«Царь «Юве»: журналисты отправляют Головина в главный итальянский клуб

10 июня главные спортивные итальянские издания в один голос утверждали: «Ювентус» готов подписать Александра Головина. Не стоит сравнивать эти сообщения со слухами об интересе к россиянину «Наполи»: по утверждениям прессы, заинтересованность из Турина намного более предметна. Кажется, «Юве» настроен решительно.

Corriere dello Sport смело заявляет в заголовке: «Лучше, чем Пьянич». Итальянцы, любящие добавлять щепотку поэзии даже в трансферные слухи, не отказали себе в удовольствии и здесь. Журналист подчеркнул, что Александр в детстве обожал Зидана – для Турина фигуру если не сакральную, то весьма значимую. Газета утверждает, что босс «Юве» Джузеппе Маротта следит за игроком уже несколько месяцев и готов выложить за него кругленькую сумму. Роберто Манчини, привлечённый как эксперт по российскому футболу, признался, что был бы не прочь видеть у себя в «Зените» не только Месси с Роналду, но и Головина, охарактеризовав его как «невероятный талант».

Однако зачем итальянскому гранду искать замену Пьяничу, прекрасно адаптированному к местному футболу и выступающему на очень высоком уровне? La Gazzetta dello Sport, не касающаяся темы Головина напрямую, утверждает, что клуб хочет понемногу омолаживать состав, чтобы не повторить судьбу легендарного «Милана», после ухода из которого легенд осталась выжженная земля. Пьянич хочет увеличения заработной платы, и «Ювентус» вроде как на эти условия согласен. Однако совсем не исключено, что боснийцу могут искать преемника, и Головин, по мнению разведки «Юве», вполне подходит на эту роль.

Основательнее всего к материалу о россиянине подошла газета Tuttosport, вынеся Головина на первую полосу с заголовком: «Царь «Юве» — Головин». Помимо подробных статистических выкладок и сравнений с Дугласом Костой на её страницах можно найти мнение по поводу Головина наших хороших знакомых: Фабио Капелло, Мирчи Луческу и Массимо Карреры.

Капелло, вызывавший в сборную совсем юного Александра, ничуть не удивлён интересом «Ювентуса» и любого другого топ-клуба к футболисту: «Мы говорим о качественном молодом полузащитнике, возможно, самом талантливом игроке Восточной Европы». Ему вторит Каррера, уверенный, что Александр сможет адаптироваться в Италии: «Не думаю, что ему сложно будет закрепиться в Серии А. Итальянцу сложнее адаптироваться к российскому климату». Массимо признаётся, что купил бы лидера ЦСКА в «Спартак», будь у него такая возможность, и под конец выдаёт очень смелое для «ювентино» сравнение Головина с легендарным Недведом. Соглашается с ним и Мирча Луческу, у которого, как напоминают нам итальянцы, намётанный глаз на молодые таланты.



«Calciomercato» замечает, что Александр может стать первым россиянином в «Ювентусе»: в годы существования Советского Союза чёрно-белую форму надевали лишь белорус Сергей Алейников и украинец Александр Заваров. Очень хотелось бы, чтобы в этот клуб вошёл и россиянин.