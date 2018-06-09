Почему Яшин легенда, но не великий

Великие вратари не лишают свою команду главного шанса в ее истории. И все «Золотые мячи» мира тут ничего не значат. Автор в этом уверен.

Вратарь — это половина команды. Футбольная истина, придуманная примерно во времена Льва Яшина. Возможно даже слепленная с его образа и подобия. Лучший вратарь отечественного футбола, а может и мира, обладатель «Золотого мяча», герой и легенда. А заодно и человек, лишивший нашу отечественную сборную главного шанса на победу в чемпионате мира.

Просто тогда, в 1962 году, когда Яшин своей игрой убил команду СССР, даже подумать не могли, что другого такого шанса не будет ещё очень долго. Может быть — никогда.

А если бы знали…

Лев Яшин Фото: РИА Новости

Машина для побед

На чемпионате мира 1962 года всё должно было сложиться в пользу сборной СССР. Та команда приехала на турнир в Чили в качестве главного фаворита. За плечами у советских футболистов была блистательная победа на Олимпиаде-1956 и золотые медали чемпионата Европы-1960. Команда находилась в прекрасной форме, что подтвердил отборочный турнир, где были одержаны уверенные победы по всех встречах.

Лев Яшин, конечно же, должен был поехать на этот турнир, но вовсе не в качестве безоговорочно первого вратаря. Дело в том, что в те времена в СССР любили ставить крест на спортсменах, которым было больше 30 лет. Яшину тогда было уже 32, а молодой Владимир Маслаченко горел желанием сменить своего старшего товарища в воротах.

Тренер сборной Гавриил Качалин дал возможность обоим проявить себя в спаренных товарищеских матчах с Коста-Рикой. В первом сыграл Яшин, а втором Маслаченко, который в одном из столкновений получил травму. Вот поэтому у тренерского штаба и не осталось выбора. На турнире в Чили основным голкипером стал Яшин. До начала чемпионата мира сборная СССР ещё успела победить шведов со счётом 2:0, а также сильную в те времена команду Уругвая со счётом 5:0. Казалось, что этих ребят уже не остановить.

Кариус одобряет

Уничтожение соперников продолжилось и на групповом этапе чемпионата мира, где сборной СССР предстояло сыграть с командами Югославии, Уругвая и Колумбии. Югославы очень хотели взять реванш у подопечных Качалина за поражения в финалах Олимпиады и чемпионата Европы, однако советские футболисты были сильнее и доказали это, победив со счётом 2:0.

Лев Яшин Фото: РИА Новости

А дальше прозвенел громкий и весьма настойчивый звонок. Во втором матче с Колумбией сборная СССР вела сначала со счётом 3:0, потом 4:1, однако умудрилась пропустить три мяча в концовке и едва спасла ничью — 4:4. Один из голов в ворота Яшина получился крайне нелепым. Защитник команды СССР не услышал подсказку вратаря, а голкипер попросту не попал по мячу, который издевательски залетел в ворота. Этот «привоз» мог бы аукнуться нашей команде и раньше, но победа на командой Уругвая — 2:1, добытая Валентином Ивановым на последней минуте игры, позволила советским футболистам выйти в плей-офф с первого места.

Тот самый матч с Чили

В четвертьфинале сборной СССР предстояло сыграть с хозяевами чемпионата мира – командой Чили. Подопечные Качалина выглядели явными фаворитом этого матча, однако всё сразу пошло не по плану. Уже на 11-й минуте встречи соперник вышел вперёд: чилийский нападающий был сбит даже не угла нашей штрафной, а ближе к лицевой линии. Забить прямым ударом с такого острого угла просто нереально, но Яшин невообразимым образом выстроил стенку так, что мяч спокойно пролетел мимо неё в ближний угол. Это был просто сильный удар, без подкруток и подрезок, но наш голкипер почему-то даже не дёрнулся.

Сборная СССР побежала отыгрываться, и спустя 15 минут забил Игорь Численко. Казалось, что теперь советские футболисты раздавят выскочек из Латинской Америки.

Но дальше случился момент, окончательно уничтоживший сборную СССР.

Игрок сборной Чили Альберто Рохас получил мяч метрах в 35 от ворот СССР, бросил его себе на ход и пробил. Удар получился хорошим, плотным, в дальний угол. В советских газетах потом напишут, что Яшин пропустил с сорока метров. Нет, метров было меньше. Но великие вратари в такие моменты тащат. А обычные — пропускают. Яшин пропустил.



Весь второй тайм подопечные Качалина просидели на воротах чилийцев, имели хорошие моменты, чтобы сравнять счёт, но позволили состояться главной сенсации того турнира. Потенциально лучшая сборная чемпионата мира вылетела с мундиаля в тот момент, когда должна была его выигрывать.

Лучше бы выиграла сборная…

В 1963 году Льву Яшину вручат «Золотой мяч» — приз лучшему футболисту года в Европе. И теперь все знают, что Яшин — обладатель «Золотого мяча» и герой. Но лучше бы он в том матче с Чили остался на «банке», а Маслаченко правильно поставил стенку и намертво поймал бы мяч после удара Рохаса.

А сборная СССР стала бы чемпионом мира.