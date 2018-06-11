Геркус может уйти. Что происходит в «Локомотиве»?

Как стало известно «Чемпионату», Илья Геркус может уйти с поста президента московского «Локомотива». Эту должность спортивный менеджер занимает с лета 2016 года.

Ранее в интервью одному из изданий Геркус выразил мнение, что игроков для клуба должен покупать спортивный директор, а тренер — только их тренировать.



Наставник «Локомотива» Юрий Сёмин публично отреагировал на высказывание президента, выразив несогласие с этой бизнес-моделью и попросив «не отделять тренера от клуба». По нашей информации, после этого у Геркуса состоялся разговор с главой РЖД Олегом Белозёровым, в ходе которого обсуждался добровольный уход Ильи Леонидовича из клуба.

Вот ответ главного тренера президенту в «Инстаграме».

Геркус и Сёмин не впервые публично высказываются в адрес друг друга в подобном ключе. Правда, ещё до того как «Локомотив» официально стал чемпионом, с тренером был продлён контракт. Вот как комментировал это решение Геркус, когда после завоевания титула побывал в гостях у «Чемпионата».

«На лидере всегда гипервнимание. Мы никак не могли оформить чемпионство, и все жаждали понять, что же случилось. Поэтому мы решили успокоить всех. В четверг я приехал на базу и сказал: «Юрий Павлович, вот ваш контракт». Он посидел, почитал, подумал. На следующий день мы снова встретились, и он всё подписал. Глава РЖД Олег Белозеров после матча с «Зенитом» сказал, что я молодец и правильно поступил. Решение по новому контракту принимал я».

Геркус: Денисов подошёл на сборах и сказал: «Ну что, надо выигрывать чемпионат!» Большое и яркое интервью с президентом «Локомотива» – про отношения с Юрием Сёминым, трансферы, болельщиков и ключевых игроков клуба.

Казалось, что мир между президентом и главным тренером восстановлен. Ан нет.

Наш источник в окружении Геркуса признал, что в отношениях президента и главного тренера не всё просто, но преждевременно говорить об увольнении. Пока речь об этом не идёт, хотя не исключено, что Геркус может покинуть клуб по собственной воле.

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков опроверг информацию об уходе Геркуса.



«Не знаю, откуда появилась эта информация и откуда все это знают. Если кто-то что-то покинет, то я об этом буду знать и подпишу документ. Все знают, что кадровые документы подписываю я. А я ничего не подписывал», — сказал Мещеряков «Чемпионату».