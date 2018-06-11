«Ни о чём не жалею и хочу выиграть золото с Россией»

Сборная России продолжает готовиться к домашнему чемпионату мира у себя на базе в Новогорске. Радует, что второй день подряд в общей группе занимаются все 23 футболиста. Никаких проблем со здоровьем у «сборников» нет, значит ничего не мешает готовиться к важнейшему турниру в истории.
При выходе на тренировку игроков сборной несколько раз окатило из «поливалок», что вызвало улыбки в стане сборной.
Во время открытой части тренировки игроки разбились на три группы и играли в квадраты, сопровождая занятие смехом и криками. Стоит отметить, что к одной из групп присоединился Габулов, чтобы количество игроков было равным. После открытой части занятия в пресс-центре журналисты обнаружили доску с пожеланиями игрокам сборной России от болельщиков. Пожеланий было очень много. Среди них можно было найти, например, такие: «Березуцкие вернитесь», «Илья Кутепов – топ», «Veni, Vidi, Vici» и другие.
На вопросы журналистов на этот раз отвечали Владимир Гранат и Марио Фернандес, которого с нетерпением ждали бразильские акулы пера.
— Многие футболисты говорят, что не читают критику в социальных сетях и прессу. На ваш взгляд, какое настроение сейчас вокруг команды? – вопрос Гранату.
— Если честно, я тоже удалил все приложения, ничего не читаю. Как и все ребята в команде, надеюсь, что о нас положительно думают.
— У России в группе две арабские команды: Египет и Саудовская Аравия. Смотрели последние игры этих команд?
— Частично просматриваем соперника. Наверное, каждый из футболистов, если бы была возможность, смотрел их матчи. Остальное о соперниках нам расскажет тренер.
— На ваш взгляд, с кем из этих команд труднее играть?
— На чемпионате мира не бывает лёгких команд, с каждой придётся бороться.
— До начала турнира команда вела общую подготовку, набирала физические кондиции. Сейчас чем меньше дней остаётся до матча с Саудовской Аравией, тем больше внимание на эту игру. Сказывается ли это на подготовке и в чём проявляется?
— Какие-то схемы мы наигрываем. К каждому сопернику нужно готовиться отдельно, потому что у каждого есть сильные и слабые стороны. Мы делаем на это упор.
— До чемпионата мира три дня. Есть ли волнение, может быть, не спится по ночам? Может, матчи какие-то снятся?
— Нет, пока ничего такого нет.
— Зарубежные журналисты говорят, что для них такая погода — зимний ад. Как вы считаете, соперникам это может как-то помешать и помешает ли вам?
— Для нас это комфортная погода. Будет не жарко играть и тренироваться. Все соперники в равных условиях. Погода на футбол никак не может повлиять.
— Можете ли что-то положительное сказать от лица сборной болельщикам?
— Не буду отвечать на вопрос.
Первый вопрос для Марио Фернандеса оказался неожиданным.
— Знаете ли вы, кто такой Виктор Ан?
— Нет.
— Это кореец, который переехал в Россию, получил российское гражданство. В него перестали верить на родине, а здесь он выиграл три олимпийских золота. Есть ли у вас какие-то похожие планы вместе со сборной России?
— Конечно, у меня тоже есть это в планах. Мне хотелось бы выиграть золото со сборной России.
— Какие у вас ожидания от первой игры сборной России и сборной Колумбии? – вопрос от колумбийской журналистки.
— У нас отличная команда. Мы каждый день готовимся, ещё есть время. Ожидаем, что турнир начнём хорошо. Что касается Колумбии, то у них классная сборная, я думаю, что она отлично проведёт турнир.
— Почти на каждую тренировку приезжают журналисты из Бразилии. Вы ощущаете на себе внимание сразу же от двух стран?
— На чемпионате мира журналисты со всего мира, такое внимание логично. Здесь будут все СМИ из России, Бразилии и всего мира.
— Нахождение в сборной России помогает в изучении русского языка? Может, знаете строчки гимна?
— Денис Черышев и Паулино Гранеро помогают мне с русским языком. Я многое понимаю. Язык учу и уже многое знаю.
— У сборной Бразилии проблемы на правом фланге защиты после травма Дани Алвеса. Вы не жалеете о своём решении сменить гражданство?
— Я ни о чём не жалею. Дани Алвес — великий игрок. Но у Бразилии есть отличные игроки на его позиции — Вагнер и Данило. Я ни о чём не жалею.
— Пару слов по-русски скажете?
— Спасибо! Пожалуйста!
До начала главного турнира в истории России осталось три дня.