Жена Патрисиу порекомендовала игрокам сборной Португалии мастурбировать
buffon-and-mandanda:
— Черчесов: я тут у португальцев одну тактику узнал… В общем, всех приглашаю в душ.
ВЦИОМ: каждый десятый гражданин России надеется на победу сборной на ЧМ-2018
basbyboy:
— Можно с уверенностью сказать, что 11% нашей страны не интересуются футболом.
Сборная Панамы прибыла в Саранск
gevernik:
— А что, Депардье не встречал?
Россия занимает самое низкое место в рейтинге ФИФА среди всех команд ЧМ-2018
19-fksm-22:
— Мы в Топ-70, всё нормально.
Стала известна схема премирования игроков сборной России при Черчесове
pandagrey:
— А каторжных работ для сборной не предусмотрено?
Газзаев: перед Путиным волнуется весь мир, что говорить обо мне
modzhahed:
— Интересно, а как бы повёл себя Газзаев, если бы президент напомнил ему про несбритые усы?
Радимов — об игре Египта в матче с Бельгией: и мы этот колхоз не обыграем?
zafik1800:
— Помню, как мы алжирский колхоз на ЧМ 2014 обыграли))
Как Черчесова окатило водой из шланга — в фотообзоре тренировки сборной России
93fclm:
— Черчесову включили душ.
Иван Ургант запустил флешмоб «Усы надежды» в поддержку Станислава Черчесова
Partizan-2018:
— Никита Михалков приступил к съёмкам нового фильма «Москва усам не верит».
Луческу: надеюсь, сборная России дойдёт до полуфинала ЧМ-2018
goldenboy85:
— А так до финала хотели! Ну ладно, полуфинал так полуфинал.
А. Попов: вижу, что вся страна против Черчесова, против того, что он делает
pupnoff:
— Каждого зарвавшегося игрока нужно пугать, что его придёт тренировать Черчесов.