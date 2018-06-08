Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
A
Россия
Саудовская Аравия
Египет
Уругвай
B
Португалия
Испания
Марокко
Иран
C
Франция
Австралия
Перу
Дания
D
Аргентина
Исландия
Хорватия
Нигерия
E
Бразилия
Швейцария
Коста-Рика
Сербия
F
Германия
Мексика
Швеция
Южная Корея
G
Бельгия
Панама
Тунис
Англия
H
Польша
Сенегал
Колумбия
Япония
Матч-центр:
Главная / Футбол / ЧМ по футболу 2018 /

Панама, Черчесов, сборная России в комментариях читателей

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
Турнир Команды Календарь игр Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Сборная России. Станислав Черчесов
Андрей Панков
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
«А каторжных работ для сборной не предусмотрено?»
Опросы ВЦИОМ, Панама в Саранске, результаты сборной России. Это и другое в комментариях читателей.
Футбол / ЧМ по футболу 2018

Жена Патрисиу порекомендовала игрокам сборной Португалии мастурбировать

buffon-and-mandanda:
— Черчесов: я тут у португальцев одну тактику узнал… В общем, всех приглашаю в душ.

ВЦИОМ: каждый десятый гражданин России надеется на победу сборной на ЧМ-2018

basbyboy:
— Можно с уверенностью сказать, что 11% нашей страны не интересуются футболом.

Сборная Панамы прибыла в Саранск

gevernik:
— А что, Депардье не встречал?

Россия занимает самое низкое место в рейтинге ФИФА среди всех команд ЧМ-2018

19-fksm-22:
— Мы в Топ-70, всё нормально.

Стала известна схема премирования игроков сборной России при Черчесове

pandagrey:
— А каторжных работ для сборной не предусмотрено?

Газзаев: перед Путиным волнуется весь мир, что говорить обо мне

modzhahed:
— Интересно, а как бы повёл себя Газзаев, если бы президент напомнил ему про несбритые усы?

Радимов — об игре Египта в матче с Бельгией: и мы этот колхоз не обыграем?

zafik1800:
— Помню, как мы алжирский колхоз на ЧМ 2014 обыграли))

Как Черчесова окатило водой из шланга — в фотообзоре тренировки сборной России

93fclm:
— Черчесову включили душ.

Иван Ургант запустил флешмоб «Усы надежды» в поддержку Станислава Черчесова

Partizan-2018:
— Никита Михалков приступил к съёмкам нового фильма «Москва усам не верит».

Луческу: надеюсь, сборная России дойдёт до полуфинала ЧМ-2018

goldenboy85:
— А так до финала хотели! Ну ладно, полуфинал так полуфинал.

А. Попов: вижу, что вся страна против Черчесова, против того, что он делает

pupnoff:
— Каждого зарвавшегося игрока нужно пугать, что его придёт тренировать Черчесов.

Комментарии (0)
Рассылка лучших статей за неделю

Подпишитесь на рассылку и получайте самые интересные материалы портала одним письмом

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Новости. ЧМ по футболу 2018
Все новости RSS
Партнерский контент