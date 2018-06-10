Многострадальная фан-зона. В Москве открылась площадка для болельщиков

10 июня открылась самая большая фан-зона чемпионата мира — 2018. Площадка на Воробьёвых горах будет работать до 15 июля, там будут транслироваться все матчи и собираться болельщики из разных стран.

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Живописный вид, удобное расположение, круглосуточное веселье с песнями и плясками – всё это, конечно, хорошо. Если бы не одно «но» в этой истории. Студенты больше года воевали с администрацией вуза и оргкомитетом, писали письма Собянину и даже Инфантино, составляли петиции и собирали подписи, чтобы фан-зону перенесли в другое место. Но, как вы понимаете, победить им не удалось.

Хронология событий

В апреле 2016 года ФИФА официально утвердила список всех площадок, где будут проходить фестивали болельщиков во время чемпионата мира — 2018. В Москве рассматривались два варианта – Красная площадь и Воробьёвы горы. Но от первого отказались довольно быстро: организаторы сослались на то, что на главной площади столицы недостаточно места (якобы на ней не поместится больше 11 тыс. человек). Предполагалось, что вместимость на Воробьёвых горах будет достигать 45 тыс. человек.

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Ровно через год на сайте госзакупок были опубликованы данные, согласно которым у главного здания МГУ планировалось установить сцену (40 м на 27 м), огромный экран площадью 130-150 кв метров, медиацентр, центр волонтёров, офис ФИФА, пункты безопасности для различных служб и многое другое. Студенты, когда ознакомились с планом, чуть не сошли с ума.

В июне инициативная группа в составе студентов и преподавателей на сайте Change.org опубликовала петицию с требованием перенести фан-зону на ВДНХ.

В декабре 2017-го было решено отодвинуть сцену на 300 метров от здания и сократить вместимость с 40 тыс. до 25.

В январе 2018-го обсуждалась возможность сдвинуть сессию и провести экзамены раньше запланированного. Получалось, что студентом нужно было сдать все экзамены за 13 дней. Но уже через месяц было решено провести всё в обычном режиме.

В феврале студенты собрали подписи о переносе фан-зоны и попытались встретиться с ректором, но у них ничего не получилось: администрация буквально забаррикадировалась на 9-м этаже главного здания университета, расставила охрану и никого не пускала внутрь. А Садовничий (тот самый ректор) уехал на концерт, посвящённый Дню защитника Отечества. Ещё одна попытка встретиться с ректором была предпринята 1 марта, но и тогда у него нашлись дела поважнее: он уехал на приём к президенту РФ.

26 апреля студенты МГУ и ВШЭ вышли на акцию «Живая цепь». 167 студентов взялись за руки и выстроились напротив главного здания – таким образом они хотели показать, что выступают против строительства фан-зоны.

31 мая студенты написали «Нет фан-зоне» на указателе около станции метро «Университет». В итоге задержали студента 1-го курса филфака и возбудили против него дело о вандализме. Ещё трое ребят проходят как свидетели. Ущерб, по заверениям МВД, составил 65 тыс. рублей.

Почему студенты так недовольны

По их мнению, шум и веселье будет мешать им учиться и сдавать экзамены. А тем, кто живёт в общежитии в главном корпусе, ещё и спокойно спать по ночам. Ещё один страх – пьяные фанаты, от которых учащихся и сотрудников не оградит «никакой ОМОН».

Что сейчас на Воробьёвых горах

Фан-зона открылась концертом, на котором выступили российские исполнители – известные и не очень. Несмотря на плохую погоду, народу собралось немало. В основном молодёжь от 15 до 25 лет.

Фото: РИА Новости

Подогревало атмосферу пиво – 350 рублей за стакан. А безалкогольное на 100 рублей меньше.

Фото: РИА Новости

Но помимо киоска с пивом есть ещё кое-что интересное. Например, стенд, на котором можно оставить пожелание. Пишут разное: кто-то загадывает, чтобы кубок поднял над головой Месси, а кто-то надеется, что в матче России и Саудовской Аравии будет ничья.

Фото: РИА Новости

А вот ещё развлекуха: нужно попасть мячом в эти маленькие ворота.