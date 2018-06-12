ЧМ-2018. Всё, что нужно знать о группе F

Германия

Место в рейтинге FIFA: 1



Состав

Вратари: Мануэль Нойер («Бавария»), Кевин Трапп («Пари Сен-Жермен»), Марк-Андре тер Штеген («Барселона»).



Защитники: Марвин Платтенхардт («Герта»), Йонас Хектор («Кёльн»), Маттиас Гинтер («Боруссия» Мёнхенгладбах), Антонио Рюдигер («Челси»), Матс Хуммельс, Никлас Зюле, Жером Боатенг, Йозуа Киммих (все – «Бавария»).



Полузащитники и нападающие: Сами Хедира («Ювентус»), Юлиан Дракслер («Пари Сен-Жермен»), Тони Кроос («Реал»), Тимо Вернер («РБ Лейпциг»), Месут Озил («Арсенал»), Марко Ройс («Боруссия» Дортмунд), Томас Мюллер («Бавария»), Леон Горецка («Бавария»), Сабастьян Руди («Бавария»), Юлиан Брандт («Байер-04»), Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»), Марио Гомес («Штутгарт»).

Отбор на ЧМ



Германия в отборочном турнире была столь же сурова, как Чак Норрис в лучшие годы. 10 побед в 10 играх и четыре пропущенных мяча за весь турнир. Добавьте к этому 43 забитых гола: столько же в Европе забила только сборная Бельгии. Остальные – меньше. Германия – единственная сборная, показавшая максимальный результат в европейском отборе. И не нужно говорить о слабой группе: Северная Ирландия на прошлом Евро стала командой-сюрпризом, а Чехия с Норвегией уж точно не футбольные карлики.



Последние матчи



По весне немцы пошли в поход а-ля сборная России, устроив матчи с испанцами и бразильцами. Сыграли, кстати, так же: ничья и поражение. Больше удивил другой недавний результат – в игре с австрийцами. В той игре Германия проиграла, дав повод сказать Кутепову «ну вот видите». Тогда же Зане окончательно зарубил свои шансы сыграть на ЧМ. Правда, последний матч с Саудовской Аравией Германия выиграла, пусть и с минимальным счётом.

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Главные звёзды



Их в составе Германии полным-полно. Главные – Тони Кроос, Месут Озил и Мануэль Нойер. Последний пропустил длительный период из-за травмы, но Лёв всё равно включил его в список вызванных на ЧМ. Неудивительно, учитывая, что Нойер до травмы объективно являлся одним из лучших вратарей мира. В то, что долгий простой как-то сказался на его рефлексах, верится с трудом. Скорее всего, он и будет основным вратарём немецкой сборной назло всем любителям «Барсы». Забавно, что одной из звёзд этой сборной мог стать Лерой Зане, но полузащитника «Ман Сити» ко всеобщему удивлению отцепил от состава главный тренер в последний момент.

Мексика

Место в рейтинге FIFA: 15



Состав

Вратари: Гильермо Очоа («Стандард»), Хесус Корона («Крус Асуль»), Альфредо Талавера («Толука»).



Защитники: Эдсон Альварес («Америка»), Уго Айяла («Тигрес»), Хесус Гальярдо (УНАМ), Мигель Лаюн («Севилья»), Эктор Морено («Реал Сосьедад»), Диего Рейес («Порту»), Карлос Сальседо («Айнтрахт»), Рафаэль Маркес («Атлас»).



Полузащитники: Марко Фабиан («Айнтрахт»), Хонатан дос Сантос («Лос-Анджелес Гэлакси»), Андрес Гуардадо («Бетис»), Эктор Эррера («Порту»), Хавьер Акино («Тигрес»).



Нападающие: Джовани дос Сантос («Лос-Анджелес Гэлакси»), Хесус Корона («Порту»), Хавьер Эрнандес («Вест Хэм Юнайтед»), Рауль Хименес («Бенфика»), Ирвин Лосано (ПСВ), Орибе Перальта («Америка»), Карлос Вела («Лос-Анджелес»).



Отбор на ЧМ



В предварительном турнире мексиканцы без проблем обошли Гондурас, Канаду и Сальвадор. Да и на втором этапе у команды не возникло ни малейших проблем. Конкуренцию за первое место пыталась навязать лишь Коста-Рика, но и у той получилось так себе. Мексика выиграла группу с солидным отрывом, попутно пропустив меньше всего мячей и оставив без очков принципиальных соперников из США. Их в итоге и не хватило американцам, чтобы пробиться на Чемпионат мира в России.



Последние матчи



Выбрали отличных спарринг-партнёров, с которыми получалось соперничать на равных. Из последних – Уэльс (0:0), Шотландия (1:0) и Дания (0:2). Но в последнее время команда больше выделялась вне футбольного поля, устроив бурную вечеринку с кучей красоток. Федерация наказывать футболистов не стала, сказав, что футболисты сами решают, как проводить свободное время. После той тусы у команды уже был один проигрыш датчанам. Время восстановиться к ЧМ точно есть. Отоспаться – тоже.

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Главные звёзды



Тут нужно сделать два отступления. В историческом масштабе – безусловно Рафа Маркес, который избежал обвинения в связи с наркоторговцами и едет на свой пятый (и последний) ЧМ в карьере. Если говорить про последние годы, то это Хавьер Эрнандес, поигравший за «МЮ» и «Реал». Сейчас он бегает за «Вест Хэм» и не очень результативен, но в сборной его по инерции продолжают искать передачами большинство партнёров. Сейчас Чичарито уже 30, и этот мундиаль может стать для него не только последним шансом засветиться на высшем уровне, но и вообще последним в карьере.

Швеция

Место в рейтинге FIFA: 24



Состав

Вратари: Юнссон («Генгам»), Робин Ольсен («Копенгаген»), Нордфельт («Суонси Сити»).



Защитники: Аугустинсон («Вердер»), Гранквист («Краснодар»), Хеландер («Болонья»), Янссон («Лидс Юнайтед»), Крафт («Болонья»), Лустиг («Селтик»), Линделёф («Манчестер Юнайтед»), Мартин Ольссон («Суонси Сити»).



Полузащитники: Классон («Краснодар»), Дурмаз («Тулуза»), Экдаль («Гамбург»), Эмиль Форсберг («РБ Лейпциг»), Хильемарк («Дженоа»), Себастьян Ларссон («Халл Сити»), Рохден («Кротоне»), Густав Свенссон («Сиэтл Саундерс»).



Нападающие: Берг («Аль-Айн»), Гвидетти («Алавес»), Телин («Васланд-Беверен»), Тойвонен («Тулуза»).

Отбор на ЧМ



Шведы совершили невероятное и повергли в шок многих любителей футбола. Сначала они финишировали в группе вторыми вслед за Францией, оставив без шансов на мундиаль Нидерланды. А потом ещё и заставили рыдать Буффона по итогам стыковых матчей, не пустив в Россию сборную Италии. Между прочим, французов на групповом этапе они тоже обыграли в домашней игре. Швеция едет на ЧМ в статусе грозы фаворитов.



Последние матчи



Однако в этом году команда играет очень блёкло. После поражений Румынии и Чили весной Швеция не только не побеждает, но и забивать перестала. За последние пару недель шведы не смогли забить ни одного мяча ни датчанам, ни перуанцам. Подобные результаты, возможно, уже не раз приводили главного тренера к идее срочно звонить сами знаете кому. Как бы то ни было, сейчас момент уже точно упущен.



Главные звёзды



Все любители футбола до последнего верили, что Златан вернётся в сборную. Нет, все эти истории про «независимый и разнообразный футбол» это, конечно, мило и романтично, но давайте я просто оставлю это здесь, чтобы вкратце описать, что такое Златан Ибрагимович в сборной Швеции.

Это видео можно посмотреть на YouTube-канале M4Z1.

На крупном турнире такой человек необходим любой команде, ведь изначально это всего лишь три матча! Два момента, подобных этому, могут оперативно устроить выход в плей-офф. Теперь в этой команде звёзд нет и всё строится на командной игре. Ну не считать же такими Линделёфа, Форсберга и Гранквиста. Хотя методом исключения они ими и являются.

Первый после Златана. Андреас Гранквист – футболист года в Швеции Капитан «Краснодара» это заслужил.

Южная Корея

Место в рейтинге FIFA: 57



Состав

Вратари: Ким Сон Кю («Виссел Кобе»), Ким Чжин Хьон («Сересо Осака»), Хьюн-Ву Чо («Тэгу»).



Защитники: Ким Юнь Квон («Гуанчжоу Эвергранд»), Чан Хюн Су («Токио»), Чжун Сын Хён («Саган Тосу»), Юн Юнь Сун («Соннам»), Бань Сук Ох («Чеджу Юнайтед»), Ким Мин У («Санджу Санму»), Пак Чжу Хо («Ульсан Хёндэ»), Хон Чхоль («Санджу Санму»), Ко Йо Хан («Сеул»), Ли Ён («Чонбук Хёндэ Моторс»).



Полузащитники: Ки Сун Юн («Суонси Сити»), Чон У Ён («Виссел Кобе»), Чу Се Чон («Асан Полис»), Ку Чжа Чол («Аугсбург»), Ли Чжэ Сон («Чонбук Хёндэ Моторс»), Ли Сын Ву («Верона»), Сун-Мин Мун («Инчхон Юнайтед»).



Нападающие: Ким Син Вук («Чонбук Хёндэ Моторс»), Сон Хын Мин («Тоттенхэм Хотспур»), Хван Хи Чан («Ред Булл Зальцбург»).



Отбор на ЧМ



Для начала корейцы выиграли совсем уж лёгкую группу с Ливаном, Кувейтом, Мьянмой и Лаосом. На втором этапе корейцы финишировали вторыми вслед за Ираном Сердара Азмуна. Притом что Сирия, Узбекистан и Китай были на расстоянии всего одной победы. А ещё Южная Корея много пропускала. В среднем – по голу за матч. Больше в той группе пропустил только Катар, финишировавший последним. Кстати, Хон Сын Мин из «шпор» был не так активен, как можно было от него ожидать. На счету корейца по итогам отбора оказалось лишь семь мячей.



Последние матчи



С «товарняками» у корейцев совсем грустно. С зимы им удалось выиграть лишь однажды – у Гондураса. Одолеть не вышло даже боливийцев. Последний матч перед чемпионатом мира команда и вовсе проиграла Сенегалу. С другой стороны, для азиатской страны сам выход на ЧМ стал большим успехом. Федерация, например, с этим согласна и уже сейчас отблагодарила команду, выплатив ей более $ 2 млн.

Игроки сборной Южной Кореи за выход на ЧМ-2018 получили $ 2,24 млн

Главные звёзды



В этой сборной всего один игрок, известный широкой аудитории. Зато какой! Сон Хын Мин выступает в АПЛ уже три сезона и в последних двух забивает больше десятка мячей за лондонский «Тоттенхэм». Но в команде есть ещё несколько игроков, представляющих европейский футбол. Ки Сун Юн, например, играет в Англии ещё с 2012-го, Ку Чжа Чол – основной игрок «Аугбсурга», а Хван Хи Чхан, если вспомнить последнюю Лигу Европы, вообще сейчас в тренде. В ней он провёл 10 игр за австрийский «Ред Булл».

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