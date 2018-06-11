«Ни о чём не жалею и хочу выиграть золото с Россией»

Фернандес говорит по-русски, а Гранат удалил все приложения и ничего не читает.

Сборная России продолжает готовиться к домашнему чемпионату мира у себя на базе в Новогорске. Радует, что второй день подряд в общей группе занимаются все 23 футболиста. Никаких проблем со здоровьем у «сборников» нет, значит ничего не мешает готовиться к важнейшему турниру в истории.

Вы не поверите, но сборную России любят (фото, видео, доказательства) Дети бегают от стюардов по стадиону ЦСКА ради фото со Смоловым. Чёрт побери, это было классно!

При выходе на тренировку игроков сборной несколько раз окатило из «поливалок», что вызвало улыбки в стане сборной.

Во время открытой части тренировки игроки разбились на три группы и играли в квадраты, сопровождая занятие смехом и криками. Стоит отметить, что к одной из групп присоединился Габулов, чтобы количество игроков было равным. После открытой части занятия в пресс-центре журналисты обнаружили доску с пожеланиями игрокам сборной России от болельщиков. Пожеланий было очень много. Среди них можно было найти, например, такие: «Березуцкие вернитесь», «Илья Кутепов – топ», «Veni, Vidi, Vici» и другие.

На вопросы журналистов на этот раз отвечали Владимир Гранат и Марио Фернандес, которого с нетерпением ждали бразильские акулы пера.

— Многие футболисты говорят, что не читают критику в социальных сетях и прессу. На ваш взгляд, какое настроение сейчас вокруг команды? – вопрос Гранату.

— Если честно, я тоже удалил все приложения, ничего не читаю. Как и все ребята в команде, надеюсь, что о нас положительно думают.

— У России в группе две арабские команды: Египет и Саудовская Аравия. Смотрели последние игры этих команд?

— Частично просматриваем соперника. Наверное, каждый из футболистов, если бы была возможность, смотрел их матчи. Остальное о соперниках нам расскажет тренер.

Вы не поверите, но сборную России любят (фото, видео, доказательства) Дети бегают от стюардов по стадиону ЦСКА ради фото со Смоловым. Чёрт побери, это было классно!

— На ваш взгляд, с кем из этих команд труднее играть?

— На чемпионате мира не бывает лёгких команд, с каждой придётся бороться.



— До начала турнира команда вела общую подготовку, набирала физические кондиции. Сейчас чем меньше дней остаётся до матча с Саудовской Аравией, тем больше внимание на эту игру. Сказывается ли это на подготовке и в чём проявляется?

— Какие-то схемы мы наигрываем. К каждому сопернику нужно готовиться отдельно, потому что у каждого есть сильные и слабые стороны. Мы делаем на это упор.



— До чемпионата мира три дня. Есть ли волнение, может быть, не спится по ночам? Может, матчи какие-то снятся?

— Нет, пока ничего такого нет.

— Зарубежные журналисты говорят, что для них такая погода — зимний ад. Как вы считаете, соперникам это может как-то помешать и помешает ли вам?

— Для нас это комфортная погода. Будет не жарко играть и тренироваться. Все соперники в равных условиях. Погода на футбол никак не может повлиять.



— Можете ли что-то положительное сказать от лица сборной болельщикам?

— Не буду отвечать на вопрос.

«А каторжных работ для сборной не предусмотрено?» Опросы ВЦИОМ, Панама в Саранске, результаты сборной России. Это и другое в комментариях читателей.

Первый вопрос для Марио Фернандеса оказался неожиданным.



— Знаете ли вы, кто такой Виктор Ан?

— Нет.



— Это кореец, который переехал в Россию, получил российское гражданство. В него перестали верить на родине, а здесь он выиграл три олимпийских золота. Есть ли у вас какие-то похожие планы вместе со сборной России?

— Конечно, у меня тоже есть это в планах. Мне хотелось бы выиграть золото со сборной России.

ЧМ-2018. Всё, что нужно знать о группе A Начинаем представлять участников ЧМ в России.

— Какие у вас ожидания от первой игры сборной России и сборной Колумбии? – вопрос от колумбийской журналистки.

— У нас отличная команда. Мы каждый день готовимся, ещё есть время. Ожидаем, что турнир начнём хорошо. Что касается Колумбии, то у них классная сборная, я думаю, что она отлично проведёт турнир.

— Почти на каждую тренировку приезжают журналисты из Бразилии. Вы ощущаете на себе внимание сразу же от двух стран?

— На чемпионате мира журналисты со всего мира, такое внимание логично. Здесь будут все СМИ из России, Бразилии и всего мира.



— Нахождение в сборной России помогает в изучении русского языка? Может, знаете строчки гимна?

— Денис Черышев и Паулино Гранеро помогают мне с русским языком. Я многое понимаю. Язык учу и уже многое знаю.



— У сборной Бразилии проблемы на правом фланге защиты после травма Дани Алвеса. Вы не жалеете о своём решении сменить гражданство?

— Я ни о чём не жалею. Дани Алвес — великий игрок. Но у Бразилии есть отличные игроки на его позиции — Вагнер и Данило. Я ни о чём не жалею.



— Пару слов по-русски скажете?

— Спасибо! Пожалуйста!



До начала главного турнира в истории России осталось три дня.