Вы обязательно полюбите этих ребят! Как поют иностранные болельщики

Поздним вечером 9 июня в международном аэропорту подмосковного Жуковского приземлился самолёт со сборной Аргентины на борту. Там её встречали четыре аргентинских студента.
8 месяцев они копили на эту поездку в Россию. Работали продавцами, подрабатывали по мелочам. Понадобилось $ 4 тыс. на человека и по две счастливые футболки (любимого клуба и сборной), чтобы на месяц бросить учёбу и слетать на чемпионат мира. Ребята уверены, что Аргентина дойдёт на этом турнире до финала.
Они отправились поддержать Месси в очень далёкую и такую холодную даже летом страну. Звезду «Барселоны» вблизи они впервые увидели именно здесь. Поэтому им не холодно танцевать и петь и славить любимую сборную. Посмотрите — это самые счастливые люди на свете!
На следующий день, после того как я побывал на официальном мероприятии, решил прогуляться по Никольской улице. И встретил уругвайских болельщиков. С ними мы посидели в одном из баров и поговорили.
— Как вам в Москве? Первые впечатления от России?
— Очень далеко! Но здесь здорово. Очень приятный город и люди. Атмосфера ЧМ потрясающая – мы счастливы!
— Вы впервые в Москве?
— Да, вчера вечером приехали.
— Что вас поразило в Москве?
— Отличный город, очень чисто на улицах. Чувствуется, что здесь безопасно. И люди приятные.
— Кто-то вам помогает?
— Да, наш друг из России приехал забрать нас из аэропорта. А вообще мы всегда легко сходимся с местными.
— Несколько слов о сборной Уругвая. Чего ждёте?
— У нас очень храбрая, боевитая команда. Надеемся, что выйдем в финал – вообще будь что будет. Какой бы ни получился расклад, мы будем счастливы.
— Самый реальный расклад для Уругвая – это…
— Победа в турнире! Чемпионы мира! Абсолютно точно.
— У России есть шансы против Уругвая в Самаре?
— Конечно. Думаю, в плей-офф пробьются две команды – Россия и Уругвай. Это будет самый сложный матч в группе. Думаю, он определит лидера группы.
— А со второго места можно попасть на Португалию или Испанию…
— Да-а-а, будет трудно.
— В чём или в ком главное преимущество сборной Уругвая?
— Коллектив. Мы объединены одной целью и преданы команде. Да, у нас есть звёзды – Суарес, Кавани, но самое важное – это команда. У нас отличный тренер – маэстро Табарес, который многие годы работает со сборной. Сборная Уругвая с ним – это группа друзей.
— Суарес кого-нибудь укусит на этом ЧМ?
— Ох, надеемся, что нет! Но никогда не знаешь, что будет.
— В сборной Уругвая есть не звёздные игроки, которые могут выстрелить?
— Вот этот парень – Кристиан Родригес. Это капитан «Пеньяроля». Думаю, он будет звездой этой сборной, хотя его никто не знает. Он выступал за «Атлетико», в Испании, в Португалии. А восходящая звезда у нас – Родриго Бентанкур, он играет за «Ювентус». Он очень молод, но я уверен, что он проведёт отличный турнир. Он полузащитник.
— Расскажите, вы дружите с кем-то из игроков сборной?
— Кристиан Родригес дружит с одним из наших приятелей. Так что мы передаём ему персональный привет. Мы живём в маленьком городке в Уругвае, иногда встречаемся, играем, готовим еду. Кристиан – отличный парень.
— Может, поможете нам сделать интервью с Диего Годином, раз вы все дружите?
— Может быть!
Ребята будут находиться в России вплоть до четвертьфинала, каждому это обойдётся в $ 5,5 тыс.
А вот египетские болельщики. Парень с девушкой потратили на поездку в Россию $ 2 тыс. нf двоих на 10 дней. В России у них есть дружеская поддержка: человек справа живёт в Москве и работает в барбершопе у Тимати.
А вот как поют марокканцы.
И перуанцы.
До начала чемпионата мира осталось всего несколько дней.