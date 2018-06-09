Вы не поверите, но сборную России любят (фото, видео, доказательства)

Дети бегают от стюардов по стадиону ЦСКА ради фото со Смоловым. Чёрт побери, это было классно!

На открытую тренировку сборной России пускали по билетам. Казалось бы, зачем искусственно ограничивать число болельщиков? Всё равно же целый стадион не соберётся. Однако 6 тысяч набралось по оценкам организаторов. А билеты требовались как раз для того, чтобы подсчитать количество пришедших. Похоже, что многие из желавших нашли способ попасть на трибуну (билеты распространялись через спортивные учреждения).

Фото: «Чемпионат»

Количество собравшихся удивило всех, с кем я говорил: журналистов, игроков сборной и сотрудников стадиона. Кажется, нашу сборную действительно любят. Даже несмотря на результаты. Основная часть зрителей – дети и подростки. Хотя приходили и мамы с грудными детьми!

Фото: «Чемпионат»

Девушек на трибунах тоже хватало. После небольшого опроса стало понятно, что самыми симпатичными они считают Акинфеева и Головина. Также в топ попали Черышев и Василий Березуцкий, которого не было на поле.

Телевизионные корреспонденты просили детей показать свои эмоции, чтобы в сюжет вошло как можно больше шума и ощущения праздника. Хотя искусственно можно было этого и не делать. Народ на самом деле бурно реагировал на мячи забитые в «двусторонке». Многие дети утверждали, что Россия дойдёт до финала, хотя были и те, кто говорили что лишь выйдет из группы. Один из ребят пошутил, что выйдет лишь во двор.

Пробегая мимо трибуны, футболисты нашей сборной аплодировали болельщикам. Те шумели в ответ и пробовали что-то скандировать. Это и есть контакт, которого долго не хватало нашей национальной команде.

Фото: «Чемпионат»

Увы, после двусторонки футболисты ушли заниматься растяжкой на дальний конец поля. Непонятно, почему нельзя было сделать это у трибуны с фанатами. Всё-таки ради игроков собралось около 6 тысяч зрителей. Когда футболисты ушли на дальнюю сторону поля, то многие болельщики покинули трибуну.

А зря. После тренировки футболисты подошли максимально близко к фанатам, чтобы подарить несколько мячей и раздать автографы. Увы, роспись досталась лишь немногим. Хотя игроков сборной можно понять. Они могли так до утра раздавать автографы. Спустя пару минут футболисты ушли в подтрибунное помещение. Нескольких болельщиков это не устроило и они рванули на поле!

Кого-то из юных фанатов стюарды перехватили, но около 5-7 парней добежали до футболистов, чтобы сделать селфи с кумирами. Вот что рассказал подросток, который догнал Смолова в центре поля и сделал с ним селфи:

– Я очень боялся, но всё-таки рванул. Федя – лучший нападающий сборной России. Это моё мнение. У меня до сих пор всё трясется. Если честно, я еле убежал от стюардов.

После тренировки Алексей Миранчук и Далер Кузяев сошлись во мнении, что такая тренировка – отличный опыт, который позволяет создать правильную атмосферу между командой и фанатами.

Очень жаль, что такие открытые тренировки организуются исключительно по требованию ФИФА. Ей-богу, стоило бы их проводить почаще. Глядишь, стёб сменился бы обожанием.