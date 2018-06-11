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ЧМ-2018. Роман Широков побывал с сыном на тренировке Аргентины

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
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Фото: «Чемпионат»
«Слуцкого хвалили, а в Черчесова не верят? Так, может, сейчас лучше будет!»
Роман Широков — об инфраструктуре ЧМ, сборной России, Головине и немного о «Динамо».
Футбол / ЧМ по футболу 2018

На тренировке сборной Аргентины сегодня побывал бывший лидер сборной России Роман Широков. Он поделился своими мыслями о Месси, Головине и нашем выступлении на этом ЧМ.

— На Месси посмотреть пришли, а на Роналду нет. Как так?
— Вчера времени не было. Сын вот был, меня не было.

— Чья тренировка больше понравилась? – вопрос сыну Романа Широкова.
— Аргентины.

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Доказательство того, что Месси в России популярнее Роналду.

— Почему?
— Потому что больше автографов дали (смеётся).

— Говорят, Месси нейтральный был?
— Да, почти не бил по воротам.

Тут отец поправил сына: «Зато отдавал».

— Как вам Бронницы? – вопрос снова Широкову старшему.
— Всё отлично. Сам здесь тренировался. Правда лет 17 назад, но всё же.

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— Удалось с кем-то пообщаться из аргентинцев? Рохо вот в «Спартаке» играл.
— Рохо-то играл, но я его не застал.

— Всё ли нормально в Московской области? Какие впечатления от турнира?
— В Московской области всегда всё отлично. Турнир ещё не начался, поэтому пока трудно говорить о впечатлениях. Но по тому, что я вижу, какие базы построены, то всё великолепно. Из того что было – сделать то, что стало – просто супер.

— На открытую тренировку сборной России ходили?
— Не удалось, к сожалению.

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— Какие впечатления от сборной России?
— Сейчас идёт подготовка. Не совсем удачно сыграли товарищеские матчи. Но главное, чтобы вышли из группы.

— Два года назад все говорили, что во Франции будет наш триумф, что Слуцкий супер-тренер. Сейчас про Черчесова говорят, что хуже тренера у нас в сборной ещё не было. Может быть получится лучше, чем два года назад?
— Может быть. Если из группы выйдут, будет лучше. Желаем им, чтобы вышли. К лучшему, что все думают, что будет плохо.

Роман Широков
Роман Широков
Фото: «Чемпионат»

— Вы играли с Головиным два года назад. Действительно в нём есть что-то особенное?
— Есть ощущение, что он очень здорово играет. Особенное? Смотря с кем сравнивать? С Месси? Есть очень хорошие задатки, которые он постоянно развивает. Зная его могу сказать, у него будет очень хорошее будущее.

— Во время товарищеских матчей не было ощущения, что Кузяев, Зобнин и Головин – это одинаковые полузащитники? С работоспособностью, но без завершения и тонкого паса.
— Для этого есть Алан Дзагоев, Лёша Миранчук. Полузащитники за счёт работоспособности будут играть на команду, отбирать мячи, доводить их вышеназванным, а те уже будут разбираться с пасами.

Тест. Это и правда случалось на чемпионатах мира?
Мы приводим факт. Вы – верите. Или не верите.

— То есть нынешнее поколение более-менее хорошее?
— А почему оно должно быть плохим?

— Полтора года назад вы говорили, что есть проблемы с молодыми футболистами. Что нас не ждут в Европе.
— Нас и сейчас особо не ждут. Хорошо, что есть интерес к Головину. Если он уедет, проявит себя там, то будет больше возможностей у ребят ехать. Будут видеть, что у нас есть таланты, на которых можно и нужно обращать внимание.

— После вызова Сергея Игнашевича не было сожаления, что закончили?
— Если бы я не закончил, я бы естественно сыграл на турнире. Даже не обсуждается (смеётся). Серёга молодец. Держит себя в отличной форме, он заслужил.

— Вы ведь тоже тренируетесь.
— Я тренируюсь, но на ледовой площадке.

— Что с «Динамо»? Ходят слухи, что Ташаев разрывает контракт.
— Пока это только слухи. Будет что-то официальное, тогда прокомментируем. 15 июня команда выходит из отпуска, Ташаев тоже.

— Что для вас значит это назначение? Вы приблизились к тому, чего хотели? Вам это интересно?
— Для меня – да. Очень интересная работа, я хотел её. Слава богу, что удалось её получить. Осталось себя максимально ярко проявить.

Широков: в приоритете у «Динамо» – академия
Один из самых ярких и харизматичных персонажей российского футбола – о новом повороте в своей карьере. И снова неожиданном.

— У каждого менеджера есть свой стиль. На какой рынок будете ориентироваться? Или будет микс?
— По-другому быть не может. Внутренним рынком тяжело заполнить состав. Финансовые условия у нас никак у топ-5 клубов. Но хорошие для «Динамо». Реально создать хорошую команду. Плюс хорошая академия. Ребят надо вести, в одночасье они не смогу заиграть. Нужно время – два, три года. Как было с Ташаевым, Морозовым, Зобниным.

— Почему такая эффективная система у «Динамо»? Кокорин прошёл, Зобнин, Живоглядов.
— Вообще год был урожайный. Динамовская школа всегда умела готовить футболистов. Сейчас мы хотим, чтобы они играли в 18-19 лет. Зачастую это невозможно. Их надо вести два, три года, тогда они дадут необходимую отдачу.

— К эпохе чемпионата мира развалилось «Тосно», почти развалился «Амкар». Это плохо? Или это первый шаг к очищению? Шаг к пониманию, что нужно начинать работать с болельщиками, маркетингом, если всё у клуба плохо. Ведь за тот же «Амкар» выходят бастовать четыре человека.
— Работать с болельщиками и маркетингом нужно было уже давно. То, что команды развалились, это плохо. Но раз выходят бастовать четыре человека, то это показатель. Показатель насколько нужна эта команда. В их случае лучше вложиться в детско-юношескую школу, черпать оттуда таланты. За счёт этого подниматься наверх.

«Тосно», мы запомним тебя таким…
Ты прожил короткую, но яркую жизнь.
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