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Главная / Футбол /

Чемпионат мира-2018 пройдёт на кладбище футбольных клубов

Антон Михашенок
Фото: Mike Kireev/NurPhoto via Getty Images
В России губительная система футбольных лиг. «Тосно» — не последняя жертва
Закрывайте Премьер-Лигу!
Футбол / РФПЛ

Можно, конечно, поворчать о бессмысленности клуба, который больше переезжал с места на место, чем играл в футбол. Или об искусственности его создания — без базы болельщиков, без идеи, на пустом фактически месте. Или о том, что второй по ценности трофей в России достался команде, которая ровно через месяц после победы скончалась. Или ещё о чём-нибудь. «Тосно» давал такие поводы.

Но я скажу о другом.

«Тосно» был частным клубом, отражением чьей-то мечты о создании своего футбольного клуба. Что бы ни говорили предрассудки, таких частных идеалистических проектов в последние годы становится больше: «Афипс», «Велес», «Чайка», петербургская «Звезда» — список со временем будет только продолжаться. Но никаких шансов жить долго и тем более счастливо в существующей в России системе футбольных лиг у них нет.

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Мнение о том, что ужас без конца – не выход.

«Тосно» стал тому примером. С каждой следующей ступенью финансовый разрыв становится всё более непостижимым. Если при переходе из ПФЛ в ФНЛ добавляется только логистика (хотя это «только» означает необходимость увеличения бюджета втрое и больше), то при переходе из ФНЛ в РФПЛ растут в разы и расходы на зарплату — лимит на легионеров обязывает подписывать достаточно дорогие паспорта. Сохранять команду в ФНЛ частному проекту нет смысла — ни престижа, ни популярности, ни магии у этого турнира нет, на нём не сделать фанатскую базу и сопутствующие ей доходы. Всё чаще я слышу что-то такое от любящих футбол людей, у которых есть неплохие деньги (не только знакомых, иногда это ретранслированная речь): «Я бы вложился в клуб или даже создал свой, но смысл в этом какой?»

И ведь смысла действительно нет. Премьер-Лига тебя похоронит, ФНЛ с её унынием и расстояниями сделает тебя ходячим мертвецом, о ПФЛ и говорить не приходится.

Перед домашним чемпионатом мира самое время признать одну из главных вещей о нашем футболе. Настоящие корни, способные давать деньги с фан-базы, пустили всего полдюжины клубов, ещё у примерно такого же количества команд есть богатые покровители; властные или частные — неважно. Остальные просто неспособны построить империю с нуля и навека. У них не хватит денег или человеческого потенциала, а скорее — и того, и другого.

Выход, как мне видится, только один. Премьер-Лигу нужно закрывать на вход, добавлять туда только клубы, способные потянуть элитный футбол по жёстким финансовым и инфраструктурным требованиям. Общефедеральная лига ниже закрытой должна состоять из пары десятков небольших межрегиональных дивизионов, где будут играть между собой команды из соседних городов (по-прежнему считаю, что в футболе нет ничего круче локальных противостояний).

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Победители этих дивизионов играют федеральный плей-офф. Матчи этой лиги показывает национальный спортивный канал, матчи закрытой — только платные каналы. Победа в таком турнире, уверяю, будет престижнее любого ФНЛ и ПФЛ вместе взятых — речь ведь идёт о противостоянии со всей страной через призму принципиальных игр с соседями. И в команды этого турнира локальные спонсоры будут вкладываться гораздо охотнее, чем сейчас в ходячих мертвецов из ФНЛ.

Если этого не сделать, проекты идеалистов, вроде тосненских, всё равно будут появляться. Но рождаться они будут обречёнными на реквием по мечте.

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