Всё только начинается. Месси и Роналду прибыли в Москву. Видео

Сборная Португалии прилетела в Москву. Борт с командой приземлился в аэропорту Жуковского и команда отправилась на свою базу в Кратово.
Напомним, на мировом первенстве 2014 года, которое прошло в Бразилии, сборная Португалии не сумела выйти из группы, заняв третье место. В плей-офф турнира тогда пробились Германия и США.
При этом португальцы являются действующими чемпионами Европы.
Фото: Иван Карпов, «Чемпионат»
Болельщики ждут максимума от Криштиану Роналду. Финал Евро, впрочем, португальцы выиграли без него.
Прибыла в Москву и сборная Аргентины.
Лионель Месси выглядел уставшим. Или собранным.
Фото: Иван Карпов, «Чемпионат»
Аргентина, напомним, на прошлом чемпионате мира дошла до финала, где в решающем матче уступила немцам.
В России всё готово к приезду главных звёзд.
Фото: Ryan Pierse/Getty Images
Где искать Роналду, Месси и Неймара. Гид по базам сборных
Рассказываем, куда и когда ехать, чтобы увидеть любимых футболистов.