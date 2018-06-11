«Слуцкого хвалили, а в Черчесова не верят? Так, может, сейчас лучше будет!»

На тренировке сборной Аргентины сегодня побывал бывший лидер сборной России Роман Широков. Он поделился своими мыслями о Месси, Головине и нашем выступлении на этом ЧМ.
— На Месси посмотреть пришли, а на Роналду нет. Как так?
— Вчера времени не было. Сын вот был, меня не было.
— Чья тренировка больше понравилась? – вопрос сыну Романа Широкова.
— Аргентины.
— Почему?
— Потому что больше автографов дали (смеётся).
— Говорят, Месси нейтральный был?
— Да, почти не бил по воротам.
Тут отец поправил сына: «Зато отдавал».
— Как вам Бронницы? – вопрос снова Широкову старшему.
— Всё отлично. Сам здесь тренировался. Правда лет 17 назад, но всё же.
— Удалось с кем-то пообщаться из аргентинцев? Рохо вот в «Спартаке» играл.
— Рохо-то играл, но я его не застал.
— Всё ли нормально в Московской области? Какие впечатления от турнира?
— В Московской области всегда всё отлично. Турнир ещё не начался, поэтому пока трудно говорить о впечатлениях. Но по тому, что я вижу, какие базы построены, то всё великолепно. Из того что было – сделать то, что стало – просто супер.
— На открытую тренировку сборной России ходили?
— Не удалось, к сожалению.
— Какие впечатления от сборной России?
— Сейчас идёт подготовка. Не совсем удачно сыграли товарищеские матчи. Но главное, чтобы вышли из группы.
— Два года назад все говорили, что во Франции будет наш триумф, что Слуцкий супер-тренер. Сейчас про Черчесова говорят, что хуже тренера у нас в сборной ещё не было. Может быть получится лучше, чем два года назад?
— Может быть. Если из группы выйдут, будет лучше. Желаем им, чтобы вышли. К лучшему, что все думают, что будет плохо.
— Вы играли с Головиным два года назад. Действительно в нём есть что-то особенное?
— Есть ощущение, что он очень здорово играет. Особенное? Смотря с кем сравнивать? С Месси? Есть очень хорошие задатки, которые он постоянно развивает. Зная его могу сказать, у него будет очень хорошее будущее.
— Во время товарищеских матчей не было ощущения, что Кузяев, Зобнин и Головин – это одинаковые полузащитники? С работоспособностью, но без завершения и тонкого паса.
— Для этого есть Алан Дзагоев, Лёша Миранчук. Полузащитники за счёт работоспособности будут играть на команду, отбирать мячи, доводить их вышеназванным, а те уже будут разбираться с пасами.
— То есть нынешнее поколение более-менее хорошее?
— А почему оно должно быть плохим?
— Полтора года назад вы говорили, что есть проблемы с молодыми футболистами. Что нас не ждут в Европе.
— Нас и сейчас особо не ждут. Хорошо, что есть интерес к Головину. Если он уедет, проявит себя там, то будет больше возможностей у ребят ехать. Будут видеть, что у нас есть таланты, на которых можно и нужно обращать внимание.
— После вызова Сергея Игнашевича не было сожаления, что закончили?
— Если бы я не закончил, я бы естественно сыграл на турнире. Даже не обсуждается (смеётся). Серёга молодец. Держит себя в отличной форме, он заслужил.
— Вы ведь тоже тренируетесь.
— Я тренируюсь, но на ледовой площадке.
— Что с «Динамо»? Ходят слухи, что Ташаев разрывает контракт.
— Пока это только слухи. Будет что-то официальное, тогда прокомментируем. 15 июня команда выходит из отпуска, Ташаев тоже.
— Что для вас значит это назначение? Вы приблизились к тому, чего хотели? Вам это интересно?
— Для меня – да. Очень интересная работа, я хотел её. Слава богу, что удалось её получить. Осталось себя максимально ярко проявить.
— У каждого менеджера есть свой стиль. На какой рынок будете ориентироваться? Или будет микс?
— По-другому быть не может. Внутренним рынком тяжело заполнить состав. Финансовые условия у нас никак у топ-5 клубов. Но хорошие для «Динамо». Реально создать хорошую команду. Плюс хорошая академия. Ребят надо вести, в одночасье они не смогу заиграть. Нужно время – два, три года. Как было с Ташаевым, Морозовым, Зобниным.
— Почему такая эффективная система у «Динамо»? Кокорин прошёл, Зобнин, Живоглядов.
— Вообще год был урожайный. Динамовская школа всегда умела готовить футболистов. Сейчас мы хотим, чтобы они играли в 18-19 лет. Зачастую это невозможно. Их надо вести два, три года, тогда они дадут необходимую отдачу.
— К эпохе чемпионата мира развалилось «Тосно», почти развалился «Амкар». Это плохо? Или это первый шаг к очищению? Шаг к пониманию, что нужно начинать работать с болельщиками, маркетингом, если всё у клуба плохо. Ведь за тот же «Амкар» выходят бастовать четыре человека.
— Работать с болельщиками и маркетингом нужно было уже давно. То, что команды развалились, это плохо. Но раз выходят бастовать четыре человека, то это показатель. Показатель насколько нужна эта команда. В их случае лучше вложиться в детско-юношескую школу, черпать оттуда таланты. За счёт этого подниматься наверх.