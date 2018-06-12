Уругвай сильнее, чем 4 года назад. Эта команда может стать сенсацией

Сборная Уругвая кажется понятной. Три фамилии – Годин, Суарес, Кавани – известны всем, добавим ещё и Хименеса и получим более-менее ту же команду, которая четыре года назад обыграла в группе Англию и Италию. Но всё сложнее.

ЧМ-2018. Всё, что нужно знать о группе A Начинаем представлять участников ЧМ в России.

По сравнению с предыдущим чемпионатом мира сборная пережила незаметную кадровую революцию, которая пошла на пользу.

Моральный авторитет – но без давления

Начнём с не самого важного момента, но символичного в контексте разговора о революции. В 2014 году, хотя вы могли об этом забыть, в сборной играл Форлан. Ну, как играл. 35-летний герой ЧМ-2010 выходил в старте, но уже не поддерживал командный темп. Игрока с таким авторитетом трудно было оставить в запасе. Для компактной и быстрой команды Оскара Табареса, которая агрессивно прессинговала, а мяч до форвардов доводила за два-три паса, это стало проблемой. Сейчас в сборной нет игрока, который замедляет темп атак. Суарес и Кавани в 31 год сохраняют свою скорость: первый в работе с мячом, второй – в работе без мяча. Их качества дополняют друг друга. У Уругвая сыгранная связка топ-форвардов, которая четыре года назад существовала только эпизодически, в двух матчах (оба были выиграны).

Годин и Хименес – наконец связка

Хосе Хименес уже тогда был талантливым защитником, но – из глубокого запаса под Мирандой и Годином. И в 19 лет отличался не столько умением выбрать позицию, сколько ненужными фолами. В сборной его страховали с двух сторон: Годин и Касерес. Через четыре года Хименес и Годин – это именно связка, причём одна из лучших в мире. Это позволило Табаресу наконец уйти от расстановки с тремя центральными защитниками и укрепить центр поля. А Мартин Касерер закрывает другую проблемную позицию – левый фланг защиты. И теперь мы переходим к главному.

Полузащита: кто все эти люди?

Мы привыкли считать, что полузащита – самое слабое звено Уругвая. Альваро Гонсалес, Николас Лодейро, Аревало Риос – кто все эти люди? Им не хватало не опыта или настроя, но в первую очередь класса. Вопрос, который на прошлом ЧМ был уместен, сейчас задать не получится. Все они мимо России. А у сборной выросло молодое поколение полузащитников. Возможно, вы знаете не всех, но после турнира это изменится.

4 сборные, которые должны выступить на ЧМ-2018 лучше, чем 4 года назад И ещё две, которые должны повторять результат 2014 года.

Табарес чередует 4-4-2 и 4-4-2-ромб, насыщая то центральную ось, то фланги. Что-то похожее делал Зидан в «Реале». Это не сравнение уровня игроков, а только ориентир, чтобы показать тактическую гибкость сборной. Игроком, которому гарантировано место в полузащите при любой схеме, можно назвать Родриго Бентанкура. Опорник «Ювентуса» пока не очень хорош в игре с мячом и почти не обостряет, но с ролью бульдога неплохо справляется. И да, в 20 лет у него уже есть опыт игры на высшем уровне: и в Серии А, и в Лиге чемпионов.

Матиас Весино своим голом вывел «Интер» в Лигу чемпионов. Это типичный игрок для сборной Уругвая: с дриблингом, отбором и ударом, но без необходимой стабильности на длинной дистанции. Именно по этой причине он зимой потерял место в старте «Интера», хотя по набору качеств не уступал никому из конкурентов. Но для короткого турнира этот недостаток не имеет значения.

Лукас Торрейра – наименее известный из всех футболистов в этом тексте. Но за главный актив «Сампдории» уже идёт аукцион. Невысокий (168 см) центральный полузащитник, кроме игры в воздухе, не имеет слабых мест. Около пяти отборов+перехватов за 90 минут – показатель лучше, чем у Неманьи Матича. Но Торрейра при этом ведёт игру «Сампдории» (60 пасов за игру, больше только у центрального защитника Сильвестре) и со своей оборонительной позиции успел забить четыре гола в чемпионате.

Остаётся Диего Лаксальт – уже не суперталант (хотя года три назад ещё были надежды) и даже уже не вингер, а универсал, который, как и Весино, умеет всё, но под настроение.

Шанс, которого больше не будет

Всю эту банду в центре поля есть искушение охарактеризовать одним словом, которое не принято употреблять в серьёзных статьях. Уругвайская полузащита, может, и молодая, но борзая. Или, если это слово кого-то травмирует, — дерзкая. Очень дерзкая. Да, эта линия по-прежнему не так хороша, как центр атаки и центр защиты, но провала в качестве уже нет. Незаметно выросли ребята, которые через пару лет не будут никого удивлять в основе топ-клуба. Уругваю повезло: это поколение ещё застало Година, Кавани и Суареса.

Другого шанса уже не будет, и вряд ли кто-то понимает это лучше, чем Оскар Табарес. Восемь лет назад он, с ещё более несбалансированной командой, за счёт фантастической формы Диего Форлана добрался до полуфинала. В той команде было больше слабых мест. Сейчас от неё остались только вратарь Муслера, вице-капитан Макси Перейра и пара форвардов: Кавани и Суарес. Преемственность побед сохранена, состав стал сильнее. Эта команда должна удивить.