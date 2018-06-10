Горы, на которых ещё не бывал. Почему я буду болеть за Германию на ЧМ-2018

Главная причина одна. Если вы посмотрите на результаты сборных после побед на чемпионатах мира, то увидите, что они, мягко говоря, не очень. Франция после триумфального марша по Елисейским полям не менее громко развалилась в 2002 году. Италия, перетерпевшая всех в 2006-м, не вышла из группы с Парагваем, Словакией и Новой Зеландией (сейчас пишу и снова не понимаю, как это вообще было возможно). Испания, отдавшая в ЮАР салют величайшей паре созидательных полузащитников, проиграла голландцам и чилийцам с общим счётом 1:7. Даже Бразилия в 2006-м дошла лишь до четвертьфинала, не больше.

И только немцы пока сохраняли стабильность. Финал в 2002-м, полуфинал в 2006-м (Фабио Гроссо, ты испортил мне все последние дни детства!), полуфинал в 2010-м, победа в 2014-м.

Почему я буду болеть за Аргентину на ЧМ-2018 Сергей Титов объясняет, что за сборную Аргентины можно болеть не только из-за Месси.

Проблемы победителей на следующем чемпионате мира лежат в двух пересекающихся плоскостях. Первая — человеческие ресурсы (некоторые стремятся уйти победителями), вторая — мотивация для тех, кто всё же остался. Старое, как мир, правило «Сложнее удержаться на вершине, чем покорить её» никто пока не отменял, но в этом плане у Германии подросло удивительное поколение. Их девизом, да ещё и в России, очень органично смотрелось бы «Прощание с горами» Высоцкого: «Так оставьте ненужные споры! Я себе уже всё доказал: лучше гор могут быть только горы, на которых никто не бывал».



Футболистов голоднее до побед и просто попадания в состав у манншафт не было со времён «бернского чуда» — даже попасть в команду третьим вратарём считается невероятной привилегией. Совершенно внезапно, за десяток лет, у Германии выросла сборная, которая обладает потрясающим свойством регенерировать желание «всё себе доказать». Болеть за Германию стоит именно поэтому: пример того, что в очень сегодняшнем жутко конкурентоспособном футболе сборных можно удержаться на вершине и следом покорить ещё одну, будет действительно уникальным и вдохновляющим.

Почему я буду болеть за Бразилию на ЧМ-2018 Очень личное от Григория Телингатера. Всё написанное крайне субъективно.

Есть и две причины болеть за немцев попроще. Первая: эта сборная реализует принцип, о котором мы все мечтаем. Каждый из нас хочет добиться в жизни того, чтобы можно было самому определять под себя людей, которые тебя окружают, условия жизни, работу, обстоятельства, при которых мы совершаем важные в жизни шаги. Но так практически никогда не бывает: всё равно ты зависишь от специальности, на которую пошёл в университет по юношеской глупости, надоедливых коллег по работе, утреннего часа в метро по пути в офис и ещё более долгого часа в метро по пути домой — подстроить правила игры под себя так и остаётся несбыточным желанием.

У немцев не так. Они могут привезти полуосновной состав на Кубок Конфедераций — и выиграть его. Они могут сформировать три или четыре абсолютно равноценных команды (подчёркиваю: именно команды), они могут ориентироваться не только на футбольные, но и на человеческие качества при определении состава, они могут оставить вне заявки на турнир Лероя Зане, который разрывал весь сезон за одну из лучших команд мира. Всё это они могут делать безболезненно. Йоахим Лёв много лет назад декларировал свой принцип работы: брать в состав не тех, кто больше забивает и меньше пропускает, а тех, кто удовлетворяет требованиям атмосферы в команде. Только так, в команде, чемпионом мира мог стать идейный бандит Кевин Гросскройц.

Антивсё. Как чемпион мира — 2014 похоронил свою карьеру Он должен был стать дортмундским Фрэнсисом Бегби, а стал чемпионом мира. Этого несоответствия Кевин Гросскройц не вынес.

Вторую причину зовут Марко Ройс, и здесь не удержаться от сентиментальностей. Главный символ этого бешеного талантливого поколения оставался до сих пор без возможности сыграть на крупном турнире — травма, ещё травма, ещё три травмы. Заголовки в стиле «Марко Ройс может пропустить…» в какой-то момент стали вызывать нервные смешки, но каждый раз казалось, что его время ещё придёт. Ройс не выглядит на свой возраст, из-за высоких ожиданий и постоянных пропусков игр мы задним числом считаем его молодым, но вот какая штука: в последний день весны ему исполнилось 29 лет. Через четыре года ему будет 33. Учитывая его физиологию и амбулаторную карту, велика вероятность того, что это первый и единственный шанс Марко поцеловать трофей, которого он заслуживал ещё четыре года назад. И за него нужно поболеть.

Ну и совсем последнее. У нас же в заголовке слово «я», так? Значит, можно чуточку личного. Так получилось, что я на четверть немец, и когда я рассказываю это новому для себя человеку, клишированных и назойливых шуток про нацистов не избежать. Мою бабушку звали Хильда, мой отец родился в ссылке в северном Казахстане. Истории России и Германии переплелись слишком плотно, часто, как и в случае моей семьи, трагически. Немцы и спустя два-три поколения испытывают комплекс вины за то, что делали их предки. В России один из самых табуированных вопросов по-прежнему «А что бы было, если б Германия победила?».



Пусть Германия победит в России на футбольном поле. И если так случится, то давайте это будет последним шагом на пути к избавлению от дурацких псевдополитических клише, давайте поприветствуем их победу тепло. В конце концов, это всего лишь футбол, зато душа моей бабушки Хильды, как и души тысяч родственников россиян, в которых течёт и немецкая кровь, где-то там точно будет довольна.



И, что важнее, спустя столько лет спокойна.