Это будет его чемпионат. Килиан Мбаппе

Среди всех фаворитов чемпионата мира сборная Франции, пожалуй, единственная команда без чёткого стиля, описываемого в несколько слов. И в этом главное преимущество французов. Отсутствие стиля рождает тактическую гибкость, умение подстраиваться под соперника, менять состав и рисунок игры, и в заявке Дидье Дешама на некоторых позициях читаются решения под конкретных соперников. Так, на флангах защиты Дешам сколотил явно атакующий вариант (Менди — Сидибе) и явно оборонительный (Эрнандес — Павар). То есть очевидно, что большая часть футболистов, взятых Дешамом в сборную Франции, подобраны под конкретный рисунок игры. Как только Дешам захочет сыграть по-другому, они сядут в запас или сбавят в качестве.

В сборной-2016 был всего один игрок, способный адаптироваться к любой тактике Дешама – Антуан Гризманн. Его понимание футбола, по сообщениям газеты Libération, помогает даже предлагать «правильную» тактику тренеру: в перерыве матча 1/8 финала Евро с Ирландией Гризманн объяснил тренеру, почему 4-3-3 не работает, почему нужно перестроиться на 4-4-1-1 и дать ему позицию оттянутого форварда. По такой тактике Франция дошла до финала. Сейчас у «трёхцветных» два таких мозга, и одному из них всего 19.

Год назад Килиан Мбаппе говорил, что он всё ещё ребёнок и сохранить уровень первого сезона в «Монако» будет очень сложно. Однако Мбаппе сильно опережает свой возраст по темпам развития и уже выглядит как complete striker – нападающий без слабых мест. Скорость очень высокая. Мощь на месте. Голевое чутьё в большом порядке. Реализация в первом сезоне за «ПСЖ» просела (13 голов при 14,18 ожидаемых по метрике Understat), однако другой факт из продвинутой статистики – Мбаппе сезон за сезоном растёт по xG+xA/90min, ожидаемым результативным действиям. В первом профессиональном сезоне Мбаппе набрал 0,33 xG+xA, во втором – 0,87, в третьем – уже 0,99. Он прекрасно понимает игру и правильно интерпретирует пространство, что важно для нападающего его типажа и комплекции.

В детстве Мбаппе фанател от Роналду. Но дважды отказался играть вместе с ним Так почему главный талант Франции не захотел переезжать в Мадрид?

Всё это делает Мбаппе весьма полезным игроком при абсолютно любом из сценариев, которые команда Дешама способна предложить в атаке:

Позиционное нападение. При любой схеме Мбаппе, как и Антуан Гризманн, открывается в полуфланге – при 4-3-3 на одной линии с центральным нападающим, при 4-4-2 ромбом (новый вариант тактики Дешама) рядом с Гризманном. Узость атакующей двойки/тройки позволяет разгонять атаки почти сразу после паса на Мбаппе, Гризманна или Жиру, дружащих с первым касанием. Они качественно подыгрывают друг другу, сами вскрывают зоны, а у Мбаппе есть ещё и отточенная связка с Бенжаменом Менди по «Монако» – сместиться ниже и открыть фланг под забегание. Это работает в сборной.

Контратаки. Для контратак Мбаппе очень быстр, очень разворотлив и очень умён. В сборной Франции вовсю эксплуатируется его умение первым же касанием организовать себе свободную зону – получить пас из глубины, вытащить защитника, касанием на приёме прокинуть мяч мимо него и резко ускориться. Или же первым касанием отдать пас и рвануть в пустую зону. Так Мбаппе организовал один из голов в товарищеском матче с Колумбией.

Игра забросами за спины защитникам. Ещё один способ Франции атаковать, когда не удаётся воплотить контроль мяча в удары по воротам – сборная России в мартовском матче в этом убеждалась. Забросы на ход быстрым нападающим Дешам использует против команд с медленными защитниками и слабыми краями. Мбаппе приносит в таких атаках тройную пользу – и здорово открывается под длинные передачи из глубины, и легко разносит 1vs1 на скорости после заброса (привет Роману Нойштедтеру), и может сам замкнуть навес или прострел, продавив защитника после ускорения другого игрока.

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Использование длинных передач и кроссов. Понятно, что основным таргетменом сборной Франции на турнире будет Оливье Жиру, но если форвард не придёт в себя к стартовому матчу с Австралией (в товарняке до вылета в Россию Жиру разбили голову), таранным форвардом станет именно Мбаппе. Он не так много бьёт головой – всего 17 ударов за три сезона, – но важно понимать, что везде рядом с Килианом были люди, снимающие воздух лучше: Жиру, Фалькао в «Монако», Кавани в «ПСЖ». Мбаппе отлично использует корпус при длинных передачах, прилепляя мяч к себе, и мастерски открывается в штрафной – опять же про выбор позиции.

Пожалуй, единственный компонент, в котором Мбаппе мог бы прибавить, – игра без мяча. Защищаясь, Килиан недорабатывает и не всегда успевает на свою позицию: из-за этого «ПСЖ» по ходу сезона часто оборонялся всемером, а сборная Франции испытывала проблемы в прессинге. Показателен здесь матч с Германией, когда Мбаппе начинал матч без мяча правым хавбеком в линейной 4-4-2. Он застревал на одной линии с нападающими, не понимал свою задачу, из-за чего пространство между ним и правым защитником, Паваром, было уязвимым. Однако и здесь Францию спасает тактическая гибкость, позволяющая скрыть недостаток Мбаппе – против Германии Дешам посадил на фланг Толиссо, изначально прессинговавшего на одной линии с нападающим, а Мбаппе поднялся выше. Туда, где его недоработки менее заметны.

Мбаппе сам понимает, что даже в 19 он способен тащить сборную Франции в качестве ключевого игрока. Личный тренер Килиана в интервью Le Parisien рассказывал, что после завоевания титула чемпионов Франции Мбаппе попросил у тренерского штаба сосредоточиться на подготовке к чемпионату мира – в первую очередь физической. Тренер рассказывал, что Мбаппе придёт в 100-процентную форму ко второму матчу группы с Перу, а ещё через сезон-два француз станет ещё шире в плечах и быстрее.

Но Мбаппе – машина уже сейчас. Ждать больше не нужно.

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