Вы не поверите, но сборную России любят (фото, видео, доказательства)

На открытую тренировку сборной России пускали по билетам. Казалось бы, зачем искусственно ограничивать число болельщиков? Всё равно же целый стадион не соберётся. Однако 6 тысяч набралось по оценкам организаторов. А билеты требовались как раз для того, чтобы подсчитать количество пришедших. Похоже, что многие из желавших нашли способ попасть на трибуну (билеты распространялись через спортивные учреждения).
Количество собравшихся удивило всех, с кем я говорил: журналистов, игроков сборной и сотрудников стадиона. Кажется, нашу сборную действительно любят. Даже несмотря на результаты. Основная часть зрителей – дети и подростки. Хотя приходили и мамы с грудными детьми!
Девушек на трибунах тоже хватало. После небольшого опроса стало понятно, что самыми симпатичными они считают Акинфеева и Головина. Также в топ попали Черышев и Василий Березуцкий, которого не было на поле.
Телевизионные корреспонденты просили детей показать свои эмоции, чтобы в сюжет вошло как можно больше шума и ощущения праздника. Хотя искусственно можно было этого и не делать. Народ на самом деле бурно реагировал на мячи забитые в «двусторонке». Многие дети утверждали, что Россия дойдёт до финала, хотя были и те, кто говорили что лишь выйдет из группы. Один из ребят пошутил, что выйдет лишь во двор.
Пробегая мимо трибуны, футболисты нашей сборной аплодировали болельщикам. Те шумели в ответ и пробовали что-то скандировать. Это и есть контакт, которого долго не хватало нашей национальной команде.
Увы, после двусторонки футболисты ушли заниматься растяжкой на дальний конец поля. Непонятно, почему нельзя было сделать это у трибуны с фанатами. Всё-таки ради игроков собралось около 6 тысяч зрителей. Когда футболисты ушли на дальнюю сторону поля, то многие болельщики покинули трибуну.
А зря. После тренировки футболисты подошли максимально близко к фанатам, чтобы подарить несколько мячей и раздать автографы. Увы, роспись досталась лишь немногим. Хотя игроков сборной можно понять. Они могли так до утра раздавать автографы. Спустя пару минут футболисты ушли в подтрибунное помещение. Нескольких болельщиков это не устроило и они рванули на поле!
Кого-то из юных фанатов стюарды перехватили, но около 5-7 парней добежали до футболистов, чтобы сделать селфи с кумирами. Вот что рассказал подросток, который догнал Смолова в центре поля и сделал с ним селфи:
– Я очень боялся, но всё-таки рванул. Федя – лучший нападающий сборной России. Это моё мнение. У меня до сих пор всё трясется. Если честно, я еле убежал от стюардов.
После тренировки Алексей Миранчук и Далер Кузяев сошлись во мнении, что такая тренировка – отличный опыт, который позволяет создать правильную атмосферу между командой и фанатами.
Очень жаль, что такие открытые тренировки организуются исключительно по требованию ФИФА. Ей-богу, стоило бы их проводить почаще. Глядишь, стёб сменился бы обожанием.