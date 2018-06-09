13 главных изменений в правилах футбола за последние 50 лет

На чемпионате мира можно будет проводить ещё одну замену в дополнительное время.

Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) приняла решение ввести четвёртую замену в турнирах, которые проводятся под её эгидой. Отмечается, что использовать четвёртую замену можно будет в дополнительное время в стыковых матчах за право сыграть в Лиге 1, поединках плей-офф Лиги 2, а также финале Кубка лиги.Решение LFP о внедрении четвёртой замены вступает в силу начиная с сезона-2018/19.



Напомним, в марте ФИФА утвердила четвёртую замену в матчах плей-офф чемпионата мира в России. Такое же правило принял УЕФА для поединков плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также игры за Суперкубок УЕФА с сезона-2018/19.



Вспоминаем самые знаковые изменения в правилах футбола за последние 50 лет.

Замены

Впервые замены были разрешены в 1968 году: тогда можно было поменять лишь травмированного вратаря и одного полевого игрока – тоже только при условии, если он получил травму. Спустя 11 лет разрешили проводить две любые замены, а уже в 1995 году приняли правило, согласно которому можно менять трех любых игроков. Оно действует и по сей день. Изменения коснулись крупных турниров: весной 2018 года ФИФА официально объявила, что четвертая замена может использоваться в дополнительное время матчей чемпионата мира-2018. Но совсем недавно Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) приняла решение ввести четвёртую замену в турнирах, проводимых под её эгидой. Правило вступит в силу с сезона-2018/19.

Впервые замены были разрешены ровно полвека назад Фото: Erwin Spek/Soccrates/Getty Images

Карточки

До 1970 года арбитры выносили предупреждения…устно. Привычные нам жёлтые и красные карточки были введены на чемпионате мира — 1970. ФИФА задумалась о новых наказаниях после курьезного случая на мундиале в 1966 году. В матче между Аргентиной и Англией завязалась потасовка из-за того, что аргентинец Антонио Раттин сделал вид, что не услышал предупреждение арбитра и продолжил играть. Судья попытался объяснить ему, что он не прав, но товарищи по команде вступились за Раттини.

Впервые желтая карточка была показана в матче между Мексикой и СССР. Считают, что первое предупреждение в истории получил Евгений Ловчев, но на самом деле арбитр показал «горчичник» советскому футболисту Кахи Асатиани. Путаница произошла из-за трансляции, на которой не совсем понятно, к кому обращался судья.

Офсайд

В 1990 году вновь изменились правила определения офсайда. По новой трактовке игрок, находящийся на одной линии с соперником, не считается в положении вне игры. В 2003 году приняли правило о «пассивном офсайде», согласно которому нарушение не фиксируется, если со стороны игрока, находящегося в положении «вне игры», нет активных действий.

Арбитры

В 1991 году появился четвёртый, резервный, арбитр. По ходу игры он может заменить главного судью, если тот получит травму. В 2009 году ввели ещё двух судей – за воротами. По замыслу они должны были помогать главному арбитру фиксировать голы и сообщать об ошибках в штрафной площади, но от судейских ошибок это нововведение не спасло.

Тяжела работа резервного арбитра Фото: РИА Новости

Пас вратарю

В 1992 году голкиперам запретили брать в руки мяч, который отбрасывает ему свой игрок. Важное замечание: правило действует лишь в том случае, если мяч отбросили ногой.

Три очка

В 1994 году команды начали получать за победу три очка.

Техническая зона

До 1994 года тренеры могли гулять во время матча где угодно. Представить это непросто, но такое действительно было. С 1994 года наставники команд могут находиться в специальной технической зоне, которая немного длиннее, чем скамейка запасных.

Наказание за симуляции и подкаты сзади

С 1996 года за подкат сзади можно получить красную карточку. А вот за симуляции наказывать начали только с 1999 года.

За симуляции наказывать начали только с 1999 года Фото: Clive Rose/Getty Images

«Шесть секунд»

В 2002 году введено новое правило, ограничивающее действия вратаря. Во избежание назначения свободного удара в сторону их ворот голкиперам позволено держать мяч в руках не дольше шести секунд.

Никаких украшений

В 2006 году игрокам запретили выходить на поле с украшениями. Дело в том, что металлические предметы при столкновении могут нанести травму одному из игроков.

Спрей-пена

Судейский корпус ФИФА провел исследование и установил, что большинство футболистов не соблюдают правила при построении «стенки», поэтому было решено создать средство, с помощью которого можно было бы контролировать этот момент. Впервые исчезающую пену применили на Кубке Америки в 2011 году, а широко использовать начали после чемпионата мира в Бразилии.

Впервые исчезающую пену применили семь лет назад Фото: Stu Forster/Getty Images

Розыгрыш мяча

С 2016 года в центральном круге при розыгрыше мяча может находиться всего один игрок и пасовать в любую сторону.

VAR

В марте 2018 года ФИФА приняла решение, что на чемпионате мира в России будет использоваться система видеоповторов. VAR уже используется в чемпионате Италии, Нидерландов, Германии и MLS, а с сезона-2018/19 начнет работать и в Испании.