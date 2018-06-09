Главные лица мирового футбола в один день приехали в Россию.

Всё только начинается. Месси и Роналду прибыли в Москву. Видео

Сборная Португалии прилетела в Москву. Борт с командой приземлился в аэропорту Жуковского и команда отправилась на свою базу в Кратово.

Напомним, на мировом первенстве 2014 года, которое прошло в Бразилии, сборная Португалии не сумела выйти из группы, заняв третье место. В плей-офф турнира тогда пробились Германия и США.

При этом португальцы являются действующими чемпионами Европы.

Фото: Иван Карпов, «Чемпионат»

Болельщики ждут максимума от Криштиану Роналду. Финал Евро, впрочем, португальцы выиграли без него.

Прибыла в Москву и сборная Аргентины.

Лионель Месси выглядел уставшим. Или собранным.

Фото: Иван Карпов, «Чемпионат»

Аргентина, напомним, на прошлом чемпионате мира дошла до финала, где в решающем матче уступила немцам.

В России всё готово к приезду главных звёзд.

Фото: Ryan Pierse/Getty Images