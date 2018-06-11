Вы обязательно полюбите этих ребят! Как поют иностранные болельщики

Болельщики из Аргентины, Уругвая, Перу, Египта и Марокко уже в России.

Поздним вечером 9 июня в международном аэропорту подмосковного Жуковского приземлился самолёт со сборной Аргентины на борту. Там её встречали четыре аргентинских студента.



8 месяцев они копили на эту поездку в Россию. Работали продавцами, подрабатывали по мелочам. Понадобилось $ 4 тыс. на человека и по две счастливые футболки (любимого клуба и сборной), чтобы на месяц бросить учёбу и слетать на чемпионат мира. Ребята уверены, что Аргентина дойдёт на этом турнире до финала.

Они отправились поддержать Месси в очень далёкую и такую холодную даже летом страну. Звезду «Барселоны» вблизи они впервые увидели именно здесь. Поэтому им не холодно танцевать и петь и славить любимую сборную. Посмотрите — это самые счастливые люди на свете!

На следующий день, после того как я побывал на официальном мероприятии, решил прогуляться по Никольской улице. И встретил уругвайских болельщиков. С ними мы посидели в одном из баров и поговорили.

— Как вам в Москве? Первые впечатления от России?

— Очень далеко! Но здесь здорово. Очень приятный город и люди. Атмосфера ЧМ потрясающая – мы счастливы!

— Вы впервые в Москве?

— Да, вчера вечером приехали.

— Что вас поразило в Москве?

— Отличный город, очень чисто на улицах. Чувствуется, что здесь безопасно. И люди приятные.

«ЧМ-2018 будет кошмаром длиной в 31 день. Россия – это пороховая бочка» «Там одни ксенофобы, националисты, хулиганы и бандиты». На Западе не ждут ничего хорошего от чемпионата мира в России.

— Кто-то вам помогает?

— Да, наш друг из России приехал забрать нас из аэропорта. А вообще мы всегда легко сходимся с местными.

— Несколько слов о сборной Уругвая. Чего ждёте?

— У нас очень храбрая, боевитая команда. Надеемся, что выйдем в финал – вообще будь что будет. Какой бы ни получился расклад, мы будем счастливы.

Фото: instagram.com/nataliya_soloveva

— Самый реальный расклад для Уругвая – это…

— Победа в турнире! Чемпионы мира! Абсолютно точно.

— У России есть шансы против Уругвая в Самаре?

— Конечно. Думаю, в плей-офф пробьются две команды – Россия и Уругвай. Это будет самый сложный матч в группе. Думаю, он определит лидера группы.

Как встречали Месси, Иньесту и Салаха Болельщики готовы на любые ухищрения, лишь бы взглянуть на кумиров.

— А со второго места можно попасть на Португалию или Испанию…

— Да-а-а, будет трудно.

— В чём или в ком главное преимущество сборной Уругвая?

— Коллектив. Мы объединены одной целью и преданы команде. Да, у нас есть звёзды – Суарес, Кавани, но самое важное – это команда. У нас отличный тренер – маэстро Табарес, который многие годы работает со сборной. Сборная Уругвая с ним – это группа друзей.

— Суарес кого-нибудь укусит на этом ЧМ?

— Ох, надеемся, что нет! Но никогда не знаешь, что будет.

— В сборной Уругвая есть не звёздные игроки, которые могут выстрелить?

— Вот этот парень – Кристиан Родригес. Это капитан «Пеньяроля». Думаю, он будет звездой этой сборной, хотя его никто не знает. Он выступал за «Атлетико», в Испании, в Португалии. А восходящая звезда у нас – Родриго Бентанкур, он играет за «Ювентус». Он очень молод, но я уверен, что он проведёт отличный турнир. Он полузащитник.

— Расскажите, вы дружите с кем-то из игроков сборной?

— Кристиан Родригес дружит с одним из наших приятелей. Так что мы передаём ему персональный привет. Мы живём в маленьком городке в Уругвае, иногда встречаемся, играем, готовим еду. Кристиан – отличный парень.

— Может, поможете нам сделать интервью с Диего Годином, раз вы все дружите?

— Может быть!

Ребята будут находиться в России вплоть до четвертьфинала, каждому это обойдётся в $ 5,5 тыс.

А вот египетские болельщики. Парень с девушкой потратили на поездку в Россию $ 2 тыс. нf двоих на 10 дней. В России у них есть дружеская поддержка: человек справа живёт в Москве и работает в барбершопе у Тимати.

А вот как поют марокканцы.

И перуанцы.

До начала чемпионата мира осталось всего несколько дней.