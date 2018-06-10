«А что, Месси тоже будет?!» Как аргентинские футболисты стали «замкадышами»

Если честно, идея поехать в глухое Подмосковье возникла не только из-за приезда мировых суперзвёзд. Бронницы казались городом контрастов. Отличный пример суровой российской действительности.



Перекошенные домики и суперсовременная база, роскошная природа и разбитые дороги, сварливые бабки и… Лео Месси – должны было быть аутентично.

Приезд

Добираться до Бронниц на авто — дурацкая затея. Ну, если только у вас в сопровождении нет машин с мигалками, как у сборной Аргентины. Если соберётесь караулить аргентинцев — лучше сразу на поезд. Чуть больше часа с Казанского вокзала — и вы на месте.

Приезжая на станцию, видишь ровно то, чего ожидаешь. Людей вокруг мало — даже зданий почти нет. Зато есть «парикмахерская эконом-класса». Экономика работает: малый бизнес процветает. Люди, увидев инородное тело с камерой, пугаются и бегут прочь. «Месси? Какой Месси, никого не знаем».

Добираться до города нужно ещё с полчаса на маршрутке. Там и выступила первая бабушка.



— Аргентинцев очень ждём, давно готовимся к их приезду.



— Как подготовка шла?

— Отлично, город преобразился, теперь стало куда уютнее.



— А сложности какие-то были из-за подготовки базы?

— Не-е-е, всё сделали быстро и тихо. Тише воды, ниже травы.

Где искать Роналду, Месси и Неймара. Гид по базам сборных Рассказываем, куда и когда ехать, чтобы увидеть любимых футболистов.

Центр, база, исчезнувший волонтёр

Центр Бронниц местами навевает аналогии с лучшими фильмами Звягинцева. Но внимание сразу зацепила мама с детьми, которые приручили стаю голубей.

«На сборную Аргентины пойдём. Папа обещал сводить. Сын ждёт Месси. А дочка футболом не интересуется. Красавчик Дибала, говорите? Рано ей ещё о таких вещах думать».



Это были последние жители Бронниц из встреченных мною, которые реально ждали аргентинцев. Больше таких не обнаружилось. Но об этом позже.



Тут же недалеко выходили в прямой эфир аргентинские журналисты.



— Нравится здесь?

— Нет.



— Почему?

— Прости, у нас лайв.



Не очень вежливые парни.

Парадокс, но чем дальше от центра, тем симпатичнее. До базы — 15 минут ходьбы. И, попав на побережье, с которого её видно, забываешь о мраке обшарпанных пятиэтажек.

Вот на том берегу и расположена аргентинская база. Впечатления от этого места настолько приятные, что захотелось присесть на скамейку и выдохнуть.

Фото: Максим Ерёмин, «Чемпионат»

А, нет. Покрашено. День в день к приезду сборной. Узнаю родной почёрк.

Фото: Максим Ерёмин, «Чемпионат»

Тут же отдыхает пара волонтёров.



— Вы откуда, парни?

— Из Воронежа.



— Сложно было попасть сюда волонтёром?

— Да нет, заявки отправили и всё.



— Как там внутри, круто?

— Да, отлично, всё уже готово.



— Фоток, наверное, наснимали...

— Фото есть, но показывать не можем. А то у нас выложил тут один в «Инстаграм». И всё…



— В смысле?

— Ну, у нас же тут фсбшники кругом. Все в машине, в форме, ходят всё время.



— Что с парнем-то?

— Да домой, наверное, отправили.



Уф. Ну хоть так.

Почему я буду болеть за Аргентину на ЧМ-2018 Сергей Титов объясняет, что за сборную Аргентины можно болеть не только из-за Месси.

«Цены на жильё завышают везде. Это нормально»

Базу аргентинцев украшает изображение главных звёзд команды. По крайней мере, главная – на месте.

Рядом со шлагбаумом у базы тусовались ещё несколько телевизионных групп из Аргентины. И какой-то развесёлый фан аргентинской сборной.

Последний оказался иракским судьёй, который приехал на турнир поддержать чужую вроде бы Аргентину — в одиночку! И это при том, что по-английски он почти не говорит. Ходит с Гугл-переводчиком на телефоне и просит общаться с ним через сервис. Реф даже показал своё судейское удостоверение. В такие моменты осознаёшь масштаб события, которое намечается в России.

Но среди аргентинских телевизионщиков наконец-то нашёлся человек с английским. Оказалось, что у Хавьера уже скопилось несколько крупных турниров: ему было что рассказать.



— Это отличное место для проведения ЧМ. Люди мне очень нравятся, место — очень спокойное, не как в больших городах. Я здесь всего два дня, но всё хорошо!



— Где остановились?

— В хостеле неподалёку.



— Дорого обходится?

— Пять тысяч рублей в сутки.



— Ого!

— Дорого?

Дайте ему Кубок мира. Почему я буду болеть за Лионеля Месси Павел Пучков публично вступает в секту.

— Да, в обычное время вряд ли бы вы заплатили больше тысячи.

— Мой друг, это происходит один раз в жизни! Аргентина больше никогда не приедет сюда на такой турнир. Поэтому, думаю, это не так дорого.



— В других странах наблюдали подобное?

— Да, это абсолютно нормально. Этот турнир для меня пятый. Франция, Германия, ЮАР, Бразилия — везде и всегда одно и то же. Другое дело, что в пять раз завышать стоимость — всё-таки многовато. Но для нас это небольшие деньги.



— Наверное, из-за низкого рубля.

— Да, вообще здесь всё очень дёшево. Кола, пиво… Бутылка пива обходится мне дома в 3 евро.



— Хороший крафт в Москве стоит примерно так же.

— Может быть. Вы из Москвы, да? Мы, кстати, были в Москве. Там хорошее метро. А ещё очень красиво! Всё такое большое и красивое, что это просто ненормально!



— Спасибо. Кстати, как вам аргентинцы из «Зенита»?

— Паредес и Краневиттер могут играть за сборную, но другие вряд ли нужны. У нас в атаке слишком сильные игроки.



— Какие прогнозы на ЧМ?

— Будем в полуфинале или финале.



Пока мы общались, к базе подтянулась новая группа — аргентинские болельщики. «Всё отлично, люди вежливые, расистов не видели». И почему я не удивлён?

«Месси? Не, не слышал»

Население Бронниц немногим более 20 тысяч человек. Уместить всех жителей города можно было бы в Черкизове на «РЖД-Арене». Поэтому город очень умиротворённый, а на улицах мало людей. И большинство из них — совсем не сварливые бабки, а молодёжь и мамы с колясками. Многие любят свой город.

В один момент даже подъехала юная оппозиция.



— Вообще не понимаю, что мы перед ними так выделываемся.

— В смысле «выделываемся»?

— Ну базу построили, территории перекрыли.

— О, давай на камеру.

— Не-е, я пошёл.

Перед подготовкой базы аргентинцев перекроили всю набережную и близлежащие улицы. Перекроили — в хорошем смысле. Это — значительная часть города. До сих пор дико приезжать в провинциальную глубинку и видеть там ровные беговые дорожки, новые спортплощадки, вылизанные улицы и прочие атрибуты 2018 года. На фоне этого даже блёклый центр не портит общего впечатления.



Футбольных полей и площадок там тоже хватает.

А ещё по всему городу — уйма отсылок к ЧМ. Баннеры, вывески, рекламные щиты. Чтобы не знать о приезде сборной Аргентины, нужно быть человеком, который смотрит только под ноги. Ну либо вообще не выходить из дома.

Тем удивительнее то, что о Месси большинство жителей даже не в курсе. Пример диалога.



— Знаете, что к вам Аргентина приезжает?

— Ну да, кто-то едет.



— То есть Месси не ждёте?

— Да ладно, он тоже приедет?!



Хотя объяснимо. Многие россияне так интересуются футболом, что им сначала нужно разжевать, что такое сборная Аргентины. Но на некоторых не действует даже фамилия Лионеля. Вот, например, как реагируют бабушки на гения из «Барсы».

Да они даже ворчать не собираются, им просто фиолетово! Привет изначальной идее репорта (см. Первый абзац).



Персональных поклонников Месси вообще найти сложно. И даже когда любители футбола находились, всё равно всё шло не так, как планировалось.

Пришлось пуститься в постановки, чтобы зарядить футбольным настроением хоть кого-то из местных жителей.

P.S. Сборная Аргентины приехала в город ближе к ночи. К тому времени у базы скопилась масса людей. Но если говорить о местных жителях, большинство из них — случайные прохожие, которые увидели сборище журналистов, и решили узнать, что происходит. Эти люди — не ленивые домоседы, которым ни до чего нет дела. К ним просто нужно быть более чуткими. И глаза загорятся сами собой.