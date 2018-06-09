«Амкар» жаль. Но давайте посчитаем деньги

Денег не хватает. Всем: вам, мне, Пермскому краю. В частности, пермским бюджетникам и пермскому «Амкару». Прогнозируемый дефицит бюджета Пермского края в 2018 году составит больше девяти млрд рублей. Это 11 годовых бюджетов «Амкара». И, возможно, это не окончательная цифра, потому что она уже однажды выросла по сравнению с предполагаемой.

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Итак, региональным властям не хватает 11 годовых бюджетов «Амкара», эти деньги они берут в долг. Наверное, сейчас подходящий момент, чтобы сказать ещё кое-что: есть одна статья расходов, которая по сравнению с предыдущими годами выросла сильнее других. Речь о социальном развитии. Под этими расплывчатыми словами подразумевается, в конкретном случае, транспортная инфраструктура и социальные объекты (больницы, школы, детские сады). В течение нескольких лет в эти отрасли вкладывалось примерно 5% местного бюджета. Это в два раза меньше, чем в среднем по России, и власти начали навёрстывать. На дорожное строительство и социальные объекты в этом году выделено 15% бюджета.

Обслуживание долгов год назад обходилось в 900 млн рублей (больше годового бюджета «Амкара»), а в 2019 году по текущим прогнозам подорожает втрое – до 2,7 млрд рублей. Звучит жутковато, но по крайней мере, вопроса «зачем всё это нужно?» не возникает. Понятно, зачем. Чтобы пользоваться.

А теперь вернёмся к «Амкару». «Амкаром» тоже можно пользоваться. «Амкар» — футбольный клуб, а во всём мире футбольные клубы зарабатывают столько, насколько они интересны людям. То есть, они продают интерес к себе, и с этого живут. В такой плоскости клуб можно назвать продуктом, а болельщиков – потребителями. Пользоваться – значит смотреть матчи дома, ходить на стадион, переживать за любимых футболистов. Ходить на автограф-сессии, подписываться на соцсети, смотреть видео с участием игроков. Ещё раз: так зарабатывает весь мир. Но мы – не весь мир.

Парадокс: в городе миллион жителей, «Амкар», конечно, им всем нужен (жалко же без него!), но если посчитать эту теоретическую нужность, перевести её в деньги, которые клуб зарабатывает на интересе к себе… то получится, что «Амкар» не нужен.

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За сезон на матчи с участием «Амкара» пришло 285 тыс. человек. Звучит солидно (на самом деле, не очень), но 70% из них пришлось на гостевые матчи. Вы же понимаете, что это значит? Что «Амкар» набрал итоговую цифру посещаемости за счёт болельщиков других клубов, к которым приехал на выезд. А средняя посещаемость домашних игр в Перми составила 5600 зрителей. Ой. Это то количество людей, которое готово тратить деньги на «Амкар» как на продукт. Другими словами, этим продуктом практически не пользуются.

В этом болезнь нашего футбола, и «Амкар» — не причина болезни, но симптом. Лечение симптомов не устраняет причину болезни.

В начале 2011 года, когда президентом клуба стал Геннадий Шилов, «Амкар» уже подал заявку на выход из РФПЛ из-за долгов. Но потом отозвал и остался. А новое руководство приступило к поиску частных спонсоров. Летом 2017 года генеральный директор Игорь Резвухин, озвучивая бюджет на сезон 2017/18, сказал, что идёт поиск частных спонсоров. Сейчас, уверен, поиски частных спонсоров продолжаются. Это, кстати, не критика руководства, которое не может их найти: задача трудная.

Правда, в то же время «Амкар» ежегодно отпускает четыре-пять игроков свободными агентами, вместо того, чтобы продать их заранее и хотя бы за копейку. Руководство «Амкара», которое год назад знало, что будет происходить этим летом (Гаджи Гаджиев говорил, что клуб может прекратить существование), сохранило в составе семь футболистов, у которых контракты истекают в июле 2018 года.

Вообще-то, все финансовые проблемы «Амкара» решаются двумя средними трансферами в «Зенит». Всего два трансфера, условно Набиуллина и Кузяева – и можно жить год. Но нет, ставка сделана на ветеранов. Среди 10 футболистов, которые провели на поле больше всего времени в прошедшем сезоне, нет ни одного младше 25 лет. О чём это я, даже из 20 их всего двое. Один из которых – взятый в аренду Эззатоллахи.

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В клубе не считают, что можно решать свои финансовые проблемы, выращивая и продавая молодых игроков. Брать деньги у региональных властей, действительно, проще. А ещё год за годом искать частных спонсоров.

Представим, что частных спонсоров вдруг найдут. Допустим, какой-то сервис или магазин согласится заплатить миллион евро за сезон за право видеть свой логотип на футболке. Миллион евро за такой контракт – это не просто много, это сказочно много. Середняки Серии А «Кальяри» и «Болонья» получают меньше. Но допустим. Что тогда? Разве это решит проблему?

К началу 2018 года, по словам Олега Глызина, занимавшего на тот момент должность министра спорта пермского края, местные власти выделили клубу 380 млн рублей. Нет, 70 млн за футболку – слишком мало.

Всё, сказанное к «Амкару», можно сказать про половину клубов РФПЛ. То, что их лучше финансируют, не делает их более интересными или нужными. И вообще, я далёк от того, чтобы защищать устройство нашего футбола: оно ужасно. Но оно ужасно не потому, что «Амкару» не дали денег. А потому, что без государственных денег «Амкар» не может прожить и сезона.

В квантовой механике – науке, в которой люди чаще всего сталкиваются с осознанием собственной ограниченности – есть правило «заткнись и считай». Грубо говоря, оно означает, что не стоит спорить с цифрами, даже если очень хочется.

Когда может исчезнуть целый футбольный клуб, хочется поспорить с цифрами. Хочется, чтобы региональные власти просто взяли эти деньги и всех спасли. Хорошо, пусть возьмут. Но у кого? И ещё, что от этого изменится? 15 ветеранов «Амкара» станут ещё на год старше, ещё у четверых закончится контракт, а потом клуб снова обратится к властям за помощью.