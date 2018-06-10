Сборная Египта в день прилёта в Россию провела открытую тренировку на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном.

Салах встретился с болельщиками и Кадыровым. Лучшие фото с тренировки Египта

Лично поприветствовать команду Египта приехал Рамзан Кадыров.

Фото: Магомед Абасов. «Чемпионат»

Мохамед Салах не принял участия в тренировке, но когда узнал, что на стадионе собралось много болельщиков, пришёл поблагодарить за внимание.

Фото: Магомед Абасов. «Чемпионат»

Фото: Магомед Абасов. «Чемпионат»

Фото: «Чемпионат»

В тренировке также принял участие капитан сборной и самый возрастной игрок чемпионата мира — 2018 45-летний Эссам Эль-Хадари.

Фото: Магомед Абасов, «Чемпионат»

Сборной Египта предстоит сыграть с командой России 19 июня на стадионе «Санкт-Петербург». Остаётся надеяться, что Мохамед Салах сможет порадовать своих поклонников в России не только появлением на тренировке, но и красивой игрой в официальных матчах.