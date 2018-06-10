На футбол, как на рестлинг. Почему мексиканцы носят маски?

Следующий материал в рамках движения #футболеем от Балтики 7 «Безалкогольное» посвящён привычке, которая может удивить многих болельщиков в России, ведь у нас в стране нет ничего подобного.

Мексиканских болельщиков легко отличить от уругвайских, перуанских или, к примеру, панамских. Даже если вы никогда раньше их не видели. Даже без сомбреро. Среди мексиканцев обязательно будет кто-то в необычной маске. Выглядит это примерно вот так.

Фото: Kevork Djansezian/Getty Images

Почему они это делают?

В Мексике есть множество причин надеть маску: от культурных до социальных. Маски традиционно используются во время празднования Дня мёртвых. На политических акциях часто надевают карикатурные маски непопулярных политиков. Собственно, если политик популярен и пользуется поддержкой – ничего не меняется, люди закрывают лица его изображением. В общем, любовь к этому предмету в Мексике легко объяснима. Но почему болельщики носят именно такие маски?

Всё дело в том, что в Мексике один из самых популярных видов спорта – это луча либре, местная разновидность рестлинга с цирковыми элементами. Это зрелище невозможно представить без масок. Рестлинг набрал популярность в начале ХХ века. Существует легенда, что маски попали в этот вид спорта в качестве своеобразного трибьюта ацтекам, но более правдоподобна другая версия.

Американский рестлер Циклон давал гастроли в Мексике. Он выходил на ринг в маске, чтобы устрашить соперников, но покорил всю страну. Для помешанной на масках Мексики это было то, что нужно. Так маски стали частью рестлинга, а через него – массовой культуры страны.

«Когда я надеваю маску, всё меняется. Я меняюсь. Маска даёт мне силу. Это магия. Без маски я – обычный человек, у которого полно проблем, с которым никто не здоровается», — объясняет рестлер Hijo del Santo, что означает «Сын Святого». Он – сын самого известного рестлера в истории Мексики.

Рестлер Hijo del Santo

Люди так привыкли к маскам, что, кажется, не замечают их. Вот девушка размахивает сомбреро, а рядом с ней парень в маске рестлера держит флаг.

Фото: Jennifer Stewart/Getty Images

Уже неважно, почему их начали носить. Теперь – это привычка и важная часть боления свою команду. За рубежом мексиканцы, конечно, не отказываются от привычек. В 2014 году в Рио-де-Жанейро местные жители могли запросто столкнуться с парнем в маске во время вечерней пробежки в престижном районе. Поэтому, если вы, прогуливаясь по городу, обнаружите группу людей в ярких цветных масках, знайте: это просто мексиканские болельщики.

Фото: Joe Raedle/Getty Images

Кстати, в самой Мексике маски заодно играют роль матрёшек для туристов – это один из самых популярных сувениров. Их продают повсюду: в киосках, супермаркетах, с лотка.

Фото: Paula Bronstein/Getty Images

Несмотря на любовь к своим необычным маскам, мексиканцы открыты к другим культурам. В России уже убедились в этом год назад…

Сочи, 2017 год. Фото: Alexander Hassenstein/Bongarts/Getty Images

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