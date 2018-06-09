«Тосно», мы запомним тебя таким…

Ты прожил короткую, но яркую жизнь.

Управляющий партнер компании Fort Group, генерального спонсора ФК «Тосно», Максим Левченко объявил о прекращении существования клуба «Тосно» в связи с финансовыми трудностями.

Вспоминаем самые яркие моменты в истории клуба.

Клуб основан в 2013 году и почти сразу прилично «нашумел». 2 марта в 1/8 финала Кубка России-02013/14 «Тосно» сенсационно выбил из турнира московский «Спартак», обыграв его в гостевом матче благодаря единственному голу, забитому на 114-й минуте Валентином Филатовым. Этот случай стал лишь четвёртым в истории Кубка России, когда клуб третьего по силе дивизиона вышел в 1/4 соревнования.

6 мая 2017 года «Тосно» завоевал путёвку в Премьер-Лигу.

13 августа 2017 года в матче 6-го тура РФПЛ «Тосно» выиграл в гостях у «Локомотива» со счётом 2:0. «Железнодорожники» затем выиграли чемпионат.

17 сентября 2017 годав домашней игре со «Спартаком» «Тосно», находясь в меньшинстве большую часть матча и уступая по ходу встречи 0:2, сумел сравнять счёт и отобрать очки у действующего чемпиона страны — 2:2.

Фото: РИА Новости

18 апреля 2018 года в полуфинале Кубка России «Тосно» снова обыграл «Спартак», на этот раз в серии пенальти, и впервые вышел в финал Кубка России.

Фото: РИА Новости

Фото: РИА Новости

9 мая в Волгограде «Тосно» обыграл курский «Авангард» 2:1 в финале Кубка России. Но лишился шансов играит в еврокубках из-за отсутствия лицензии (клуб не подал своевременно документы на её получение) и многомиллионных долгов по зарплате.

Фото: РИА Новости