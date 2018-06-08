ЧМ-2018. Всё, что нужно знать о группе B

ЧМ-2018. Всё, что нужно знать о группе A Начинаем представлять участников ЧМ в России.

Португалия

Место в рейтинге FIFA: 4.



Состав



Вратари: Антони Лопеш («Лион»), Бету («Гёзтепе»), Руй Патрисиу («Спортинг»).



Защитники: Бруну Алвеш («Рейнджерс»), Седрик Соареш («Саутгемптон»), Жозе Фонте («Далянь Ифань»), Мариу Руй («Наполи»), Пепе («Бешикташ»), Рафаэль Геррейро («Боруссия» Дортмунд), Рикарду Перейра («Порту»), Рубен Диаш («Бенфика»).



Полузащитники: Адриен Силва («Лестер»), Бруну Фернандеш, Вильям Карвалью (оба — «Спортинг»), Жоау Мариу («Вест Хэм»), Жоау Моутинью («Монако»), Мануэл Фернандеш («Локомотив»).



Нападающие: Андре Силва («Милан»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Криштиану Роналду («Реал»), Желсон Мартинш («Спортинг»), Гонсалу Гедеш («Валенсия»), Рикарду Куарежма («Бешикташ»).



Отбор на ЧМ



О зависимости сборной Португалии от своей великолепной семёрки сказано и написано столько, что повторяться как-то пошло. Поэтому – сухие цифры: без Криштиану чемпионы Европы всухую «влетели» на старте мировой квалификации в Базеле, с ним – выиграли оставшиеся девять матчей, семь из которых – на ноль. Быть может, именно этих, швейцарских, 90 минут Роналду и не хватило, чтобы первенствовать в споре лучших снайперов отбора. От победителя гонки Роберта Левандовского пятикратный обладатель «Золотого мяча» отстал всего на гол.



Как это ни парадоксально, Португалия нуждалась в такой встряске, которую получила на «Санкт-Якоб Парк». Торжества по случаю евротриумфа чересчур затянулись. Поражение от главного конкурента отрезвляюще подействовало на парней Фернанду Сантуша, и больше таких вольностей они себе не позволяли. В итоге обе команды насобирали поровну очков, но португальцы забили больше и пропустили меньше – за счёт этого и оказались выше.

Последние матчи



Но даже Роналду в обойме – не страховка на все случаи жизни. Решив локальную цель в квалификации, Португалия легкомысленно отнеслась к мартовским спаррингам – и огребла от голландцев по первое число. Удаление защитника Канселу чемпионов Европы ничуть не оправдывает – все три мяча они получили в равных составах.



Более свежие ничьи с Тунисом и Бельгией только усилили тревогу футбольной Португалии: как бы не повторился бразильский конфуз (на прошлом «мире» Роналду и Ко даже из группы не выползли). Разгром Алжира (3:0) подуспокоил поклонников команды, но не убедил в стопроцентной готовности к ещё одному великому свершению. Впрочем, во Франции два года назад португальцы тоже не блистали – просто цинично устраняли со своего пути одну преграду за другой…



Главные звёзды



В распоряжении Фернанду Сантуша собралось достаточно талантливой и в то же время уже ярко себя проявившей молодёжи – это и Бернарду Силва, и Гонсалу Гедеш, и Желсон Мартинш. Но пока есть король Криштиану, остальным уготована почётная, но всё же второстепенная роль свиты. На этот Кубок мира Криштиану возлагает особые надежды. В сущности, вопрос для него стоит ребром: сейчас или никогда. Каким бы феноменальным атлетом ни был Криштиану, в 33 года сложно строить далеко идущие планы в футболе. Очевидно, что карьера Роналду в национальной команде неумолимо близится к завершению. Тем выше вероятность того, что в России Криштиану выложится без остатка. Как в последний раз.

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Испания

Место в рейтинге FIFA: 10.



Состав



Вратари: Давид де Хеа («Манчестер Юнайтед»), Кепа Аррисабалага («Атлетик»), Пепе Рейна («Наполи»).



Защитники: Дани Карвахаль, Начо, Серхио Рамос (все — «Реал»), Жерар Пике, Жорди Альба (оба — «Барселона»), Альваро Одриосола («Реал Сосьедад»), Сесар Аспиликуэта («Челси»), Начо Монреаль («Арсенал»).



Полузащитники: Серхио Бускетс, Андрес Иньеста (оба — «Барселона»), Сауль, Коке (оба — «Атлетико»), Тьяго («Бавария»), Марко Асенсио, Иско (оба — «Реал»).



Нападающие: Родриго («Валенсия»), Лукас Васкес («Реал»), Яго Аспас («Сельта»), Диего Коста («Атлетико»), Давид Сильва («Манчестер Сити»).



Отбор на ЧМ



Если вам говорят, что вратарь в принципе не способен перевоплотиться в классного тренера – не верьте. И в этом правиле бывают исключения. Живое тому подтверждение – Хулен Лопетеги. Что в «Реале», что в «Барсе» человек довольствовался ролью дублёра, а регулярно играл только в заштатных командах вроде «Логроньеса». Зато тренер из средненького кипера вырос сильный – после побед на юношеском и молодёжном Евро и фантастической беспроигрышной серии «националки» из 19 матчей об этом можно говорить с уверенностью.



Если у кого-то и оставался скепсис относительно способности Лопетеги сладить с толпой состоявшихся звёзд, то квалификация ЧМ-2018 их окончательно развеяла. Четырёхкратные чемпионы планеты, итальянцы, и те не смогли составить достойной конкуренции «красной фурии» — что уж говорить о прочих «одногруппниках»? Больше очков за цикл – 100%, 30 – набрали только действующие обладатели трофея – немцы, столько же – 27 – бельгийцы. Полную «кошёлку» мячей в Испании получили и робкие лихтенштейнцы, и гонористые итальянцы – ни один из гостей Пиренейского полуострова не избежал разгрома! Если в прежние времена, лет эдак 20 назад, «красную фурию» пренебрежительно называли чемпионом отборочных циклов (мол, только там она и горазда мускулами играть), то теперь неизменно относят к числу фаворитов финальных стадий. В этом статусе она и явилась в Краснодар.

Последние матчи



Прошлой осенью у нас была возможность воочию лицезреть сборную Испании, пускай и не самый отмобилизованный её вариант. В ноябрьском Петербурге южане были настроены благодушно и не стали сильно возражать против результативной ничьей – всё для зрителя!

На что способны испанцы в полной боеготовности, на своей шкуре прочувствовала сборная Аргентины. И ей это вряд ли понравилось. На глазах у легко травмированного Месси бригада Лопетеги просто уничтожила вице-чемпиона мира. На красавце «Ванда Метрополитано» в Мадриде «альбиселесте» повторила собственный антирекорд (1:6), а Испания лишний раз подтвердила, что после недолгой паузы вновь готова к великим свершениям. Июньской ничьей со швейцарцами не стоит придавать серьёзного значения по двум причинам: а) отсутствие «реалистов», отдыхавших после финала Лиги чемпионов; б) естественное для фаворита стремление поберечься перед большим стартом. В оптимальном составе сборная Испании покажется завтра в Краснодаре.



Главные звёзды



С «Барселоной» великолепный Иньеста уже попрощался, а скоро, видимо, простится и со второй главной командой в жизни – национальной. Возможно, этот трогательный момент случится на наших глазах. Старше 34-летнего хавбека в обойме сборной один Пепе Рейна. Но одно дело – время от времени прыгать между стойками и другое – поддерживать темп игры в центре поля, на ходу придумывая что-то оригинальное. На один крупный турнир Андреса ещё хватит, на больше – вряд ли.

«Бесконечный Иньеста». Как «Барселона» провожала легенду клуба Вчера Андрес Иньеста сыграл последний матч за «Барселону» и не хотел прощаться с «Камп Ноу» до самой ночи. Лучшие фото – в нашей подборке.

Иньеста, Рамос да Сильва – вот и всё, что осталось от золотой банды десятилетней давности, положившей начало новой испанской гегемонии в Европе и мире. Возможно, с точки зрения громкости имён современная «красная фурия» уступает самой себе прошлых созывов, но в плане зрелищности командной игры где-то даже превосходит. По-доброму завидую сочинцам, которые своими глазами увидят пиренейское дерби Испания – Португалия. Круче пары на старте не найти.

Марокко

Место в рейтинге FIFA: 41.



Состав



Вратари: Мунир Мохамеди («Нумансия»), Яссин Буну («Жирона»), Ахмед Тагнаути («Иттихад Танжер»).



Защитники: Мехди Бенатиа («Ювентус»), Ромен Сес («Вулверхэмптон»), Мануэл да Кошта («Истанбул Башакшехир»), Ашраф Хакими («Реал»), Хамза Мендиль («Лилль»).



Полузащитники: Набиль Дирар («Фенербахче»), Юсеф Аит Беннассер («Кан»), Мехди Карсела-Гонсалес («Стандард»), Карим Эль-Ахмади, Софьян Амрабат (оба – «Фейеноорд»), Юнес Беланда («Галатасарай»), Хаким Зиеш («Аякс»), Файчал Файр («Хетафе»), Нордин Амрабат («Леганес»), Мбарк Буссуфа («Аль-Джазира»), Амин Арит («Шальке»).



Нападающие: Азиз Бухаддуз («Санкт-Паули»), Халид Бутаиб («Йени Малатьяспор»), Айюб Эль-Кааби («Ренессанс Беркан»), Юссеф Эн-Несири («Малага»).



Отбор на ЧМ



Должно быть, даже во Франции сегодня немногие вспомнят, каким защитником был Эрве Ренар, но сборную Марокко он мастерски научил обороняться. Эта команда уверенно разбивает стереотипы о невысокой тактической выучке и слабой игровой дисциплине африканских сборных. Как бы неправдоподобно ни выглядел у неё ноль в графе «Пропущенные мячи» по итогам группового турнира, это – факт. Пока что самый знаменательный в биографии голкипера второлиговой испанской «Нумансии» Мунира Мохамеди. Взять приступом марокканскую стену не удалось ни Габону с Мали, ни Кот-д’Ивуару во главе с Жервиньо, Думбия и Калу. Где-то даже символично, что в мировую футбольную элиту сборная Марокко вернулась с французским предводителем – ведь последний раз она участвовала в финальной стадии 20 лет назад на родине Ренара.



Последние матчи



После минимального поражения от Камеруна прошлым летом в рамках Кубка Африки марокканцы выдали серию из девяти матчей без поражений. Четыре из них пошли в зачёт чемпионата мира, пять – в реестр «товарняков». На стыке весны и лета «атласские львы» в Женеве сделали ничью с украинцами (0:0) и обыграли Словакию (2:1). Заключительный тест перед ЧМ-2018 – завтра в Таллинне.



Главные звёзды



«Реал», «Ювентус», «Аякс», «Шальке» — заявочный лист марокканцев пестрит громкими европейскими брендами. Собственно, внутренний чемпионат у Ренара представляют два человека из 23-х – третий вратарь Тагнаути и нападающий Эль-Кааби. Наш давний знакомец Буссуфа зарабатывает в ОАЭ. Остальные 20 игроков выступают в Европе. Олицетворением современной сборной Марокко позволительно назвать Мехди Бенатиа. Два года подряд он выигрывал чемпионат Германии с «Баварией», после чего провернул аналогичный фокус с «Юве» в Италии. Поклонникам «Локо», возможно, будет приятно повидаться с Да Коштой и Буссуфа. Оба – в обойме.

Иран

Место в рейтинге FIFA: 37.



Состав



Вратари: Алиреса Бейранванд («Персеполис»), Рашид Мазахери («Зоб Ахан»), Амир Абедзаде («Маритиму»).



Защитники: Рамин Резаэян («Остенде»), Джаляль Хоссейни («Персеполис»), Мохаммед Реза Ханзаде («Падидех»), Мортеза Пурлиганджи («Аль-Садд»), Педжман Монтазери («Эстегляль»), Маджид Хоссейни («Эстегляль»), Милад Моххамади («Ахмат»).



Полузащитники: Саид Эззатоллахи («Амкар»), Масуд Шоджаи (АЕК), Саман Годдос («Эстерсунд»), Мехди Тораби («Сайпа»), Ашкан Дежага («Ноттингем Форест»), Омид Эбрахими («Эстегляль»), Эхсан Хажсафи («Олимпиакос»), Али Голизадех («Сайпа»), Вахид Амири («Персеполис»).

Нападающие: Алиреза Яханбакш («АЗ Алкмар»), Карим Ансарифард («Олимпиакос»), Мехди Тареми («Аль-Гарафа»), Сердар Азмун («Рубин»), Реза Гучаннеджад («Херенвен»).



Отбор на ЧМ



Начиная с 1994 года выступления сборной Ирана отличала строгая цикличность: один «мир» пропускает – в следующем участвует. Дважды подряд она в финальные стадии не пробивалась. Один из самых талантливых учеников Алекса Фергюсона Карлуш Кейруш нарушил эту традицию. В 2014-м он свозил команду в Бразилию, а теперь доставил в Россию.



Путь иранцев до нашей страны был долог и непрост – два групповых этапа и целых 18 матчей – тем ценнее итоговый успех. Превосходство «персидских леопардов» над соперниками убедительно засвидетельствовал ноль в графе поражений. Почти треть командных голов – 11 из 36 – пришлись на долю «крестника» Курбана Бердыева – Сердара Азмуна.

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Последние матчи



В последний месяц весны иранцы в Тегеране минимально обыграли Узбекистан (1:0) и в один же мяч уступили в Стамбуле туркам – 1:2. Более команда на публике не показывалась – в том числе, наверное, и из конспиративных соображений. Не иначе как готовит сюрпризы паре грандов с Пиренеев.



Главные звёзды



Повышенное внимание российской публики гарантировано сборной Ирана. И дело тут не только в том, что она раньше всех прибыла к месту проведения соревнований. Где ещё вы увидите легионеров из РФПЛ в каждой из игровых линий, кроме вратарской? А у Карлуша Кейруша они есть – «грозненец» Мохамади в обороне, «пермяк» Эзатоллахи – в полузащите, «казанец» Азмун – в атаке. Возможно, вы удивитесь, но именно последний является самым популярным персонажем Премьер-Лиги в «Инстаграме» (более 2,3 млн подписчиков). Сугубо спортивная статистика Сердара тоже вызывает уважение – 23 гола в 32 матчах. Надо ли говорить, за кого будет болеть Казань в матче Иран – Испания? Не сомневаюсь, что Курбан Бекиевич загодя приобрёл билет на этот матч.