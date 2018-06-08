Почему я буду болеть за Бразилию на ЧМ-2018

Есть ровно три причины, почему мне симпатична сборная Бразилии.

Дайте ему Кубок мира. Почему я буду болеть за Лионеля Месси Павел Пучков публично вступает в секту.

1. Связь

Я всегда мечтал поехать в Бразилию на ЧМ-2014. Ради такой командировки даже выучил португальский язык. Это позволило мне увидеть чуть больше, чем другим журналистам из России. Когда ты общаешься с местными на одном языке, улавливаешь сарказм бразильских юмористических шоу и понимаешь написаное на баннерах, то намного проще прочувствовать культуру другой страны. Не то чтобы Бразилия культурнее России, но точно футбольнее.



Знание языка позволило сделать интервью со всеми топовыми бразильцами из РФПЛ. От Алекса и Халка до Веллитона и Карвальо. А ещё позволило мне открыть свое небольшое шоу на бразильском канале ESPN Brasil.

В результате я оказался так привязан к сборной Бразилии, что её состав обсуждаю чаще, чем российский. Короче, любой на моём месте стал бы хоть сколько-то ассоциировать себя с пентакампеонами.

2. Марсело

Вы же в курсе, как играют в РФПЛ? Оборона-оборона-оборона. И тут не только команды Бердыева с Гончаренко, но и чемпионские «Спартак» и «Локо» – все пляшут от защиты в большей степени, чем от атаки. Наша лига не такая уж и слабая. Мы находимся на уровне Португалии и Франции (клубам из этих стран мы наваляли в последних еврокубках). Но даже при неплохих результатах зрелищность находится в зачаточном состоянии. Думаю, вам тоже надоело смотреть на перепасовки центральных защитников, которых никто не прессингует. Это не футбол.

Футбол – риск и атака. И в этом плане на бразильцев приятно смотреть. Они абсолютно безбашенные парни, которые культивируют нападение. Я на днях глянул их последний матч против хорватов. Боже, вы видели дриблинг Марсело? Безумие и отвага, но на такое хочется смотреть. В этом эпизоде весь бразильский футбол.

Не только нападающие творят, но и защитники играют для зрителей. В каждом матче сборной Бразилии карнавал. Этот подход ковался десятилетиями. Да, порой приводило к 1:7, но это тоже сильные эмоции. И лично для меня против немцев на ЧМ-2014 – самый запоминающийся в жизни. Непередаваемое ощущение, когда своими глазами видишь плачущих фанатов, уходящих с трибуны уже в первом тайме.

3. Открытость

Третья причина – открытость сборной Бразилии. Это уже больше идёт от профессиональных потребностей. Как функционирует главная коммуникации в футболе? Игроки выступают для болельщиков. Игроки не могут общаться со всеми болельщиками напрямую. Журналисты – являются посредниками между футболистами и зрителями. Если команда дает мало объяснений, то это передается дальше по цепочке.

Увы, у нас принято быть закрытыми. Футболисты после матчей общаются неохотно. Главный тренер предпочитает обходиться расплывчатыми формулировками. Вопросы про игроков не попавших в сборную, он считает неприемлемыми. Хотя и про тех, кто оказался в заявке разговор получается не особо информативный.



– Вы оставили в финальной заявке Семёнова, а не Нойштедтера. Могли бы объяснить почему?

– Нюансов много. Решение принято. Иногда просто интуиция подсказывает.



Ясненько-понятненько. Только почему-то главный тренер сборной Бразилии Тите подробно объясняет, из-за каких качеств выбирает тех или иных футболистов, объясняет в каких сочетаниях их лучше использовать и когда. Никогда не забуду, как столкнулся с Тите в Казани на Кубке конфедераций. Я просто встретил его у стадиона. Он меня первый раз видел, но говорил со мной раскрепощённо, будто я его сосед по даче. Такое подкупает.

Весёлая пресс-конференция Черчесова после ничьей с турками Главный тренер сборной Станислав Черчесов отвечает на нападки журналистов.

Любая сборная должна ориентироваться на зрителей. И если журналисты озвучивают корректные вопросы, которые интересны болельщикам, то должны следовать конструктивные ответы. А мы больше слышим придирки к словам «товарищеский» и «отцепили».



Это не значит, что за сборную России нельзя болеть. Можно и нужно. Но пока в другой команде ты видишь более человеческое отношение, то и симпатии соответствующие.