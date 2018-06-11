Дешам, Саутгейт, Черчесов. Тренеры ЧМ-2018 с самой яркой карьерой игрока

Хуан Пицци, 50 лет, бывший нападающий (Испания)

Место работы: сборная Саудовской Аравии

У Пицци аргентинские корни, и карьеру футболиста он начинал в Аргентине. Транзитом через Мексику попал в испанский чемпионат, где доигрался до самой «Барсы». В её составе стал чемпионом, выиграл Кубок кубков и Суперкубок УЕФА. Под конец карьеры вернулся в Аргентину, но закончил играть в «Вилльяреале». Играл за Испанию на ЧМ-1998, вскоре после чего закончил карьеру в сборной.

Рикардо Гарека, 60 лет, бывший нападающий (Аргентина)

Место работы: сборная Перу

Почти всю карьеру провёл в Аргентине, где играл за лучшие клубы страны. Большую часть времени провёл в «Бока Хуниорс». Тем удивительнее был его переход в стан главных соперников — «Ривер Плейт». Впрочем, там он не задержался и вскоре переехал в Колумбию, где несколько раз выиграл чемпионат с «Америка Кали». За сборную Гарека тоже поиграл и забил в её составе пять мячей.

Йоахим Лёв, 58 лет, бывший полузащитник (Германия)

Место работы: сборная Германии

Не был выдающимся футболистом, но вписал своё имя в историю «Фрайбурга», на матчи которого ходит по сей день. В его составе он провёл более 200 матчей и забил больше полсотни мячей. Правда, большинство из них во второй лиге. Со сборной Германии дальше «молодёжки» не пошло, а закат карьеры настал для немца в Швейцарии. Там он успел сменить несколько средних клубов.

Йоахим Лёв Фото: Bongarts/Getty Images

Берт ван Марвейк, 66 лет, бывший полузащитник (Нидерланды)

Место работы: Австралия

Начинал карьеру на родине в «Гоу Эхед Иглс», откуда перешёл в «АЗ» (тогда он назывался «АЗ’67»). Примерно тогда же его вызвали в главную сборную страны, за которую он сыграл свой единственный матч. Выиграв с «АЗ» Кубок страны в 1978-м, Берт перешёл в «МВВ Маастрихт», где провёл большую часть игровой карьеры. Заканчивал в Бельгии в местном клубе-ноунейме.

Дидье Дешам, 49 лет, бывший полузащитник (Франция)

Место работы: сборная Франции

Пожалуй, самый звёздный бывший футболист среди всех тренеров мундиаля. В 1993-м участвовал в грандиозной победе «Марселя» в Кубке чемпионов (нынешняя ЛЧ). Тот титул впервые в истории достался французскому клубу. Впереди в карьере Дешама были «Ювентус», «Челси» и «Валенсия». В сборной всё было не менее эпично. Дидье был капитаном команды золотых времён и стал в её составе чемпионом мира 1998 года.

Дидье Дешам Фото: Mark Sandten/Bongarts/Getty Images

Эктор Купер, 62 года, бывший защитник (Аргентина)

Место работы: сборная Египта

С юных лет за «железнодорожников». Аргентинских. Почти всю карьеру он провёл в «Феррокарриль Оэсте», который основали работники железных дорог Буэнос-Айреса. Это сейчас клуб не играет в высшей лиге страны, а в 80-х несколько раз становился чемпионом. Как раз тогда за них и играл Купер. За клуб он провёл более 400 матчей, но в сборной получил всего несколько шансов.

Опять проиграл. Эктор Купер — самый несчастный тренер в мире Решающий матч Кубка Африки превратился в личную трагедию Эктора Купера. Он проиграл свой шестой большой финал в карьере.

Младен Крстаич, 44 года, бывший защитник (Сербия)

Место работы: сборная Сербии

Провёл нулевые годы в Германии, где помог «Вердеру» стать чемпионом, а чуть позднее брал медали с «Шальке». Сыграл в Бундеслиге более 200 матчей, но ближе к концу своих немецких похождений заскучал, и у него появились проблемы с дисциплиной. В 2009-м вернулся в любимый «Партизан», где и закончил карьеру игрока.

Гернот Рор, 64 года, бывший защитник (Германия)

Место работы: сборная Нигерии

Не очень удачно пытался разогнать карьеру в «Баварии», после чего долго играл в известном когда-то клубе «Киккерс». Но главных успехов добился за рубежом. Во французском «Бордо» Гернот провёл больше 10 лет и отыграл 300 с лишним матчей. Там же он стал чемпионом, обладателем Кубка Франции, а, закончив играть, запустил карьеру тренера.

11 звёзд футбола, пролетевших мимо ЧМ в России В списке немало сюрпризов.

Гарет Саутгейт, 47 лет, бывший защитник (Англия)

Место работы: сборная Англии

Так и не поиграл в топ-клубах, поделив свою карьеру на три больших этапа: в «Кристал Пэлас», «Астон Вилле» и «Мидлсбро». Вкус больших матчей ощутил в составе сборной Англии. За неё он сыграл 57 матчей и даже взял бронзу на Евро-1996. Правда, на том же турнире смазал решающий пенальти в полуфинале с Германией.

Гарет Саутгейт Фото: Clive Brunskill/Allsport/Getty Images

Оге Харейде, 64 года, бывший защитник (Норвегия)

Место работы: сборная Дании

Много выступал на родине в составе «Мольде», а в начале 80-х уехал играть в Британию. Там играл за «Сити», с которым едва не выиграл Кубок Англии, но вскоре перешёл в «Норвич». Поиграл там всего пару лет и вернулся домой — в «Мольде». В сборной Харейде был важной персоной и провёл за неё аж полсотни матчей.

Станислав Черчесов, 54 года, бывший вратарь (Россия)

Место работы: сборная России

В юном возрасте получил приглашение в «Спартак» и был дублёром Рината Дасаева. В поисках практики ушёл в «Локомотив» Юрия Сёмина, но очень скоро вернулся обратно. Европейская карьера Черчесова началась в «Динамо» из Дрездена. Также всё это время он призывался в сборную России, за которую провёл почти 40 матчей. Но наибольший след наш вратарь оставил в «Тироле». Там он играл так удачно, что его сделали почётным гражданином. Поговаривают, что местные для него даже тучи разгоняют: не зря там так часто бывает наша сборная.