«Денисов узнал, что сыновья живут в интернате, и пошёл к Геркусу: «Несерьёзно»

В минувшем сезоне чемпионата России московский «Локомотив» стал чемпионом, а братья Миранчуки – игроками основы в клубе и полноценными членами сборной России. «Чемпионат» встретился с мамой футболистов, Еленой, которая рассказала, как воспитывались одни из самых талантливых футболистов России.
– Вы до сих пор работаете в интернате «Локомотива» – зачем вам это?
– Не хочу сидеть дома, люблю свою работу. По образованию я педагог-дошкольник и долгое время работала в детском саду. «Локомотив» – престижное место работы. Тут интересно работать с детьми, которые в какой-то степени повторяют нашу историю. Маленькие, из провинции, родители далеко. Ты с ними общаешься, вкладываешь душу.
Конечно, можно всё оставить и уехать в наш дом в Краснодарском крае, где шикарная тёплая погода и свобода. Но это не для меня.
– Какие-то проблемы с воспитанниками интерната возникают?
– Им до 14 лет нельзя выходить в город без сопровождения. Но они сбегают иногда, конечно. Или хотя бы пытаются. Была ещё неприятная история прошлой осенью, в которой наши ребята совсем не виноваты. Я не помню, что стало причиной: матч или что-то ещё. Но в один день перед интернатом собрались около 30 фанатов какого-то другого клуба. И начали кричать гадости про «Локомотив», вызывать ребят разобраться, угрожать им. Хорошо, что у нас сейчас охрана, – обошлось без драк.
– Вы для ребят из интерната в первую очередь преподаватель интерната или мама братьев Миранчуков?
– Вы знаете, наверное, всё-таки я для них больше мама Алексея и Антона. Часто можем поговорить с ребятами об игре сыновей. Они много вопросов задают. Больше всего интересует, конечно, зарплата. Они хотят повторить путь сыновей. Приглашают меня на свои матчи, потом спрашивают моё мнение.
«В первом классе попробовали курить – не понравилось»
– Помните эмоции, когда узнали, что будут близнецы?
– Для нашей семьи двойня – это частое явление. У меня мама из двойни, папа из двойни. И когда мне сказали, что двое, – никакого удивления не было, только радость. Единственное, мы не знали, что это будут именно мальчики-близнецы.
– Они с детства всё начинали делать вместе?
– Нет, Лёша пошёл на две недели раньше Антона. И тот за ним постоянно ползал, пытаясь догнать. Ползёт, переживает. А вот все остальные этапы взросления они как-то синхронно преодолевали.
– В детстве они между собой часто соревновались?
– Да, во всём. Кто быстрее до калитки добежит, кто быстрее суп доест. И постоянно был в доме мяч. Как я переживала за все зеркала и стёкла! Когда приехала в их квартиру, поняла, что выбирали они её по старому принципу: минимум мебели, максимум пространства для мяча.
– Хулиганили много?
– Нет, вообще. Максимум – могли на речку убежать без предупреждения, и я потом их искала. Ещё был один раз, когда в первом классе учились – покурить попробовали. Спустя год только мне признались, что был такой опыт и не понравилось.
– Вопрос о том, как вы различаете близнецов, возглавляет рейтинг самых надоевших?
– Нет, почему? Просто для меня они совсем разные, но бывали моменты, когда в спешке глянешь на одного и ошибёшься. Тут же начинали ворчать, что перепутала. Но это по детству. Сейчас они, кажется, даже полюбили играть с окружающими в эти попытки различить.
– Вас пытаются разыграть?
– Только по телефону иногда. Антон представляется Лёшей и говорит со мной. Но я по интонациям голоса различаю. И вообще – Антон всегда более разговорчивый, у Лёши может не быть настроения общаться.
Но в детстве на Антона всегда можно было положиться. Например, если говорила, что надо делать уроки – он шел первым. И перед любой поездкой я звонила ему: «Антон, собирай документы на двоих, зарядки, бутсы». Лёша обязательно что-то забывал. Это в детстве – сейчас такого уже нет, конечно.
– Самое неочевидное отличие, которое между ними есть?
– Антон всегда был пошустрее. Я старалась всегда покупать им разную одежду, он выбирал первый, что ему приглянулось.
Ещё им нравятся разные футболисты. Алексею симпатичен Месси, а Антон следит за Неймаром больше. Недавно звонит мне и говорит: «Хочу причёску как у Неймара». Сказала ему: «Без проблем – иди в салон и делай химию. Но играл бы ты ещё как Неймар – я была бы самая счастливая мама на свете». Посмеялись вместе. А мне, кстати, очень нравится Марсело.
– На сайте ФИФА дали статистику по игрокам сборной, в которой Алексей на 10 кг тяжелее брата. Это же не так?
– Да ну. У них всегда было так: Антон на 1 см выше ростом, Алексей на 1 кг тяжелее.
– Знаете, что на тренировках братья могут поругаться, но если кто-то идёт их разнимать – они объединяются против него?
– Это с детства! Я когда-то тоже пыталась их разнимать. Один раз, другой. Но потом поняла, что после этих ссор я сижу и плачу, а эти двое смеются, обнимаются, идут играть дальше. Тогда зареклась влезать – разбирайтесь сами. У них эти вспышки всегда короткие, они между собой их быстрее решат.
– Рассказывают, что они в детстве ещё постоянно ругались матом на поле – как с этим боролись?
– Сразу после переезда в Москву сказала им, что это другой уровень. И все маты на поле надо оставить там, в Славянске. Сейчас я за ними не замечаю злоупотребления.
«В «Спартаке» сказали, что физически ребята не готовы, а ждать времени нет»
– Переезжать из Славянска-на-Кубани в Москву было тяжело?
– Они до сих пор в шутку мне напоминают, что я в них не верила. Хотя это не так – просто для нас, жителей тихого маленького городка на юге, все это было слишком большим потрясением. Я же их в футбол отдала только для того, чтобы они по улицам не шатались.
Их заметили на каком-то очередном турнире как раз перед Новым годом. И звонок из московского «Спартака» с приглашением на просмотр. Космос!
– Как отреагировали?
– У нас дома как раз собрались бабушка с дедушкой тогда, всей семьей прыгали. У ребят глаза сразу загорелись. Конечно, я их повезла их на просмотр. Две недели жили в гостинице, у ребят были тренировки. Помню, как они мне рассказывали, что у всех остальных модные красивые бутсы. У Леши с Антоном тогда были старые тяжелые – других достать в Славянске просто было негде.
Когда нам сообщили, что готовы взять ребят в академию, сразу началась паника. Что делать с жильем, с работой. Но мальчишки, конечно, прыгали от радости – их позвали в «Спартак».
– Как получилось, что вас взяли туда работать?
– Когда обсуждали переезд по телефону, я обозначила, что по образованию педагог. Потому что понимала – поеду в Москву вместе с ребятами, а дальше буду что-то решать. Но в «Спартаке» нашлась должность преподавателя. У клуба тогда не было интерната, поэтому ребят заселяли в квартиры. Вместе с нами жили еще 4 мальчика.
– Финансово тяжело было в Москве?
– «Спартак» платил зарплату, а мы привыкли жить достаточно скромно – поэтому никаких проблем. Большой город давил скорее психологически. Та же погода, которая очень отличалась, метро – где-то полгода точно ушло на привыкание. Детям адаптироваться было проще: им для этого хватило мяча и футбольной коробки.
– Развлечения за пределами футбола были?
– В зоопарк ходили, еще куда-то. Но главным всегда был футбол. В 2008-м мы переехали в Москву и смотрели вместе матч Россия – Голландия на Евро. Потом выбегали на балкон кричать.
Позже они подавали мячи на матчах: потом фотографировались с Быстровым, Кержаковым.
– Как вы отреагировали на отчисление «Спартака»?
– Сейчас-то я уже могу сказать, что нам это только помогло. Но тогда было тяжело. Ребята просто оказались маленькие – им не хватало физики. В этом не виноват тренер. Просто в том возрасте мальчишки развиваются по-разному. Мои чуть задержались в росте и наборе веса. Я даже думала, что им бы лучше было в команде 1996 года.
Они перестали попадать в состав, а это главное условие для сохранения места в интернате. Единственное, что тогда было не очень хорошо – как мы узнали об отчислении.
– Как?
– Старшие ребята обсуждали это, а мои случайно услышали. Рассказали все мне, я пошла выяснять, чтобы прояснить ситуацию. И только тогда мне сказали, что физически ребята не готовы, а времени ждать нет.
К счастью, тогда Борис Николаевич Стрельцов, который привёз нас в Москву, ушёл работать в «Локомотив» и забрал нас с собой.
– Антон и Алексей ту ситуацию как переживали?
– Сложно, потому что вот ты играешь в старте, а потом тебя даже при счёте 4:0 не выпускают поиграть. Я много с ними разговаривала тогда, и тренеры из «Спартака» обещали, что все получится – если не сдаваться.
«Чемпионы страны в 22 года – повод для радости и гордости»
– Вы переживаете, когда смотрите матчи с участием сыновей?
– Я люблю смотреть, но приятнее делать это дома. Хотя они обижаются, когда я не прихожу на стадион. На матче сборной с Турцией я была, они меня увидели – махнули рукой и заулыбались.
– После матча общались?
– Нет, они мне не отвечали на сообщения весь вечер. У них бывает, что после тяжелых игр могут отключаться. На следующий день только написали: «Мама, у нас выходной».
– На чемпионском матче против «Зенита» вы были на стадионе с самого начала?
– Да! Помню финальный свисток, крики, все прыгают вокруг на трибуне… Меня начали на поле звать, я отказываюсь – это же праздник для ребят, а не мой. И в этот момент парень сзади говорит: «Ой, это же мама Миранчуков. А я их так ругал весь матч – стыдно теперь! Простите!». Но там столько радости было, что никаких обид.
Чемпионы страны в 22 года – это повод для большой радости и гордости за детей. Тем более, что год назад мы даже не предполагали, где в итоге будем.
– А вообще на критику ребят реагируете болезненно?
– Очень! Иногда прочитаю статью или какие-то комментарии – чуть ли не на Первый канал и «Матч ТВ» готова идти. Никто же не знает, как все происходит на самом деле. Даже я не в курсе обо всех делах в команде и на поле. Они мне вообще запрещают читать какие-то тексты о себе.
– Когда Вернблум летел локтем в Алексея – что испытывали?
– Конечно, хотелось вылететь на поле и настучать Понтусу! Я вообще не люблю грубости в футболе.
– Хорошо, а после того, как Алексей нырял в игре с «Атлетико», был жёсткий разговор?
– Мы обсуждаем и такие вещи, но я сначала всегда хочу услышать их мнение. Тогда Лёша объяснял, что это было секундное решение. Но я всё равно напоминаю, что столько камер вокруг – и надо хотя бы более изящно это делать. Хотя симуляции всё равно не одобряю.
– История с провокацией игроков «Зенита», когда он откинул мяч, – что это было?
– Я так думаю, что Алексею просто нужно было в тот момент сделать что-то подобное. Был очень тяжелый матч, и таким поступком он себя немного заводил. Потому что по характеру он тихий и спокойный, а тогда требовались эмоции.
Я потом, конечно, уточняла у него по поводу угроз от Дзюбы, но он сказал, что это всё эмоции на поле. И никаких проблем с Артёмом у них не было.
– Вы позволяете себе обсуждать с ними чисто футбольные моменты, тактику?
– Ой, если я начинаю говорить что-то про 4-3-3, они сразу меня останавливают. «Все, хватит. Ты – мама, а для тактики у нас тренер есть. Он знает, где и почему я был». Хотя я, конечно, и про это иногда хочу с ними поговорить.
– Финал Лиги чемпионов смотрели?
– Да, переписывались с ними. Я им пишу: «Ой, у Салаха травма». И слёзки добавляю. Они отвечают: «Да, жалко». Такими ремарками обменивались всю игру.
– Какие у вас любимые голы сыновей?
– У Лёши – в ворота «Кубани» в финале Кубка России. Тот, когда комментатор прокричал «Закрывайте Бразилию». Очень важный мяч, который был нужен команде. Первый трофей в карьере к тому же.
У Антона нравится гол в ворота ЦСКА, а ещё «Динамо» – со штрафного. Привыкла, что так забивают Фарфан или Фернандеш, а тут Антоша! Очень приятно было!
«На кухне для сыновей даже кофе сварить – проблема»
– Вы переживали за то, что из-за футбольной карьеры страдает образование сыновей?
– Да, и всегда пыталась им книги подсовывать. Даже сейчас на праздники дарю. Недавно «Три товарища» вручила. Антон сейчас взял в сборную «Портрет Дориана Грея» – вроде нравится.
Ещё как-то подарила им две автобиографии: Месси и Роналду. Скривились так: «Мама, нам же нравится Месси, зачем ещё и Криштиану?». В итоге сейчас на полке стоит первой книга про Месси, и только за ней – про Роналду.
Я всегда переживала за их учёбу. Но сейчас зато они уже отучились на тренеров.
– В ВШТ?!
– Вы что, нет! В МГОУ, в прошлом году закончили бакалавриат, теперь магистратура – «тренер по футболу». Постоянно ездили на сессии, сдавали экзамены. Диплом тоже защищали по-настоящему. Рассказывали, как с каким-то парнями друг у друга списывали и подсказывали.
– Почему они так долго жили в интернате?
– Во-первых, из-за друзей. Во-вторых, они привыкли, что там у них все есть. Столовая, медицинский центр, спортзал, футбольное поле.
– Приставка.
– Она появилась не так давно, с появлением телевизора. Его им подарил Диарра, когда уезжал из клуба в 2014 году. До этого телевизора не было.
– С того времени всё свободное время тратится на игры?
– Я не слишком слежу за этим. Но недавно звонила ребятам, когда уже в сборной были. Говорили с Лёшей, и на фоне начался шум: «Мальчишки тут 4 на 4 в приставку играют». Спросила, почему он не играет. Ответил, что пусть лучше Антон.
– Если в интернате было так здорово, почему переехали?
– Игорь Денисов узнал про интернат и сказал, что это неправильно. Пошёл к Илье Геркусу, объяснил, что несерьёзно – ребятам нужна квартира. Президент согласился и быстро нашли ребятам жильё, которое клуб снимает.
– Главная традиция в вашей семье?
– Сейчас – вместе праздновать Новый год. Всё остальное из-за графика очень сложно сделать системным. Но они иногда приезжают ко мне, чтобы я их накормила жареной картошкой. Любимое блюдо. А ещё обожают торт «Санчо Панса».
– Сами готовить умеют?
– Наверное, моя вина, но на кухне ничего не могут. Даже кофе сварить – проблема. Хотя я заметила, что после переезда в квартиру появился определенный прогресс. Посуду сами моют после ужина.
– То есть вы им с собой еду упаковываете?
– Пытаюсь, но не берут! «Мама, ты что! Мне неудобно, я сейчас не домой, все – поехал!». Ни в какую вообще.
К счастью, их на базе хорошо кормят. А вечером в кафе обычно идут ужинать – обожают пасту.
«Объясняла Лёше, что если вышел на публичный уровень, то за собой надо следить»
– Сейчас представляете уход кого-то из ребят в другую российскую команду?
– Нет, сложно даже рассуждать о таком. У нас же была ситуация с Алексеем, когда интересовались и «Зенит», и «Краснодар», и «Рубин», и «Спартак». Но ребята сказали, что не готовы к такому шагу. «Локомотив» – это их, клуб очень много сделал. И если уезжать, то только за границу. Хотя, конечно, время течёт, всё меняется.
– Кто тогда оказал ключевое влияние на Алексея?
– Это был сложный период. Но, во-первых, он сам сомневался в том, что нужно уходить. Во-вторых, мы много говорили и с агентом, и с Юрием Сёминым. Юрий Палыч смог донести, что в будущем будут разные варианты, но в конкретный момент надо остаться и принести пользу «Локомотиву». И ребята поверили, приняли решение, успокоились.
Ещё помогло то, что на поле стал чаще появляться Антон, ребята заиграли вместе. Это помогло им раскрепоститься.
– Сравнение Алексея с Месси и вопросы про Team Messi не достали?
– Нет, это же очень приятно. Мы постоянно говорим с сыном о карьере, о Месси. И я говорю, что для этого надо постоянно работать. Выкладываться на поле, оставаться после тренировок. Попадание в Team Messi я считаю дополнительным стимулом для него.
– Был период, когда Алексей на всех фото показывал в камеру средний палец – что это за протест?
– Над этим мы уже поработали. Шучу, конечно. Просто говорили, зачем он это делает. Объясняла, что он вышел на публичный уровень, и уже не просто мальчик Леша. И за своим поведением постоянно надо следить. Если куда-то выходишь из дома – нормально одетым и причесанным.
У нас была глупая история, когда Алексей только подписал первый контракт с техническим спонсором. Поехал на отпуск и надел шорты другой компании. Ой, что было… Говорил мне: «Я же на отдыхе!». Объясняла, что нет теперь у него отдыха от публичной жизни. Если куда-то вышел, все будут следить. Особенно спонсоры!
– Как вы относились к его отношениям с Томой Саркисян, которая была старше него на 10 лет?
– Я доверяю своим детям. Если он так решил, значит, решил. На его отношение к работе это не влияло, насколько я видела. Возможно, в тот момент ему были нужны такие отношения. В итоге Тома вышла замуж, у неё всё хорошо.
Сыновья и тогда говорили, и сейчас повторяют, что жениться не собираются. Чемпионат мира, карьера – это в приоритете.
– А вы объясняете сыновьям, что девушек могут интересовать не они, а деньги и статус?
– Да, и эту тему обсуждаем. Девчонок вокруг много: пишут, звонят, назначают встречи. Одна пыталась Алексея шантажировать тем, что переписку с ним выложит. Так что мои слова могут помогать, но понимание правильного поведения приходит только с опытом. Но и ребята из команды советы дают: Виталик Денисов, Дима Тарасов, Влад Игнатьев.
«Очень смущает их любовь к кроссовкам – весь пол в квартире завален ими»
– Когда Антон уезжал играть в Эстонию – это была драма?
– Ой, они впервые же вообще расстались тогда. Лёша сник сразу, Антону тоже было непросто. Я тоже переживала, но сразу сказала ему, что надо ехать. Говорила: «Посмотри, ты с детьми бегаешь в дубле! Нельзя тратить на это ещё весну, иначе где я тебя искать буду в следующем сезоне? В каком клубе?». Он был согласен. И решение об отъезде в Эстонию мне кажется правильным: он забил много голов, преодолел языковой барьер, пожил самостоятельно.
– Как он переживал тот момент, когда брат уже забивал за основу в финале Кубка, а он продолжал бегать за дубль?
– Я думаю, что ему было очень тяжело. В этой ситуации спасибо за помощь Денису Клюеву, который тогда был главным тренером дубля. Он постоянно разговаривал с Антоном. Говорил, что все придет – только работай. Мы с Лешей тоже поддерживали. Но никакой зависти со стороны Антона не было.
– Из Эстонии он вернулся повзрослевшим?
– Да, конечно. Там же не было ни меня, ни брата. Приходилось решать какие-то вопросы самостоятельно. Та аренда помогла и его карьере, и сделала более взрослым.
– У ребят не сносит крышу от успехов последнего сезона – как?
– Никогда не было предпосылок. Мы всегда все их достижения и успехи воспринимали скромно – радовались, но не более. И сейчас так же. Если что и изменилось, то, может быть, они чаще стали выбираться на какие-то тусовки. Меня это не очень радует, конечно, но они кричат, что им все-таки уже 22 года.
– Представляете, кем бы каждый из них стал, если бы не футбол?
– Много обсуждали это, что было бы без футбола. Не переехали в Москву, остались в Славянске. Но даже вариантов ответа нет, кем бы они могли быть. «Мама, мы же ничего больше не умеем – только футбол».
– Насколько вы контролируете их финансы?
– Как Алексея перевели в основу и подняли зарплату, я сказала, что он должен учиться правильно сам всё распределять. Если вообще не давать тратить и забирать эти деньги, то можно получить потом обратную реакцию.
В целом так и получается – они сами учатся тратить деньги. Хотя меня очень смущает их любовь к кроссовкам и одежде. Пол квартиры весь в кроссовках, я их очень прошу начать серьезнее одеваться. Недавно скинули фотографию со свадьбы Димы Тарасова: «Вот, видишь – мы и в туфлях можем». Дождалась!
– Но глупые покупки всё равно делают?
– Как-то прихожу к ним – новая куртка лежит. Очередная. Начинают объяснять, что это подарок для Бори Ротенберга. Я возвращаюсь домой, проверяю – у Бори день рождения 18 мая, а дело происходит в апреле. Перезваниваю: «Милый, в чём дело?». Признался, что себе.
Я считаю, что в 22 года пора серьёзнее относиться к одежде, а не покупать бесконечные куртки. Но, может быть, это всё из детства идёт, когда возможности покупать много одежды не было. Им покупки улучшают настроение.
– Вас удивляет дружба сыновей с Дмитрием Тарасовым?
– Вы уже упомянули Тамару, которая была старше. Дима тоже. Возможно, тянет общаться с людьми более взрослыми. Они много проводят времени вместе, много общаются. Они говорят, что он хороший друг, на которого можно рассчитывать в любой ситуации. Наверное, он этим и зацепил их, что всегда может прийти на помощь.
«В сборной все игроки понимают, для чего собрались»
– Вы обсуждали чемпионат мира?
– Конечно. Сначала очень обрадовались, когда оба попали в финальную заявку. Мне все писали, поздравляли. Если честно, определенные сомнения были по поводу обоих сыновей. Невозможно же предсказать, какой выбор сделает тренерский штаб. Сейчас я им говорю, чтобы выходили и показывали то, что умеют.
– Тяжело справляться с негативом последних недель, который обрушился на сборную?
– Очень. Они меня спрашивают: «Почему такая критика? Австрия вообще не вышла на ЧМ, а их полный стадион пришел поддерживать: семьи с детьми. Ощущение праздника». Объясняю, что все ждут и болеют. Что хороших людей, которые верят в команду, все равно больше.
В свою очередь могу сказать болельщикам, что все ребята в сборной стараются и хотят себя проявить. В команде замечательная атмосфера, все понимают, для чего они здесь собрались.