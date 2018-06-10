ЧМ-2018. Всё, что нужно знать о группе D

Пожалуй, одна из самых ровных групп чемпионата мира – здесь может случиться всё. Даже невыход Аргентины.

Аргентина

Состав

Вратари: Кабальеро («Челси»), Серхио Ромеро («Манчестер Юнайтед»), Франко Армани («Ривер Плейт»).



Защитники: Габриэль Меркадо («Севилья»), Хавьер Маскерано («Хэбей Чайна Форчун»), Николас Отаменди («Манчестер Сити»), Федерико Фасио («Рома»), Маркос Рохо («Манчестер Юнайтед»), Николас Тальяфико («Аякс»), Маркос Акунья («Спортинг»), Кристиан Ансальди («Торино»).



Полузащитники: Эвер Банега («Севилья»), Лукас Билья («Милан»), Эдуардо Сальвио («Бенфика»), Кристиан Павон («Бока Хуниорс»), Максимилиано Меса («Индепендьенте»), Анхель Ди Мария, Джованни Ло Чельсо (оба — «ПСЖ»), Энцо Перес («Ривер Плейт»).



Нападающие: Лионель Месси («Барселона»), Пауло Дибала («Ювентус»), Серхио Агуэро («Манчестер Сити»), Гонсало Игуаин («Ювентус»).

Отбор на ЧМ

По ходу отбора Аргентина сменила трёх тренеров, успела побыть совершенно беззубой командой, проиграть Боливии на высокогорье (уже классика) и висела на волоске до последнего тура. Неудача против Эквадора оставляла Месси без чемпионата мира, и гол на 1-й минуте ещё сильнее усложнял жизнь команде. Но Аргентина выиграла 3:1 и попала на турнир. 16 лет назад Бразилия тоже с громадным скрипом прошла отбор – что было дальше, все помнят.

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Тактика

Хорхе Сампаоли открыто притягивает к сборной внимание тактических гиков, неоднократно заявляя об игре по расстановке 2-3-5. Очевидно, что Аргентина расставляется так только в позиционной атаке, причём это скорее 2-3-1-4 с Месси, дрейфующим отдельно, вне линий. Без мяча аргентинцы выстраиваются или в три центральных защитника, или по модулю 4-2-3-1, где Месси и центрфорвард освобождены от оборонительных обязанностей. Аргентина любит тотальный контроль над мячом, но испытывает сложности с доводкой атак до ударов и уязвима к быстрым атакам, если контрпрессинг не проходит.

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Главные звёзды

Месси. Месси. Месси.

На самом деле сборная Аргентины набита звёздами – настолько, что Пауло Дибала без шансов будет игроком запаса, а Мауро Икарди не полетел изучать Бронницы, где уже заселилась команда. Но влияние Лео Месси очень велико – настолько, что Хорхе Сампаоли трижды летал к Месси в Барселоне, чтобы с помощью видео обсуждать тактику и его роль в сборной. Месси – главный игрок в схеме-трансформере Сампаоли: он принимает мячи между полузащитой и атакующей линией, тащит их вперёд и классно разыгрывает в глубине передачами вразрез через центр/полуфланги и диагоналями на фланги.

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Если выделять кого-то ещё персонально, то это Хавьер Маскерано. Сампаоли видел его крайним центральным защитником в тройке, резко начинающим контрпрессинг, и Маскерано был шикарен в этой роли – пересмотрите матч Аргентины с Россией, чтобы убедиться. В марте, после очередного полёта Сампаоли в Барселону, Маскерано попросил передвинуть себя в центр поля. Сампаоли согласился, но получил 1:6 от Испании, а опорная зона «альбиселесте» была разбита. Единственно верное решение Сампаоли – хоть здесь не идти на поводу звезды и построить тактику так, чтобы лучше было команде, а не игроку.

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Теневой герой

Макси Меса. Аргентинских звёзд знают все, а настырного вингера «Индепендьенте» знал мало кто в Европе до товарняка с Испанией. После матча в эфире радиостанции Onda Cero выступил Хорхе Вальдано. Аргентина проиграла 1:6, а он назвал лучшим именно Месу: «Потому что я ничего о нём не знал. Это первый раз, когда я видел Месу в деле, и он меня очень удивил. Думаю, Меса – игрок, готовый прийти в любую испанскую команду, в том числе высокого уровня. Если он всегда будет держать такую планку игры, Аргентина нашла очень сильного футболиста».



Меса занял позицию правого вингера «Индепендьенте» после отъезда Эмилиано Ригони, но их даже нельзя сравнивать – Ригони на фоне Месы ужасно прямолинеен. Он очень пластичен, много играет на резких разворотах, видит поле, быстро оценивает ситуацию, что позволяет ему умными первыми касаниями расставаться с мячом. Выходя на замену, Меса обязательно получит своё игровое время, есть только одна проблемка – ему уже 26. Многовато для карьеры в Европе.

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Исландия

Состав

Вратари: Ханнес Тор Хальдорссон («Раннерс»), Рунар Рунарссон («Норшелланд»), Фредерик Шрам («Роскилле»);



Защитники: Ари Скуласон («Локерен»), Хердур Магнуссон («Бристоль Сити»), Хольмар Эйолфссон («Левски»), Кари Арнасон («Абердин»), Сверрир Ингасон, Рагнар Сигурдссон (оба — «Ростов»), Самуэль Фридьонссон («Волеренга»), Биркир Севарссон («Валюр»);



Полузащитники: Йоханн Гудмундссон («Бернли»), Арнор Траустасон («Мальме»), Арон Эйнар Гуннарссон («Кардифф Сити»), Олафур Скуласон («Карабюкспор»), Гилфи Сигурдссон («Эвертон»), Эмиль Хальфредссон («Удинезе»), Биркир Бьярнасон («Астон Вилла»), Рюрик Гисласон («Зандхаузен»);



Нападающие: Бьорн Сигурдарсон («Ростов»), Альфред Финнбогасон («Аугсбург»), Йон Дади Бедварссон («Рединг»), Альберт Гудмундссон (ПСВ).

ЧМ-2018. Календарь

Отбор на ЧМ

Исландия попала в одну из самых плотных групп европейского отбора – к Хорватии, Украине, Турции и Финляндии, только сборная Косово выглядела андердогом. Главный ключ исландцев к успеху – безошибочная игра дома (15 очков из 15 возможных) и удачный набор очков в гостях против прямых конкурентов. Ключевой стала крупная победа исландцев в Турции, 3:0 – после неё команда на 99% обеспечила себе чемпионат мира за тур до финиша отбора.

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Тактика

Исландия играет жёсткие компактные 4-4-2, с минимальным расстоянием между двумя обороняющимися линиями, а при необходимости добавляет в защитную линию обоих крайних хавов, Бьярнасона и Гудмундссона. Исландцы уплотняют квадрат вокруг мяча так, чтобы соперник откатил атаку назад. Пробить такую слаженную оборону очень сложно – это проще сделать, поймав Исландию на неудачном переходе в атаку или на стандарте у своих ворот. План Хеймира Хадльгриммсона в атаке прост: длинные передачи, борьба за подборы и поиск стандартов. В том числе аутов – из-за боковой снова будет заряжать пушка Арон Гуннарссон.

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Главные звёзды

Самый техничный и качественный игрок сборной Исландии – всё ещё Гилфи Сигурдссон, играющий в сборной низко посаженного центрального полузащитника, а не плеймейкера. Однако сезон в «Эвертоне» получился для Сигурдссона адовым: да, он стал лучшим игроком команды по количеству передач под удар (1,4 за матч) и по ожидаемым ассистам (3,75 xA), но все показатели ничтожно просели по сравнению с прошлым сезоном. В трёх предыдущих сезонах Сигурдссон не выдавал меньше 0,17 xA за 90 минут (в «Эвертоне» – 0,15) и не набирал меньше 14 очков по системе «гол + пас» (в «Эвертоне» – 7).



По ходу сезона мощно прибавили два других исландца. Йоханн Берг Гудмундссон стал лидером немного прямолинейной атаки «Бёрнли», классно доставляя мяч с флангов в штрафную или передачами поперёк штрафной на полукруг. С 8 голевыми он – лучший ассистент «Бёрнли». А Альфред Финнбогасон весь первый круг Бундеслиги бился в бомбардирской гонке с Обамеянгом и Левандовским, отпустив поляка только после травмы. Тогда же сдулся и весь «Аугсбург», за который играет Финнбогасон. По ходу сезона форвард стал чаще цепляться за мяч, отходя в глубину – сборной Исландии пригодится это качество.

Гилфи Сигурдссон Фото: Antti Yrjonen/NurPhoto via Getty Images

Теневой герой

Кари Арнасон. Два года назад Ларс Лагербек глумился над тактикой сборной Англии при аутах Исландии в 1/8 финала. Зная, что Кари Арнасон забегает в штрафную под длинный бросок, получает преимущество в борьбе на ускорении и резко переводит мяч на дальнюю штангу, Рой Ходжсон поставил уплотнять зону Арнасона… Уэйна Руни. Кари ожидаемо продавил Руни и выдал голевую скидку на Рагнара Сигурдссона. При аутах Исландии Арнасон – главное оружие: он начинает движение, находясь в 2-3 метрах от штрафной, и по всем законам физики лучше играет по мячу, выпрыгивая на него с разбега, а не в статике, как игрок обороняющейся команды. Сейчас в сборной Исландии два игрока с такими функциями, ещё Хёрдур Магнуссон, который едет в ЦСКА – но влияние Арнасона на стандарты исландцев выше.

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Хорватия

Состав

Вратари: Даниэль Субашич («Монако»), Ловре Калинич («Гент»), Доминик Ливакович («Динамо» Загреб).



Защитники: Ведран Чорлука («Локомотив»), Домагой Вида («Бешикташ»), Иван Стринич («Сампдория»), Деян Ловрен («Ливерпуль»), Шиме Врсалько («Атлетико»), Йосип Пиварич («Динамо» Киев), Тин Едвай («Байер»), Дуе Чалета-Цар («Зальцбург»).



Полузащитники: Лука Модрич, Матео Ковачич (оба – «Реал»), Иван Ракитич («Барселона»), Милан Бадель («Фиорентина»), Марсело Брозович («Интер»), Филип Брадарич («Риека»).



Нападающие: Марио Манджукич («Ювентус»), Иван Перишич («Интер»), Никола Калинич («Милан»), Андрей Крамарич («Хоффенхайм»), Марко Пьяца («Шальке»), Анте Ребич («Айнтрахт»).

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Отбор на ЧМ

Хорватия попала в ту же отборочную группу, что и Исландия, так что их ждёт уже третий горячий матч между собой за два года. В предыдущих они обменялись победами. По ходу отбора хорваты снова поменяли тренера-ноунейма на тренера-ноунейма: и уволенного Анте Чачича, работавшего автомехаником, и назначенного Златко Далича никто в стране особо не котировал. От смены тренера хорваты получили временный эффект, грохнули Украину в решающем матче, обыграли Грецию в стыковых матчах – но товарищеские матчи снова провели слабо. Это уже похоже на знаменитый «круговорот тренеров»: с Нико Ковачем и Чачичем поначалу было так же.

Тактика

Златко Далич использует варианты 4-2-3-1, с Модричем на позиции «десятки», и 4-3-3 без Модрича. Однако стиль игры Хорватии вызывает вопросы: обладая очень сильной полузащитой, хорваты слабо развивают атаки через центр. Главный аргумент Хорватии – длинная передача на переднюю тройку, где один из инсайдов – обязательно переученный центральный нападающий (Манджукич или Ребич), а второй – сильно для крайнего хава играющий головой Перишич. Они цепляются за мяч, скидывают друг другу или на фланг, под включение крайнего защитника, и дожидаются новой подачи. Очень примитивно.



Без мяча Хорватия предлагает высокий прессинг за центральной линией – против Бразилии «шашечные» часто грамотно разбирали игроков 1v1. Проблема возникает при передачах в зону между Ракитичем и правым полузащитником: Ракитича очень легко вытянуть из своей зоны, а Модрич не успевает перекрывать передачи, взламывающие освобождаемое пространство. Так что если говорить о тактике, то сборная Хорватии – это тотальный сумбур. Она сильно переоценена.

Главные звёзды

У сборной Хорватии снова приехало сильное поколение с очень качественной полузащитой, но… кхм… мы говорим так каждые два года. Две главных звезды при Златко Даличе обрели новые функции. Лука Модрич передвинулся на позицию «десятки», а без мяча стал вторым нападающим. А Иван Ракитич превратился в глубинного плеймейкера – он гораздо чаще опускается разыгрывать мяч к центральным защитникам, как стал делать в минувшем сезоне в «Барселоне» Вальверде. Правда, эффект от этого нулевой – атакуя, Хорватия обычно форсирует центр поля через длинный пас.

Лука Модрич Фото: Catherine Ivill/Getty Images

Теневой герой

Андрей Крамарич. Среди толпы игроков в атаке, нацеленных на «продавить – подобрать – побороться», Крамарич – самый юркий и техничный форвард. Гик Юлиан Нагельсманн, тренирующий Крамарича в «Хоффенхайме», эксплуатирует его шикарные открывания на любой позиции – хорвата ставили и на фланг, и «восьмёркой», и вторым нападающим, и инсайдом в 3-4-2-1. Крамарич полезен в любых условиях: за сезон в Бундеслиге он собрал 13 голов, 6 голевых передач и 0,64 xG+xA/90min – из разноплановых игроков, не сконцентрированных на забивании голов, такую статистику выбил только Торган Азар. Подвижный и отлично понимающий игру, Крамарич мог бы идеально сыграться с нынешней полузащитой… но далеко не факт, что в такой сборной Хорватии раскроются все его лучшие качества.

Нигерия

Состав

Вратари: Эзенва Икечукву («Эньимба»), Франсис Узохо («Депортиво»), Даниэль Акпейи («Чиппа Юнайтед»).



Защитники: Уильям Троост-Эконг («Бурсаспор»), Леон Балогун («Майнц»), Кеннет Омеруо («Касымпаша»), Брайн Идову («Амкар»), Чидози Авазьем («Нант», Франция), Абдуллахи Шеху («Анортосис»), Ува Элдерсон Эчиджиле («Серкль Брюгге»), Тайронн Эбюэхи («Бенфика»).



Полузащитники: Джон Оби Микел («Тяньцзинь Тэда»), Оджени Онази («Трабзонспор»), Вилфред Ндиди («Лестер»), Огенекаро Этебо («Лас-Пальмас»), Джон Огу («Хапоэль»), Джоэл Оби («Торино»).



Нападающие: Ахмед Муса (ЦСКА), Келечи Ихеаначо («Лестер»), Одиан Игало («Чанчунь Ятай»), Алекс Ивоби («Арсенал»), Виктор Мозес («Челси»), Симеон Нванкво («Кротоне»).

Отбор на ЧМ

Африканский отбор построен так: в финальный групповой турнир выходят 20 команд, в каждой группе по 4 команды, и выходят только сильнейшие в своих группах. Задача Нигерии была адовой – к ней в квартет попали Камерун, действующий победитель Кубка Африки, и очень сильная по именам сборная Алжира. Однако нигерийцы прошли отбор без единого поражения – 4 победы, 2 ничьих, 3:1 дома с Алжиром и 4:0 дома с Камеруном.

Тактика

Гернот Рор использует сразу несколько тактических модулей – после матча с Польшей немец прямо говорил, что хочет видеть сборную Нигерии гибкой. При нём сборная играла по схемам 3-5-2, 4-1-4-1 и 4-4-1-1. У Нигерии отлажена игра в короткий пас, в том числе выход из обороны через него, и поставлен качественный контрпрессинг. Это делает команду менее уязвимой – защищаться на своей половине поля позиционно Нигерия совсем не умеет. Рор может спокойно варьировать план на игру, меняя «десятку» или второго нападающего. Его выбор – между Джоном Оби Микелом (только под прессинг-задачи), Келечи Ихеаначо (подвижность, большая польза при контроле мяча) и Ахмедом Мусой (под забегания вторым темпом в быстрых атаках).

Главные звёзды

Самые статусные игроки сборной Нигерии – крайние полузащитники. Алекс Ивоби постепенно прогрессировал у Арсена Венгера в «Арсенале», а в сборной Нигерии используются все его качества – динамика движения, умение обыграть 1v1, смещения в центр. Аналогично с Виктором Мозесом, играющим у Рора правого полузащитника, а не покрывающим фланг целиком. Оборонительных задач в сборной у Мозеса меньше, при атаках же он очень часто смещается в центр, к «зоне 14». Есть ещё Джон Оби Микел, знакомый нам по «Челси», но объективно капитан сборной Нигерии должен начинать турнир в запасе – в центре поля он слабее Ндиди, как второй форвард он слабее Ихеаначо, как прессингующий он не приносит необходимой пользы.

Фото: Erwin Spek/Soccrates/Getty Images

Теневой герой

Уильям Троост-Эконг. Африканский центральный защитник – отпугивающая торговая марка, но у ключевого дефа сборной Нигерии за плечами школа «Тоттенхэма» и игра за голландские молодёжки (мать Уильяма – голландка). В сборной Троост-Эконг нацелен на тотальный прессинг центрального нападающего в момент приёма мяча, особенно при переходе соперника из обороны в атаку. Так он съел Роберта Левандовского в товарищеском матче с Польшей. Гарри Кейн показал, как стоит играть против Троост-Эконга – опускаться за центральный круг, вытаскивать защитника, оставлять его в полупозиции и быстро закидывать мяч в его зону. Но вряд ли кто-то, кроме Аргентины, сможет так быстро переводить мяч вперёд.