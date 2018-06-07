Особняки, сгоревший дом и море. Где сборная Англии будет жить на ЧМ-2018

До старта чемпионата мира остаются считаные дни. Некоторые сборные уже прибыли в Россию и разместились на своих уютных базах. Английская команда, чьи болельщики так боятся ехать в нашу страну из-за расизма и хулиганства, приедет только 12 июня. Жить и тренироваться сборная будет в 30 километрах от Санкт-Петербурга. Корреспондент «Чемпионата» съездила в Репино и Зеленогорск, где обнаружила много всего интересного. Британские журналисты точно оценят.

4 сборные, которые должны выступить на ЧМ-2018 лучше, чем 4 года назад И ещё две, которые должны повторять результат 2014 года.

Спасибо чемпионату мира. В Санкт-Петербурге появились отличные дороги. Благодаря платной трассе (Западный скоростной диаметр) и отремонтированному шоссе до будущего места пребывания английских футболистов можно добраться за полчаса. Дорога и правда просто идеальная. Аж блестит. На столбах синие флажки, демонстрирующие, что чемпионат мира не за горами. На развилке стоит Забивака.

Сборная Англии выбрала для проживания лучший район Ленинградской области. Посёлок Репино, где находится отель ForRestMix, входит в состав Курортного района. Такая питерская Рублёвка, где особняк на особняке. Только рядом ещё Финский залив (часть Балтийского моря).

Да и гостиницу британцы выбрали отличную. Со спа, крытым бассейном, большим тренажёрным залом, паровыми банями, саунами и шикарными ресторанами. Минимальная цена за ночь — 100 евро. Вот уже несколько дней загородный отель закрыт для гостей (согласно правилам ФИФА) вплоть до конца чемпионата мира. Но на сайте Booking.com почему-то всё ещё можно забронировать номер. Может, всё-таки реально пересечься с Кейном за завтраком?

Нет-нет. Даже не надейтесь. Я хоть и договаривалась за неделю с менеджером гостиницы, но не смогла попасть на территорию. Он, кстати, рассказал, что у английский делегации никаких особых требований не было. Даже пожеланий по питанию не высказывали. Сборная России по хоккею, например, везде возит с собой личного повара. Англичане, оказывается, не такие привередливые.

***

Вокруг отеля бродило много полицейских, которые ещё и не разрешали фотографировать будущее место жительство Англии. Но вообще были довольно милыми и подсказали, где можно припарковать машину.

Вокруг базы было много интересного. В метрах 100 от гостиницы, например, расположилось заброшенное здание. Уж совсем неприглядного вида. Оно присоединяется к пансионату «Буревестник», который тоже не тянет на пять звёзд.

Дорогой «Порше» особенно колоритно смотрелся на этом фоне.

«Англичане напуганы! Это позор!» Откровения британских болельщиков Григорий Телингатер привёз из Киева мнения фанатов «Ливерпуля». Некоторые из них кажутся абсурдными.

Я решила посмотреть с другой стороны на ForRestMix, который находится за высоким деревянным забором.

Через дорогу увидела какой-то сгоревший дом. Вы только представьте, что подумает английский футболист, который выйдет на свой балкон и увидит вот это.

Или деревянные покосившиеся домики (один из них затянули тентом, чтобы не слишком пугал гостей).

Фото: «Чемпионат»

Если отвлечься от старых построек вокруг отеля, то стоит признать, что место для базы футбольной команды неплохое. Чистый воздух, тишина, лес. В 10 минутах пешего хода — залив, где расположились дорогие рестораны и пляж «Чудный». До стадиона «Спартак», где будут тренироваться англичане, ехать 10 минут по шоссе.

На территорию футбольной базы тоже не пройти. Вокруг такой высокий забор, что ни с одной точки не видно газона. Правда, с крыши девятиэтажки, которая стоит совсем рядом, точно можно будет разглядеть, как тренируются Стерлинг и Алли. Около «Спартака» (такое название используется только в официальных документах, табличка на заборе стадиона гласит: «Спортивная школа олимпийского резерва») тоже много полицейских машин. Даже страшно представить, сколько их будет, когда футболисты наконец-то приедут. Доберутся ли сюда английский фанаты? И понравится ли им на питерской Рублёвке, где шикарные особняки соседствуют с ветхими избушками?

Фото: «Чемпионат»