Спортсменам позволили начать общение с президентом только из-за чемпионата мира, а Газзаев решил повернуть ситуацию в свою сторону. Забыв о своих друзьях, вымершем футболе на Дальнем Востоке, развале ПФЛ, отсутствии тренеров, плохой ситуации в детском футболе… да, в общем-то, наплевав на всех болельщиков, он просто продавал себя президенту.

И если бы Газзаев убрал расшаркивания, то его речь выглядела бы так:

— Мы хотим изменить футбол, ваше сиятельство. Мудрейший, рассчитываем на ваше покровительство и щедрость.

Всё. И в этом случае Газзаев был не верным и благодарным псом, а хитрым котом, ластящимся в ногах прохожего в надежде получить лучшее место у миски.

Только самым ловким нужно знать две вещи. Что самостоятельный и сильный домашний кот к хозяину чужака никогда не подпустит. И, если надо, без запинок, чётко и со всеми доводами напомнит кому надо об «Алании» или «объединённом чемпионате». Это во-первых.

А во-вторых, что своих здесь не бросают.

— Можно ли на всех кораблях написать «Мутко», чтобы они были непотопляемыми? – спросили у Путина моряки. И это был великолепный троллинг с напоминанием о речном прошлом Виталия Леонтьевича.

— Наши корабли и так непотопляемы, — пошутил Путин и серьёзно добавил главное. — Мы знаем, какая атака на него предпринималась в связи с допинговым скандалом. В этих условиях отправлять его на пенсию невозможно. Потенциал очень хороший, пусть работает…

Так что Валерию Георгиевичу, похоже, придётся ждать Нового года и готовить новые тосты. Он ведь уже просил Ельцина идти на второй срок в 1996-м, прямо перед матчем «Спартака-Алания» в Кубке содружества. Потом одним из первых вступал в «Единую Россию». Он очень хотел, чтобы его видели, гладили, любили. Иногда всё получалось.

Но только нынешний Газзаев плох, его программу вряд ли прочтут, а вот выступить ещё раз дадут обязательно. Это ведь так весело и безнадёжно. Весело и безнадёжно, как российский футбол.