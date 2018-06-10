Гнев, молитвы, отчаяние и радость — как болельщики не спали ночью ради билетов на чемпионат мира — 2018.

«Вся жизнь – ФИФА, а ты в ней билеты покупаешь»

До чемпионата мира по футболу остаётся меньше недели, а вы не успели купить билеты? Не беда – вы сможете попасть на футбол. Никаких проблем, ведь мы дадим вам 120 тысяч дополнительных билетов.

Примерно так ФИФА обрадовала болельщиков несколько дней назад. Воспрянувшие любители футбола зашли на сайт продажи в назначенное время… и потратили всю ночь в электронной очереди. После нескольких часов ожидания сайт ФИФА мог выкинуть болельщика в конец очереди или, дав ему выбрать билеты, показать экран с ошибкой и снова заставить пройти всю процедуру. Покупка билетов занимала в среднем по несколько часов. Что писали сами болельщики в Сети? Электронная очередь в Интернете – это не Советский Союз, это ФИФА.

17 минут в очереди на сайте ФИФА превращались в часы ожидания.

Что легче — выйти из тюрьмы или попасть на футбол?

Некоторых болельщиков цены на чемпионате мира отпугнули не только от матчей, но и от всего футбола в целом.

А вот и милая история.

Видимо, крепкий алкоголь очень нужен, чтобы успокоить нервы во время покупки билетов.

Конкретное предложение по билетам, кто заинтересовался?

Лайфхак от болельщиков – чем больше компьютеров, тем выше шансы купить заветный билет.

Кого-то сайт ФИФА разозлил не на шутку.

Болельщики уверены, что новым спонсором сайта ФИФА должен стать валидол.

Даже попав на сайт, не всем удалось купить билеты по приемлемым ценам.

Покупку билетов воспринимают как битву с сайтом ФИФА. Победа!

Или как охоту.

Если Толкиен написал бы книгу о мучениях болельщиков, то она бы называлась «Властелин билетов, братство ФИФА».

А вот как выглядят болельщики, покупающие билеты.

Тройное комбо неудачной покупки – звучит обидно.

Вся наша жизнь ФИФА…