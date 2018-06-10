Как встречали Месси, Иньесту и Салаха

Болельщики готовы на любые ухищрения, лишь бы взглянуть на кумиров.

Никогда прежде в Россию не слеталось одновременно такое количество футбольных «топов», как в эти дни. Естественно, что явление в нашу страну Месси и Роналду, Иньесты и Салаха не могло не вызвать ажиотажа среди поклонников популярной игры и обыкновенных зевак – эти фамилии известны даже далёким от спорта людям.

Сегодня нашествие «роналдуманов» пережил подмосковный посёлок Кратово – специально для них сборная Португалии приоткрыла двери своей российской резиденции. Самым удачливым и расторопным даже удалось запечатлеть себя рядом с обладателем «Золотого мяча». О том, как встречали Криштиану и других дорогих гостей, – ниже.

Всё только начинается. Месси и Роналду прибыли в Москву. Видео Главные лица мирового футбола в один день приехали в Россию.

Когда-то здесь жил «Сатурн», потом – «Анжи». Теперь футбольные апартаменты в Кратово арендует одна из сильнейших сборных планеты.

Депутат МО «Мещанский» Анна Данилова пришла на встречу с чемпионами Европы не с пустыми руками.

Пепе, например, от очаровательной гостьи досталась бутылка водки в оригинальной упаковке. Пригодится ли? Всё же спортсмены, режим. Фернанду Сантуша такой презент футболистам вряд ли привёл в восторг.

Даже со спины Криштиану трудно с кем-то спутать. Этот молодой человек не напрасно в выходной прокатился в Кратово.

Роналду не оставил страждущих без своего драгоценного автографа.

Глядите, как облепили знаменитость.

Вот как выглядит счастье почитателя таланта великого португальца.

Коллективное селфи на фоне Пепе.

Когда не добрался до Криштиану и фотографируешься с кем придётся. Рикарду Куарежма – это, конечно, не Роналду, но тоже далеко не последний в футбольном мире человек.

Другая знатная пиренейская сборная, испанская, свои двери перед болельщиками тоже открывала, но не все желающие успели явиться в академию «Краснодара» в срок. Опоздавшим ничего не оставалось, кроме как подглядывать за звёздами сквозь заборные проёмы.

Этим детишкам повезло больше, чем взрослым с предыдущего фото.

А это прямо несказанная удача: индивидуальное фото с одним из самых ярких персонажей «Барселоны» и сборной Испании.

Даже главный тренер «Краснодара» Марат Мусаев не упустил возможности вживую понаблюдать за работой одного из фаворитов ЧМ-2018.

Давида де Хеа и в краснодарском сумраке не узнать невозможно.

Ну а этого молодого человека в спортивном костюме представлять тем более излишне. На коллективное фото с живой легендой сбежались чуть ли не все сотрудники аэропорта в Жуковском.

Салаху до популярности Лео и Криштиану пока далеко, но за последний год он резко прибавил в этом отношении. Его появление в аэропорту Грозного сегодня не осталось незамеченным.