ЧМ-2018. Всё, что нужно знать о группе С

Франция

Место в рейтинге FIFA: 7

Состав

Вратари: Альфонс Ареола («ПСЖ»), Уго Льорис («Тоттенхэм»), Стив Манданда («Марсель»).



Защитники: Лукас Эрнандес («Атлетико»), Преснел Кимпембе («ПСЖ»), Бенжамен Менди («Манчестер Сити»), Джибриль Сидибе («Монако»), Адиль Рами («Марсель»), Бенжамен Павар («Штутгарт»), Самуэль Юмтити («Барселона»), Рафаэль Варан («Реал»).



Полузащитники: Блез Матюиди («Ювентус»), Поль Погба («Манчестер Юнайтед»), Н'Голо Канте («Челси»), Корентин Толиссо («Бавария»), Стивен Н'Зонзи («Севилья»).



Нападающие: Оливье Жиру («Челси»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Усман Дембеле («Барселона»), Тома Лемар («Монако»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Флорьян Товен («Марсель»), Набиль Фекир («Лион»).

Отбор на ЧМ

Сборная Франции лишь в последнем туре отборочного цикла обеспечила себе первое место в группе и прямую путёвку на ЧМ-2018, но это не значит, что команда Дидье Дешама валяла дурака и была плоха. Финалисту Евро-2016 выпала очень тяжелая квалификация. «Трёхцветные» выиграли группу, в которой лишними оказались Нидерланды и Болгария, а второе место заняла Швеция, позже уничтожившая в «стыках» сборную Италию. При этом французы одержали семь побед при одном-единственном поражении в Стокгольме. Лучшими бомбардирами сборной в отборочном цикле стали Антуан Гризманн и Оливье Жиру, у которых по четыре гола.

Последние матчи

Серию подготовительных к чемпионату мира товарищеских встреч в 2018 году сборная Франция начала с поражения на «Стад де Франс» от Колумбии со счетом 2:3. Жиру и Тома Лемар забили к 26-й минуте два мяча, после чего команда Дешама пропустила трижды. Вот по этой игре у болельщиков действительно должны были возникнуть вопросы к футболистам относительно настроя. Концентрация была потеряна как-то совсем уж быстро. Но потом «трёхцветные» победили сборную России в Петербурге – 3:1, Ирландию – 2:0 и Италию – 3:1. Так что вроде бы всё в порядке. Сегодня Франция проводит заключительный спарринг перед стартом на ЧМ-2018. Соперник – США.

Главные звёзды

С таким превосходным составом, как у французов, нужно ставить цель победить на чемпионате мира. Что уж говорить, если Дешам по собственной воле отказался не только от нападающего «Реала» Карима Бензема, а ещё от Лейвина Курзава, Муссы Сиссоко, Адриена Рабьо, Кингсли Комана, Антони Марсьяля и Александра Ляказетта! Даже травмы Лорана Косельны и Димитри Пайета не делают французов слабее. Главная звезда «трёхцветных» – конечно же, Гризманн. Правда, сейчас его отвлекают от чемпионата мира мысли о продолжении клубной карьеры. По-прежнему неизвестно, останется ли форвард в «Атлетико» или уйдёт в «Барселону». Кроме того, в атаке у Франции есть молодые, но уже готовые на большие дела Килиан Мбаппе и Усман Дембеле. В центре поля будут «зажигать» и выжигать топовые центрхавы – Поль Погба с Н’Голо Канте.

ЧМ-2018. Всё, что нужно знать о группе A Начинаем представлять участников ЧМ в России.

Перу

Место в рейтинге FIFA: 11

Состав

Вратари: Педро Гальесе («Веракрус»), Хосе Карвальо («Университарио»), Карлос Каседа («Университарио»).



Защитники: Луис Адвинкула («Лобос БУАП»), Мигель Араухо («Альянса Лима»), Альдо Корсо («Университарио»), Нильсон Лойола («Мельгар»), Кристиан Рамос («Веракрус»), Альберто Родригес («Атлетико Хуниор»), Андерсон Сантамария («Пуэбла»), Мигель Трауко («Фламенго»).



Полузащитники: Педро Акино («Лобос БУАП»), Вильдер Картахена («Веракрус»), Кристиан Куэва («Сан-Паулу»), Эдисон Флорес («Ольборг»), Паоло Уртадо («Витория»), Анди Поло («Портленд Тимберс»), Ренато Тапиа («Фейеноорд»), Йосимар Йотун («Орландо Сити»).



Нападающие: Паоло Герреро («Фламенго»), Андре Каррильо («Бенфика»), Рауль Руидиас («Морелия»), Джефферсон Фарфан («Локомотив»).

Отбор на ЧМ

Сборная Перу пробилась на чемпионат мира впервые с 1982 года. Это настолько грандиозное событие для страны, что власти в день выхода на ЧМ-2018 объявили национальный праздник и дали выходной, чтобы счастливые болельщики имели возможность как следует отпраздновать это событие и потом прийти в себя. Перуанцы заняли пятое место в квалификации Южной Америки, благодаря чему получили право сыграть в «стыках». Всё решилось в заключительном туре, когда команда Рикардо Гареки сыграла вничью с Колумбией. Это позволило бело-красным обойти чилийцев, продувшим немотивированной Бразилии со счетом 0:3. В стыковых матчах сборная Перу одолела Новую Зеландию – 0:0 (в гостях) и 2:0 (дома).

Последние матчи

Перуанцы на удивление здорово выглядят в товарищеских матчах в 2018 году. Конечно, это не дает никаких гарантий на чемпионате мира, но заставляет по-другому взглянуть на потенциал пятой сборной Южной Америки. Возможно, что 11 место команды Гареки в рейтинге ФИФА – реальное отражение ее силы.

В марте бело-красные взяли верх над Хорватией (2:0) и Исландией (3:1). Победная серия продолжилась в конце мая победой над Шотландией (2:0). 3 июня сборная Перу разгромила на нейтральном поле в Швейцарии будущего соперника нашей национальной команды – Саудовскую Аравию (3:0). Последний тест перед ЧМ-2018 у перуанцев был сегодня в Гётеборге. В этот раз они чуть-чуть сбавили обороты, выдав ничью 0:0.

Главные звёзды

Самая важная новость для болельщиков сборной Перу: Пауло Герреро примет участие в чемпионате мира! История с дисквалификацией 34-летнего нападающего «Фламенго» затянулась, но всё-таки закончилась хеппи-эндом. Напомним, в октябре 2017-го Герреро сдал положительную допинг-пробу и был отстранён от футбола на год. После подачи апелляции «бан» сократили до шести месяцев, однако тут в дело вмешалось всемирное допинговое агентство (ВАДА). Спортивный арбитражный суд рассмотрел встречный иск ВАДА и увеличил дисквалификацию Герреро до 14 месяцев. Наконец, 31 мая 2018-го швейцарский федеральный суд приостановил действие наказания до рассмотрения жалобы игрока. На ЧМ-2018 перуанец сыграть успеет. Помимо Герреро многого ждём и от нападающего «Локомотива» Джефферсона Фарфана.

Дания

Место в рейтинге FIFA: 12

Состав

Вратари: Фредерик Реннов («Брондбю»), Йонас Лоссль («Хаддерсфилд Таун»), Каспер Шмейхель («Лестер Сити»).

Защитники: Андреас Кристенсен («Челси»), Хенрик Далсгор («Брентфорд»), Янник Вестергор («Боруссия» М), Йенс Ларсен («Удинезе»), Йонас Кнудсен («Ипсвич Таун»), Матиас Йоргенсен («Хаддерсфилд Таун»), Симон Кьер («Севилья»).

Полузащитники: Кристиан Эриксен («Тоттенхэм Хотспур»), Лассе Шоне («Аякс»), Лукас Лерагер («Бордо»), Микаэль Крон-Дели («Депортиво»), Томас Делейни («Вердер»), Уильям Квист («Копенгаген»).

Нападающие: Андреас Корнелиус («Аталанта»), Каспер Дольберг («Аякс»), Мартин Брайтвайт («Бордо»), Николай Йоргенсен («Фейеноорд»), Пионе Систо («Сельта»), Виктор Фишер («Копенгаген»), Юссуф Поульсен («РБ Лейпциг»).

Отбор на ЧМ

Для сборной Дании отборочный цикл тоже получился непростым и завершился двумя дополнительными матчами – стыковыми. Команда Оге Харейде заняла второе место в группе, где доминировала Польша. Ключевой для датчан стала выездная победа в предпоследнем туре над Черногорией – 1:0. Убрав с дороги конкурента, можно было вздохнуть свободно. В «стыках» Данию поджидала Ирландия. В Копенгагене соперники разошлись нулевой ничьей, а вот в Дублине скандинавы разорвали ирландцев – 5:1. Причём пропустили первыми уже на 6-й минуте, но не опустили рук, а полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен вообще оформил хет-трик.

Последние матчи

Два товарищеских матча в марте на своем поле и два в июне без дальних путешествий – это график подготовки датчан к чемпионату мира. Весной команда Харейде одержала минимальную победу над Панамой (1:0) и сыграла вничью с Чили (0:0). Неделю назад датчане съездили в Стокгольм ради спарринга со Швецией, откуда увезли ещё одну нулевую ничью. В общем, ничего похожего на феерию в Дублине болельщики не увидели. Последний в этой серии «товарняков» матч у датчан сегодня. Оппонент – сборная Мексики. Видимо, Харейде посчитал, что по стилю мексиканцы больше всех напоминают сборную Перу, с которой его команда встретится 16 июня в 1-м туре чемпионата мира.

Главные звёзды

Прежде всего, конечно же, Эриксен. Даже без учёта хет-трика в ворота ирландцев полузащитник «Тоттенхэма» выдал очень результативный отборочный цикл. В 10 матчах группового этапа Кристиан забил восемь голов и выдал три голевые передачи. Есть в составе сборной Дании и другие хорошо известные футболисты. В частности, голкипер «Лестера» Каспер Шмейхель, защитник «Севильи» Симон Кьер, его коллега по амплуа из «Челси» Андреас Кристенсен, атакующий полузащитник «Сельты» Пионе Систо и нападающий «Аякса» Каспер Дольберг. У Харейде под рукой достаточно материала, чтобы слепить крепкую команду. Кстати, делящую 12 место в рейтинге ФИФА с Англией.

ЧМ-2018. Всё, что нужно знать о группе B Португалия – Испания, Роналду против Рамоса – такое дерби украсило бы и финал ЧМ. А Сочи увидит его уже на старте!

Австралия

Место в рейтинге FIFA: 36

Состав

Вратари: Мэтью Райан («Брайтон»), Даниэль Вукович («Генк»), Брэдли Джонс («Фейеноорд»).



Защитники: Азиз Бехич («Бурсаспор»), Милош Дегенек («Йокогама»), Мэттью Юрман («Сувон»), Джеймс Мередит («Миллуолл»), Джош Рисдон («Уэстерн Сидней»), Трент Сэйнсбари («Грассхоппер»).



Полузащитники: Майл Единак («Астон Вилла»), Джексон Ирвайн («Халл Сити»), Робби Круз («Бохум»), Массимо Луонго («КПР»), Марк Миллиган («Аль-Ахли»), Аарон Муй («Хаддерсфилд»), Том Рогич («Селтик»).



Нападающие: Тим Кэхилл («Миллуолл»), Томи Юрич («Люцерн»), Мэтью Леки («Герта»), Эндрю Наббаут («Урава»), Димитри Петратос («Ньюкасл Джетс»), Дэниел Арзани («Мельбурн»), Джейми Макларен («Хиберниан»).

Отбор на ЧМ

Если вы любитель футбольной географии, то знаете, что Австралия – это часть Азии. Чтобы не скучно было отбираться на чемпионаты мира, «соккеруз» сами попросились и вступили в 2006 году в азиатскую конфедерацию. Пока переезд не мешает австралийцам отбираться на чемпионаты мира: турнир в России – четвёртый подряд для них.

Впрочем, отборочный цикл добавил болельщикам сборной седых волос. Команда заняла в своей группе только третье место после Японии и Саудовской Аравии, так что вынуждена была играть в «стыках» – сперва с Сирией, а затем с Гондурасом. Не без труда, но «соккеруз» одолели обоих соперников. Спасибо ветерану Кэхиллу за дубль сирийцам, а Единаку – за хет-трик в ворота Гондураса.

Последние матчи

По окончании квалификации сборную Австралии покинул прежний главный тренер Англелос Постекоглу. Он вывел «соккеруз» на ЧМ-2018, однако вопросы к его работе накопились. На полгода команду возглавил известный голландский специалист Берт ван Марвейк, уволенный из сборной Саудовской Аравии, а потом он передаст дела экс-наставнику «Сиднея» Грэму Арнольду. Под руководством ван Марвейка австралийцы в 2018 году потерпели разгромное поражение от Норвегии (1:4), сыграли вничью с Колумбией (0:0) и разгромили Чехию (4:0). Судя по результатам, есть прогресс. Сегодня Австралия ещё и Венгрию в Будапеште переиграла – 2:1.

Главные звёзды

Самое узнаваемое лицо сборной Австралии – Кэхилл. Несмотря на то, что атакующему полузащитнику уже 38 лет, он продолжает оставаться лидером «соккеруз». Чтобы иметь практику и получше подготовиться к ЧМ-2018, Тим в январе 2018-го подписал контракт с «Миллуолом» до конца сезона. Правда, играл в Чемпионшипе мало. Голкипер Мэтью Райан, полузащитники Аарон Муй и Единак тоже выступают в Англии, а атакующий хавбек Том Рогич не последняя фигура в «Селтике». Прежде всего, эти люди должны показать себя на чемпионате мира, хотя ван Марвейку будет сложно повторить результат Гуса Хиддинка в Австралии. Объективно говоря, «соккеруз» – аутсайдеры группы «С».