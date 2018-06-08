Опросы ВЦИОМ, Панама в Саранске, результаты сборной России. Это и другое в комментариях читателей.

«А каторжных работ для сборной не предусмотрено?»

Жена Патрисиу порекомендовала игрокам сборной Португалии мастурбировать



buffon-and-mandanda:

— Черчесов: я тут у португальцев одну тактику узнал… В общем, всех приглашаю в душ.

ВЦИОМ: каждый десятый гражданин России надеется на победу сборной на ЧМ-2018



basbyboy:

— Можно с уверенностью сказать, что 11% нашей страны не интересуются футболом.

Сборная Панамы прибыла в Саранск



gevernik:

— А что, Депардье не встречал?

Россия занимает самое низкое место в рейтинге ФИФА среди всех команд ЧМ-2018



19-fksm-22:

— Мы в Топ-70, всё нормально.

Стала известна схема премирования игроков сборной России при Черчесове



pandagrey:

— А каторжных работ для сборной не предусмотрено?

Газзаев: перед Путиным волнуется весь мир, что говорить обо мне



modzhahed:

— Интересно, а как бы повёл себя Газзаев, если бы президент напомнил ему про несбритые усы?

Радимов — об игре Египта в матче с Бельгией: и мы этот колхоз не обыграем?



zafik1800:

— Помню, как мы алжирский колхоз на ЧМ 2014 обыграли))

Как Черчесова окатило водой из шланга — в фотообзоре тренировки сборной России



93fclm:

— Черчесову включили душ.

Иван Ургант запустил флешмоб «Усы надежды» в поддержку Станислава Черчесова



Partizan-2018:

— Никита Михалков приступил к съёмкам нового фильма «Москва усам не верит».

Луческу: надеюсь, сборная России дойдёт до полуфинала ЧМ-2018



goldenboy85:

— А так до финала хотели! Ну ладно, полуфинал так полуфинал.

А. Попов: вижу, что вся страна против Черчесова, против того, что он делает



pupnoff:

— Каждого зарвавшегося игрока нужно пугать, что его придёт тренировать Черчесов.