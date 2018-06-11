Бэйл отказал «Баварии». Главное — в обзоре дня

Рязанцев — «Зенит»: мимо

Полузащитник «Зенита» Александр Рязанцев, выступавший на правах аренды в составе пермского «Амкара» в завершившемся сезоне РФПЛ, покинет петербургскую команду по истечении срока действия контракта. Напомним, соглашение между хавбеком и клубом рассчитано до лета 2018 года.



«Мой контракт заканчивается, продлевать его не буду, поэтому этим летом стану искать новый клуб.



Насчёт „Амкара“ официально пока ничего не объявили, поэтому не вижу смысла говорить о том, чего не случилось. Могу только сказать, что провёл в Перми хороший чемпионат, выразить благодарность тренерскому штабу за совместную работу», — приводит слова Рязанцева «Спорт-экспресс».



Рязанцев выступал за «Зенит» с 2014 года. В сезоне-2015/16 игрок был отправлен в аренду в «Урал», в составе которого провёл 11 матчей. В завершившемся сезоне Рязанцев сыграл за «Амкар» 21 матч и отметился тремя забитыми мячами.

Бэйл отказал «Баварии» и хочет вернуться в АПЛ

Нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл не планирует переходить в «Баварию», сообщает Mirror.



Мюнхенский клуб видит в Бэйле замену Арьену Роббену, однако 28-летний валлиец дал понять, что не будет переходить в Бундеслигу в случае ухода из «Реала». Приоритетной целью для форварда является английская Премьер-лига.



В АПЛ на Гарета претендует «Манчестер Юнайтед», готовый заплатить «сливочным» £ 100 млн (€ 113,7 млн), но этот трансфер будет зависеть от решения нового главного тренера мадридского клуба.



Напомним, после победы в Лиге чемпионов Зинедин Зидан сообщил об уходе с поста наставника «Реала».

Австрия? Нет, не слышали

Сборная Бразилии в преддверии чемпионата мира – 2018 провела товарищеский матч с командой Австрии. Встреча проходила в Вене на стадионе «Эрнст Хаппель» и завершилась уверенной победой южноамериканской команды со счётом 3:0.

В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Габриэл Жезус, Неймар и Филиппе Коутиньо. Таким образом, сборная Австрии прервала серию из семи побед и проиграла на своём поле впервые с ноября 2016 года.



Групповой этап чемпионата мира – 2018 сборная Бразилии начнёт матчем с командой Швейцарии (17 июня в Ростове-на-Дону). После этого подопечные Тите встретятся с Коста-Рикой (22 июня в Санкт-Петербурге), а завершат групповой этап матчем с командой Сербии (27 июня в Москве).

Рейтинг сборных ФИФА после ЧМ-2018 будет считаться по новой формуле

После чемпионата мира – 2018, с 19 июля, вступит в силу новая формула подсчёта рейтинга сборных ФИФА, согласно которой команды теоретически смогут извлекать больше выгоды из большего количества проведённых матчей, сообщает AP News.

Отмечается, что новая формула подсчёта исключит возможность манипуляций своего рейтинга за счёт избегания проведения товарищеских матчей, как это было возможно по предыдущей системе подсчёта рейтинга ФИФА, которая действовала с 1993 года. Теперь команды смогут набирать или терять очки из своего существующего рейтинга по итогам результатов всех матчей. При этом официальные игры с точки зрения рейтинга станут ещё важнее, чем товарищеские, по сравнению с предыдущей формулой подсчёта рейтинга сборных ФИФА.



Рейтинг ФИФА можно посмотреть на «Чемпионате».

Кадыров и Салах поприветствовали фанатов

10 июня в Грозном на стадионе «Ахмат Арена» национальная команда Египта провела открытую для болельщиков тренировку.



Фоторепортаж с тренировки сборной Египта подготовлен специальным фотокорреспондентом «Чемпионата» Магомедом Абасовым.