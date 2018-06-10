Мы собрали весь трэш, который был на чемпионате мира в Бразилии.

Угар, который был на ЧМ-2014. И будет на ЧМ-2018

До ЧМ-2018 осталось всего несколько дней. И, похоже, ещё не все осознают, что нас ждёт. А впереди у нас главная вечеринка года. Возможно, даже главный фестиваль в истории страны. К нам приедет миллион туристов с целью оторваться по полной программе. Если вы живёте в одном из городов ЧМ-2018, то вас точно заденет эта тусовка. Даже если у вас нет билетов на футбол.

На примере ЧМ-2014 объясню, что нас ждёт. Вот, допустим, вы едете за рулем. А тут – бац — две сотни поющих и танцующих аргентинцев. На этом видео они перерыли самую известную улицу Рио-де-Жанейро – проспект Атлантика на Копакабане.

При этом аргентинцы пели местным жителям: «Brasil, decime qué se siente, tener en casa a tu papá...» («Бразилия, скажи, каково почувствовать, что домой вернулся папа...» – в переводе с испанского). В контексте отношений между двумя странами – достаточно провокационная песня.

Фото: Григорий Телингатер, «Чемпионат»

Не удивляйтесь, если вы увидите в парке людей, спящих в палатке. Или даже просто на земле! Среди фанатов встречаются достаточно бедные люди, которые не тратятся почти ни на что. Где-то на «вписке» переночуют, там же поедят. Даже в Саранске квартиры стоят по 40 тысяч рублей в сутки. На всех жилья просто не хватает.

Фото: Григорий Телингатер, «Чемпионат»

Привыкайте, что на ЧМ-2018 будет куча народу, одетого в забавные костюмы. Это важный элемент праздника, потому что крупнейший футбольный турнир уже давно стал карнавалом. Поверьте, это касается не только Бразилии.

На каждом чемпионате мира иностранцы клеятся к нашим девушкам. Тут ничего не поделаешь. Можно только порадоваться, что мы живём в стране красавиц. Иностранным фанатам приятно даже просто сфотографироваться с ними.

Фото: Григорий Телингатер, «Чемпионат»

А часто российские девушки и сами не против совместных фото.

Фото: Григорий Телингатер, «Чемпионат»

Про фан-зоны и говорить страшно. Там такая дичь творится, что всё вверх дном. В Бразилии люди буквально пролетали друг над другом, а количество выпитого алкоголя не поддавалось измерению.

Фото: Григорий Телингатер, «Чемпионат»

У стадиона, в фан-зонах да и в центре города совершенно разные фирмы будут проводить развлекательные акции. Для компаний это лояльность к бренду, а для болельщиков – возможность повеселиться и что-нибудь выиграть. Куча рекламных акций нас ждёт по ТВ и в магазинах. Фирмы, которые никогда не имели отношения к спорту, будут пытаться попасть в эту струю.

Вот эту всю атмосферу уже скоро вы сможете ощутить на улице. Для этого не нужно ехать на стадион или в переполненный спортивный бар. Достаточно просто прийти на одну из центральных улиц города. Даже во время Кубка Конфедераций-2017 в центре Казани праздник шёл 24 часа в сутки. Теперь это будет ещё более явно, шумно и повсеместно. Вечеринка продлится чуть больше месяца, и очень хочется, чтобы все остались живы и довольны. На прошлом чемпионате мира фанаты не всегда братались и обнимались. Иногда общение достигало накалённой стадии. Однако даже у непримиримых бразильцев и аргентинцев споры перерастали не в драки, а в «батлы». Болельщики просто собирались и пели стенка на стенку. А ещё подкалывали друг друга.

Бразилец (показывая на майку): – Один, два, три, четыре, пять. Пятикратные чемпионы мира!



Аргентинец: – Да-да!… пять, шесть, семь. Семь – один!

Дай бог, чтобы и на этом чемпионате мира все веселились, а споры перерастали только в подколы.