«ЧМ-2018 будет кошмаром длиной в 31 день. Россия – это пороховая бочка»

«Там одни ксенофобы, националисты, хулиганы и бандиты». На Западе не ждут ничего хорошего от чемпионата мира в России.

«Уличные побои затмят ЧМ-2018»

Западные журналисты проявляют удивительную проницательность каждый раз, когда дело доходит до России. Вспомним весь беспредел, который они выливали на интернет-страницы до и во время Олимпиады в Пхёнчхане. А уж когда такой масштабный турнир, как чемпионат мира по футболу, проходит в России, им сам бог велел уничтожать нашу страну. Кто для них бог, решайте сами. Один из первых потоков грязи пролился из США, где журналист Los Angeles Times Кевин Бакстер написал душераздирающую статью об ужасах жизни в России. Кевин поговорил с профессорами, политиками и другими американцами и почувствовал их страх.

Студенты проиграли эту войну. В Москве открылась главная фан-зона Многострадальная фан-зона у МГУ начала функционировать.

«Есть вероятность, что чемпионат мира в России будет не мечтой, а кошмаром длиной в 31 день. Там процветает нетерпимость, там одни ксенофобы, националисты, хулиганы и бандиты. Сумасшедшие люди превратят все 11 городов в уличные побои, и всё это затмит чемпионат мира. Россия постоянно нарушает права человека, вторгается на территории других стран и нарушает спокойствие в мира. Мы должны вместе бороться против тиранов, а не поощрять развитие туризма в этой стране».

Удивительно, как товарищ Бакстер смог соединить в одну кучу террористические акты в Москве, Волгограде и Санкт-Петербурге, явно намекая, что такой сценарий может повториться и на предстоящем чемпионате мира.



«Россия была местом крупных террористических атак за последние восемь лет. Вспомните взрывы в московском аэропорту, два взрыва в Волгограде и смертника в Санкт-Петербурге. А ведь этим городам принимать ЧМ-2018. Россия – это настоящая пороховая бочка. Напряжение достигло предела».

«Русские отравили Скрипаля. Английские фанаты боятся за свою жизнь»

Британские издания Independent и Sky Sports практически в один голос заявляют, что многие английские фанаты боятся за свою жизнь после случая с отравлением в Солсбери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. До кучи сюда приплетается ущемление прав ЛГТБ-сообществ и этнических меньшинств, которые, по информации изданий, регулярно происходят в нашей стране. Мы все знаем, чем в итоге закончилось «дело Скрипалей», но вот до уважаемых британских изданий информация, видимо, ещё не дошла. И при чём тут вообще ЛГБТ-сообщества?

«Более 10 тысяч болельщиков из Великобритании, которые поедут в Россию, находятся в нервном напряжении после того, как русские отравили Скрипаля в Солсбери. Фанаты просто боятся за свою жизнь. И у них есть на то причины, вспоминая, как русские хулиганы провоцировали и нападали на англичан в Марселе в 2016 году. Также непонятно, как будут защищаться права ЛГТБ-сообществ и этнических меньшинств в России. Представители меньшинств уже получали письма с угрозами перед чемпионатом мира, так что они находятся в группе повышенного риска».

«Россия избавляется от проституток и бездомных»

Британские издания Independent и Evening Standard провели расследование, согласно которому правительство России проводит меры по избавлению от проституток, бездомных людей, бездомных собак и даже студентов перед чемпионатом мира. По мнению изданий, это делается для того, чтобы не портить впечатления зарубежным туристам от российских городов. The Evening Standard сконцентрировался именно на бомжах.

«Есть информация, что бездомных людей сажают в автобусы и отправляют на заброшенные военные базы. Это всё напоминает Олимпиаду 1980 года в Москве, когда бомжей также отправляли подальше от города. Потом им говорят «до свидания». Из Казани их везут в Набережные Челны, из Екатеринбурга – в Челябинск».



В Independent расширили тематику и изучили вопрос с проститутками и бездомными собаками. Интересно, что и это издание вспоминает опыт Олимпиады-1980.



«В Москве убивали бездомных собак, проституток отправляли за 101-й километр от города. Через 38 лет история повторяется. Да и политически Россию снова не любят. Тогда был Афганистан, сейчас новые войны и отравление Скрипаля. Есть информация, что к бездомным собакам применяют эвтаназию. А ведь считается, что Владимир Путин любит собак».

Беспокоятся даже австралийцы

Даже в далёкой Австралии подхватили волну беспокойства. Портал SBS задаётся вопросом, что будет с австралийцами, которые отправятся в Россию поддержать свою сборную. В издании поговорили с австралийским экспертом по внешней политике России Алексеем Муравьёвым, который, правда, остудил пыл журналистов.

«Вся жизнь – ФИФА, а ты в ней билеты покупаешь» Гнев, молитвы, отчаяние и радость — как болельщики не спали ночью ради билетов на чемпионат мира — 2018.

«Что обычный русский думает об Австралии? Ничего. Мы для них – пустая страница. Как оказалось, русские вообще не думают про австралийцев, так что вряд ли стоит ждать дискриминации по национальному признаку».



Ну хоть где-то разобрались.

«Английские фанаты едут в Россию за сексом, а не футболом»

Завершить хотелось бы позитивом и весельем. Издание Daily Star нашло наконец-то реальную причину, по которой британцы всё-таки едут в Россию, несмотря на все предостережения их правительства. Причина весьма банальна, но то, как описывает всё журналист Ричард Бёрнс, невольно вызывает улыбку.

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«Английские фанаты едут в Россию за сексом, а не футболом. Им больше интересно встретить там местных подруг. Одна треть болельщиков заявили, что их главная цель – потусить с русскими дамами. Скажем, посмотреть за командой Саутгейта в матче с Тунисом – лишь четвёртая причина в списке. Большинство фанатов рассчитывает не просто познакомиться, но и заняться сексом с русскими девушками. И они уверены в успехе. Забавно, что 82 процента из них признались, что уже состоят в отношениях. В среднем каждый фанат планирует потратить минимум полторы тысячи фунтов за короткую поездку в Россию».