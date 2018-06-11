Как я работал переводчиком Марио Фернандеса

Я боялся этого понедельника. Дня, когда Марио Фернандес выйдет общаться с журналистами. Защитник (в России с 2012 года) не говорит по-русски, и переводчиком с португальского должен был выступить я.

Вы не поверите, но сборную России любят (фото, видео, доказательства) Дети бегают от стюардов по стадиону ЦСКА ради фото со Смоловым. Чёрт побери, это было классно!

Когда в последний раз довелось побывать переводчиком футболиста, это был полный провал. Тогда Роберто Карлоса пригласили на Первый канал в шоу «ПрожекторПэрисХилтон». На тот момент я учил португальский около года. Мои знания просто не позволяли полноценно перевести то, что говорил Роберто Карлос. Я перепутал всё, что можно, и Светлаков (один из ведущих) на всю студию возмущался скомканным переводом. То был 2011 год.

В 2018-м в Новогорске собрались десятки журналистов – от Перу до Китая. Элементарная оговорка могла гарантировать большие проблемы. А если сказать устами футболиста слово «гей» в любом контексте, то мировая сенсация гарантирована. Как и то, что пресс-служба РФС не выпустит меня живым из Новогорска.

Странное ощущение, когда тебе в рот активно суют микрофоны. Телевизионщикам важно, чтобы именно их логотип был в кадре. На этот раз трудностью стало не знание языка (его за семь лет поднатаскал), а обязанность запомнить все фразы футболиста. Меня всегда поражало, как в «Зените» Егор Крецан переводил Виллаш-Боаша. Португалец иной раз говорил по-английски целую минуту, и сотрудник «Зенита» умудрялся повторить весь ответ от и до! Видимо, в школе стихи он учил без проблем. В отличие от меня. Марио меня пожалел и отвечал достаточно коротко.

Раньше я всегда был напротив футболиста и задавал ему вопросы. Теперь оказался по другую сторону. Стоит признать, что вопросы на таких мероприятиях порой звучат весьма странные. Например, кто-то из телевизионщиков спросил: «Посоветуете, как бразильцам справляться с холодом в России?»

Может быть, пока в Москве лето и не самое тёплое, но вопрос прозвучал странно. Ещё недавно обсуждали, каково болельщикам и футболистам в "-15", а тут "+15". Что-что, а здесь вообще никакой проблемы не существует. Поэтому Марио с улыбкой ответил:



– Да ладно вам, здесь жара! Зимой намного холоднее. Футболисты сталкивались в Европе и с бóльшими морозами.



Другой странный вопрос для Марио: «Чего вы ждёте от сборных России и Мексики?» Звучит, будто они играют друг с другом. А всё объясняется просто. Вопрос прозвучал от мексиканского журналиста. Он приехал в Новогорск, чтобы кто-нибудь из сборной России сказал пару слов про его национальную команду. Именно этот кусочек и войдёт в репортаж для мексиканского ТВ. Оно и понятно, ведь мексиканцам нет особого дела до сборной России. А вот если кто-то из наших игроков скажет про сборную Мексики – другое дело. Марио, конечно, мог задвинуть аналитику по сборной Мексики, но, как и 99% игроков в такой ситуации, ограничился общими словами, мол, у мексиканцев достойная команда.

Как встречали Месси, Иньесту и Салаха Болельщики готовы на любые ухищрения, лишь бы взглянуть на кумиров.

По ходу короткой беседы российские журналисты несколько раз спрашивали Марио о его знании русского языка. Просили процитировать гимн России. Защитник сказал по-русски лишь два слова: «Спасибо, пожалуйста». А потом объяснил:

– Зато я многое понимаю. Если что, рядом всегда есть Денис Черышев или Паулино Гранеро (тренер по физподготовке ЦСКА и сборной России. – Прим. «Чемпионата»).



В общей сложности общение продлилось 8 минут – это как 4 минуты интервью без перевода. На этот раз я не облажался, как в случае с Роберто Карлосом. Не перевёл лишь вопрос с испанского. Можно было попробовать, языки похожие, но мог и ляпнуть что-то не то. Оставлю ляпы для следующего раза.

Вот здесь то, что говорил сегодня Марио Фернандес журналистам.