«Все волосы выпали от стресса». Сборная России готовится к чемпионату мира

Сгущающиеся над Новогорском тучи грозили превратить рядовую тренировку сборной России в конкурс мокрых маек. Промокнуть в итоге не посчастливилось лишь Станиславу Черчесову: его окатило водой из поливалки.



На радость всем поклонникам национальной команды, вернулся в общую группу Юрий Жирков, отсутствовавший на вчерашней тренировке сборной из-за ушиба стопы. Само занятие проходило буднично, в рабочем настроении.

Пообщаться с журналистами отрядили десант из двух Фёдоров: Смолова и Кудряшова. Первым к прессе вышел форвард национальной команды и «Краснодара», по ходу общения сам задавший несколько вопросов прессе.



— Комфортно ли вам, когда команда играет длинными забросами вперёд на вас?

— Не думаю, что эти передачи делают, чтобы я зацепился и сохранил мяч. Например, если такие передачи за спину, как в матче с Турцией, будут проходить, то почему нет?



— Что, кроме прессинга, сборная России может предложить сопернику в атаке?

— Вы считаете, что у нас есть только прессинг?

«На чемпионате мира мы всё исправим». Сборная продолжает подготовку к ЧМ Кутепов пообещал, что всё будет нормально.

— Моменты сейчас создаются за счёт прессинга. За счёт чего ещё можно это сделать?

— За счёт индивидуального мастерства всех игроков нашей сборной.



— Почему у вас в последних двух матчах было так мало моментов?

— Считаю, что в последних двух матчах я сыграл хорошо.



— Насколько комфортно вам играть в комбинации с Аланом Дзагоевым?

— Мне комфортно играть со всеми футболистами сборной России, а с Дзагоевым я играю с детства, ещё с юношеских сборных. Его мастерство и понимание игры не вызывает сомнения.

— Следили за матчами соперников по группе? Саудовская Аравия и Египет в последних контрольных играх не очень хорошо действуют в обороне…

— Вам виднее – спасибо за подсказку, теперь будем знать! А если серьёзно, то лично я смотрел матчи, сделал выводы. Тренер ещё покажет моменты, за счёт чего можно их обыграть.



— Планируете ли всей сборной смотреть сегодня матч Германия – Саудовская Аравия?

— Не знаю, будем ли смотреть вместе. Думаю, все ребята будут смотреть — так или иначе.

У Черчесова проблемы с поиском схемы. Мы придумали ему новую Расставить игроков сборной России можно так, что лучше будет всем.

Далее последовала просьба, показавшаяся не слишком уместной для сбора российской команды.



— Расскажите, в каких условиях будут жить испанцы в Краснодаре.

— Ну, съездите в Краснодар, спросите. Отличная база – думаю, самая лучшая в России.



— Сейчас уже начинает чувствоваться приближение чемпионата мира, или подготовка к турниру – в большей степени рутина?

— Начинаем ощущать волнение – всё-таки всё меньше дней остаётся до старта. Но мы уже провели большую часть тяжёлых сборов. Все хотят, чтобы всё поскорее началось. Я не ощущаю волнения – может, ближе к матчу будет нервозность. Надеюсь, что опыт выступления на чемпионате Европы и Кубке конфедераций поможет справиться с этим.

Намного более расположенным к общению оказался тёзка Смолова – Фёдор Кудряшов.



— Если сборная сыграет с тремя центральными защитниками, на позиции левого латераля есть только Жирков. Готовы ли вы там сыграть?

— Я готов сыграть там, куда меня поставит тренер. То, готов ли я сыграть на этой позиции, больше к тренеру вопрос.



— Насколько вам комфортно там?

— Никакой сложности мне бы это не доставило, так как в клубе я играю на этой позиции, и никаких проблем бы не было.

— В чём причина перехода на другую схему в последний момент? Травмы защитников?

— Не могу ответить на этот вопрос. Схему выбирает тренерский штаб, а мы должны выполнять требования, которые нам предъявляют.



— Отсчитываете ли дни до чемпионата мира?

— Конечно. Всё-таки праздник, и хочется, чтобы он побыстрее начался.



— С чем связана ваша смена имиджа? У вас был такой эффектный ирокез.

— Выпали все волосы (смеётся).



— От волнения?

— Не знаю, от стресса.

ЧМ-2018. Всё, что нужно знать о группе A Начинаем представлять участников ЧМ в России.

— Некоторые журналисты считают, что ваша внешность станет дополнительным устрашающим фактором для соперников

— Если так будет, я буду только рад.



— Разбирали ли сборную Саудовской Аравии?

— Нам показывали, как они играют в атаке. Это неплохая сборная, особенно – впереди. Оборону детально мы ещё не разбирали, но видели.

— Прошлой ночью «Вашингтон» с Овечкиным выиграл Кубок Стэнли. Кто-то в сборной смотрел финальный матч?

— Вряд ли смотрели, ведь в три часа ночи была игра, но утром обзор мы посмотрели.



— Не созванивались?

— Наверное, ребята, которые знают Овечкина, поздравили. Я никого не знаю, но следил за серией.



— Очень много критики со стороны болельщиков и журналистов льётся на сборную в связи с обновлённым рейтингом ФИФА. Вы за этим следите?

— Если честно, я вообще не знаю, о чём пишут. Я не читаю новости с момента, как закончился чемпионат России, отключив все футбольные порталы. Я не в курсе, о чём говорят. Следил только за НХЛ.

Несмотря на то, что игроки сборной вряд ли прочитают этот материал (во всяком случае, шансов обнаружить среди читателей Фёдора Кудряшова, как оказалось, нет), хочется пожелать нашей команде удачи и спокойной подготовке. Что нам этот рейтинг сборных?