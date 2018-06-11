«Если умру, играя в футбол, это будет прекрасно». Самый молодой игрок ЧМ-2018

Два факта о заявке сборной Австралии по футболу на ЧМ-2018. Первый – там есть Тим Кэхилл, которому, вообще-то, 38 лет. Второй – в составе команды приедет самый молодой игрок турнира. 19-летний Дэниэл Арзани. Пацан, который честно сказал родителям: «Если я умру, играя в футбол, это будет прекрасно». Разговор состоялся на фоне многочисленных проблем с сердцем у молодых игроков. У партнёра Арзани по молодёжной сборной Австралии Криса Наумоффа как раз обнаружили заболевание во время медосмотра для перехода в «Нумансию». Арзани-старший забеспокоился и уговаривал сына пройти ЭКГ. А в идеале – завязать с футболом и стать хирургом. Безопасно и выгодно. В ответ Дэниэл сказал то, что сказал. «Он любит футбол больше себя», – сокрушался отец. Сам он играл в футбол за детские команды родного Ирана, но тогда это не приносило никаких денег, поэтому выбор был сделан в пользу учёбы.

Семья Арзани переехала в Австралию, когда Дэниэлу было шесть. Он утверждает, что играет в футбол с первых шагов, но за первую профессиональную команду выступил только в 10 лет. А уже к 14 его зачислили в Австралийский институт спорта. «У него была отличная футбольная генетика. Он играл так, как никто из партнёров. А ещё невероятная уверенность в себе», – говорит первый тренер Дэниэла. Первый настоящий тренер, ведь в первые годы «карьера» проходила на улицах в компании отца и старшего брата.

Первый игрок на ЧМ из чемпионата Финляндии сыграет с Россией. Он египтянин А ещё он перешёл из «Аль-Ахли» в «Аль-Ахли». Да, это разные клубы.

Зашкаливающую веру в себя многие воспринимали как высокомерие. Из команды «Сидней» Арзани отчислили спустя один сезон. В основном из-за нежелания соблюдать тактические задачи во время матчей и на тренировках. Он был достаточно умён, но уличное воспитание сказывалось. Все его сверстники росли в футбольных интернатах в рамках национальной футбольной программы. Они привыкли исполнять то, что говорят им учителя и тренеры. А за Арзани закрепился статус неуправляемого подростка.

Из «Сиднея» игрок перешёл в систему «Мельбурн». Там он познакомился с Тимом Кэхиллом, который много разговаривал и работал с подростком. К 18 годам Арзани нужно было решать, за какую страну он хочет выступать. Более того, австралийские СМИ почему-то начали распространять информацию о желании футболиста играть в сборной Ирана. «Мы говорили с родителями. Обсуждали, что переехали в Австралию, ища лучшую жизнь. У нас был определённый долг перед этой страной, и выступать за её сборную – лучшее решение», – объяснял Арзани. Кстати, к моменту, когда его поставили перед этим выбором, он сыграл всего четыре матча в Лиге А.

Чем меньше времени оставалось до оглашения расширенной заявки на чемпионат мира, тем больше споров было вокруг необходимости включать в список полузащитника «Мельбурна». Полтора сезона на взрослом уровне плюс своенравных характер. Он даже не ездил на сбор команды в марте. Но сильная концовка чемпионата вынудила тренерский штаб национальной команды плотнее изучить парня.

Не быть Игнашевичу старейшим полевым игроком ЧМ-2018 Рафаэль Маркес едет на пятый Кубок мира подряд.

Главный тренер сборной Австралии Берт ван Марвейк поддержал интригу. Фамилии игроков в расширенный список он называл лично. И Арзани оказался последним в списке. «Да, мы долгое время не обращали на него внимания. Но он мало играл, что нормально для 19 лет. Сейчас же он не только выходит на поле каждую неделю и показывает очень высокий уровень футбола. У него есть редкое качество – обыгрывать нескольких соперников и переворачивать игру. На чемпионате мира мне нужен игрок, способный выйти на поле во втором тайме и изменить счёт», – сказал ван Марвейк.

По итогам сезона Арзани назвали лучшим молодым футболистом чемпионата и включили в символическую сборную. А также он остался в окончательном списке тех, кто летит в Россию.



«Я обожал эту игру, но послушал своих родителей и выбрал учёбу. Как же хорошо, что мой сын не стал слушать меня», – говорит отец Арзани. Хирурги на чемпионат мира по футболу не приезжают.