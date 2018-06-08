21 случайный вопрос для чемпиона мира Жилберто Силвы

Чемпион мира 2002 года Жилберто Силва – про Роберто Карлоса, Глушакова и работу на фабрике в 16 лет.

Полузащитник Жилберто Силва, известный по выступлениям за «Арсенал» и сборную Бразилии, в эти дни находится в Москве. Бразилец участвует в презентации Кубка мира по футболу FIFA. Этот тур организуют Coca-Cola вместе с FIFA и оргкомитетом «Россия-2018». Трофей уже пять дней находится в столице в рамках тура, предшествующего ЧМ-2018. Мы ненадолго отвлекли Жилберто Силву, для которого заготовили ряд вопросов из разных областей – от музыки до пуховика Арсена Венгера.

1. Самый быстрый футболист, с которым вы когда-либо играли вместе?

– Тьери Анри. Я застал его, когда он был в самом соку в «Арсенале». На тренировках за ним было не угнаться. Приходилось каким-то образом уменьшать его скорость, встречать его заранее.

2. Сколько денег вам предлагали за золотую медаль ЧМ-2002?

– В мире не существует таких денег, за которые я бы продал ее.

3. Представляете себе Эмери в знаменитом пуховике Венгера?

– Это будет интересно. За столько лет «Арсенал» и Арсен стали синонимами. Тяжело представить клуб без этого тренера. Удачи Эмери. Просто ему не будет.

4. Ваш лучший и худший гол?

– Худшего нет, потому что за всю карьеру я ни разу не забивал в свои ворота. А что касается лучшего… Я был опорным полузащитником. Любой гол – уже успех для меня. Я же вперед почти не ходил – только к стандартам подключался, поэтому большинство мячей в карьере забил головой.

Мы думаем медленнее бразильцев. Намного медленнее У сборной России есть свои козыри, но на фоне топ-игроков они меркнут.

5. Зачем сборная Бразилии отцепила Глушакова от ЧМ-2018?

– Вы про 0:3? Я видел недавний товарищеский матч между нашими сборными. Тогда Глушакова много обсуждали. Представляю, насколько он был разочарован, оставшись вне заявки на ЧМ-2018. Нужно быть сильным внутри, чтобы преодолеть такой этап.

6. Как поживает ваш муравьед?

– Я не знаю, жив ли он. Я давно не был в лондонском зоопарке, где обитал тот муравьед. Его тоже назвали Жилберто, потому что он тоже из Южной Америки.

Фото: «Чемпионат»

7. Назовите лучший гимн чемпионата мира или вообще песню о футболе.

– Для меня – гимн Бразилии перед матчем. Нет ничего более эмоционального. И так с гимном каждой страны. Ещё до начала игр команды обмениваются колоритом своей культуры.

8. Вещь, которую вам объяснил Арсен Венгер?

– Спасибо ему за шесть лет совместной работы. Он многому научил. Говорил, что хочет и не хочет видеть в моем исполнении. Я быстро адаптировался к новой философии. Мы общались с ним и один на один, и в коллективе. Арсен живёт футболом и умеет мотивировать игроков. Чётко давал понять, чего хочет от футболистов. Особенно перед играми с «МЮ», «Челси», «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем».

Венгер решил уйти? Нет, похоже, ему в этом помогли Почему Арсен покидает Лондон, и кто станет его сменщиком. Всё, что нужно знать об уходе француза прямо сейчас.

9. Сколько лет вы работали на фабрике и почему?

– Два с половиной года я провёл на карамельной фабрике. Мне тогда было 17-19 лет, и я занимался буквально всем на производстве, куча разных функций в производстве конфет. Мне пришлось работать, поскольку у меня была бедная семья. Хотя на фабрике я зарабатывал не так много. В футбол меня убедили вернуться друзья. Многие поражались, что я ушёл работать на фабрику, но я обязан был так поступить из-за ситуации в семье.

10. Если бы вы были тренером сборной Бразилии, кого бы взяли из тех, кто не поехал на ЧМ-2018?

– За последнее время через сборную прошло много футболистов. Несколько сильных не попали на мундиаль. При этом я отлично представляю методы Тите. По «Коринтиансу» знаю, как он выстраивает работу. Есть качества, которые он считает приоритетными в игроках. Виллиан и Фирмино могут оказаться в запасе в каких-то матчах, хотя у них есть все данные для игры в старте.

11. Сколько стадионов ЧМ-2014 стоят без дела?

– Жаль, но не везде футбол развит так сильно, как в Рио, Сан-Пауло, Минас-Жерайс и Порту-Алегри. Например, в Куябе, Манаусе и Бразилиа нет такого внимания к футболу.

12. Вы долго матерились после матча «Арсенал» – ЦСКА – 0:0? Слышали про анекдот Газзаева?

– Мы испытывали сильное разочарование, когда создали столько моментов и не забили. Анекдот Газзаева? Ни о чём подобном не слышал.

«В чём вопрос, Валерий Георгиевич»? Чего Газзаев хотел от Путина Газзаев поклоняется Путину. Что ему нужно?

13. Из-за отсутствия какого игрока на ЧМ-2018 вам обиднее всего? Найнгголан, Ибрагимович, Икарди, Зане, Денисов…

– Это происходит каждый раз. Всегда кто-то не приезжает. Одни крутые футболисты будут, другие — нет. Не у всех великих игроков бывает возможность победить на чемпионате мира. А называть конкретные фамилии… Я не тренер и не хочу им быть. Те, кто должны приехать, – приедут.

14. В ближайшие 10 лет «Арсенал» станет чемпионом?

– Жду этого, как и многие болельщики. Я даже не знаю, велики или малы шансы. Только время покажет.

15. У кого самый сильный удар в нынешней сборной Бразилии?

– Сейчас нет такого, как Роберто Карлос. Я стоял в стенке, когда он бил – и на тренировках сборной, и в матчах против «Реала» в 2006-м. Это не смешно ни капельки. Думал, только о том, чтобы мяч не попал в меня. Слава богу, пронесло.

16. Когда последний раз плакали?

– В футболе? Поражения – это всегда тяжело. Если еще уступаешь в финале чемпионата, то эти эмоции угнетают и можно пустить слезу.

17. Вам снился кубок чемпионата мира?

– Да. И до 2002 года, и после того, как мы его выиграли. Очень сильные воспоминания, уникальные.

Бразилия без Неймара – не то что Аргентина без Месси Семь главных событий игрового вторника и… одна хорошая новость для сборной России.

18. Чем сборная Бразилии 2002 года лучше сборной Бразилии — 2018?

– Не люблю сравнения. В 2002-м мы заслуженно выиграли мундиаль. Новая команда тоже сильна, и я буду за нее болеть. Сейчас меньше звезд в составе? Я бы так не сказал. Тут Неймар из «ПСЖ», Жезус и Фернандиньо из «Манчестер Сити», Виллиан из «Челси», Фирмино из «Ливерпуля» и другие из ведущих клубов Италии и Испании.

19. Вы пойдёте на матчи ЧМ-2018?

– Я приеду на матчи сборной Бразилии в плей-офф. Их игры на групповом этапе буду коментировать для телевидения – для beIN Sport и малазийского Astro.

20. Вы агент Фреда из «Шахтёра»? Он уже перешёл в «Манчестер Юнайтед»?

– Нет, я его представитель. Переход – это пока остаётся между клубами. Немного подождите и появится информация.

21. Кубок чемпионата мира тяжёлый?

– Очень. И не столько в плане веса, сколько из-за истории, которая стоит за ним. Благодаря ФИФА и Coca-Cola я вожу трофей по городам и странам. Показываю кубок людям и вижу их эмоции, их радость. В Питере на церемонию приветствия пришло аж 300 тысяч человек, как мне сказали.

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Coca-Cola вместе с ФИФА и оргкомитетом «Россия-2018» разработала специально для России самый длинный маршрут по стране-хозяйке мундиаля. В общей сложности за 123 дня кубок преодолел более 27 тыс. км и сменил 11 часовых поясов. Кубок проехал по территории, на которой живут более 40 млн человек, а это значит, что шанс его увидеть был у каждого третьего россиянина. Москва стала 25-й и финальной остановкой в маршруте. Тур торжественно завершится 7 июня 2018 года в Парке Горького. А 8 июня в его честь состоится совместный концерт Басты и Джейсона Деруло – исполнителей международной и русскоязычной версии гимна Coca-Cola к предстоящему ЧМ-2018.