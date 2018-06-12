Иллюзия обмана. Почему сборная России выйдет из группы с первого места

Потому что она просто сильнее всех. Хоть с Салахами, хоть без.

Историческое достижение

Сборная России ни разу не выходила из группы на чемпионатах мира. Попыток были три, и все оказались неудачными. Более того, у наших футболистов всего две победы на мундиалях: повержены были камерунцы и тунисцы. На домашнем чемпионате мира подопечные Станислава Черчесова наверняка превзойдут оба достижения и впервые в истории подарят стране выход из группы. Все почему-то упорно указывают на низкий рейтинг сборной России, на невзрачную игру в товарищеских матчах, странные решения тренерского штаба по составу, но при этом забывают, что мы играем дома при родных трибунах. А это изначально увеличивает наши шансы процентов на 20-30.

С большой долей вероятности Россия выйдет из группы с первого места, потому что мощь наших соперников сильно преувеличена. В группе А не будет команд уровня Германии, Бразилии, Испании, Франции, Аргентины, Бельгии, против которых у подопечных Черчесова объективно мало шансов. С Уругваем, скорее всего, придётся повозиться, но давайте обо всём по порядку.

Саудовская Аравия психологически неустойчива

Чемпионат мира по футболу откроется матчем России и Саудовской Аравии. Саудовцы в последний раз играли на чемпионатах мира в 2006 году, а больше всего запомнились четырьмя годами ранее, когда в пух и прах были разгромлены немцами со счётом 0:8. Сильнее с тех пор саудовцы не стали. Эта команда состоит из футболистов с великолепной техникой, но которым катастрофически не хватает психологической устойчивости и физических кондиций.

Александр Самедов и Александр Кержаков Фото: Elsa/Getty Images

Стоит сборной Саудовской Аравии пропустить первыми, что очень вероятно в матче-открытии против хозяев турнира, как они тут же разваливаются. Задача сборной России сведётся к тому, чтобы за первым голом был быстро забит второй. Это позволит закрыть игру. Дальше можно будет либо играть на публику, либо экономить силы и готовиться к следующим матчам. Погодите, но ведь в составе саудовцев есть три представителя чемпионата Испании? Они действительно есть, но они появились там лишь в начале 2018 года, и это был не более чем пиар-ход и курсы повышения квалификации. Никто из них не сумел и близко закрепиться в основном составе клубов Примеры. Так что всё спокойно, первые три очка у нас в кармане.

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Не смотрите на Салаха

Самое большое заблуждение экспертов и болельщиков – это преувеличение силы сборной Египта. Давайте сразу разберём тему Мохаммеда Салаха. Во-первых, он выйдет на матч с Россией не в оптимальной форме, и это факт, с которым никто не может спорить. Во-вторых, он рефлекторно будет беречься и уходить от борьбы. Это ни в коем случае не говорит о том, что он не будет выкладываться по полной, но после травмы ты порой уходишь от стыков, следуя инстинкту самосохранения. Спросите футболистов. В-третьих, у него не будет рядом крутых партнёров, которые есть в «Ливерпуле». Да, это банальная отмазка, но от этого она не перестаёт быть правдой. Второй по звёздности в команде опорник из «Арсенала» Мохаммед Эль-Ненни провёл не лучший сезон, да и в целом он так себе помощник Салаху.

Фото: Christof Koepsel/Bongarts/Getty Images

В полузащите и нападении у Египта ребята из чемпионатов Саудовской Аравии, Египта, MLS, Финляндии, Турции (не топ-клуба), Греции и Чемпионшипа. И этих ребят мы боимся? Серьёзно? То же самое касается и обороны сборной, где также есть ребята из Англии, но никого из АПЛ. И если козырять обороной Россия также не может, то вот в атаке справиться с весьма средними египетскими защитниками мы точно сумеем. Быстроногая полузащита россиян создаст немало моментов для Фёдора Смолова, который уж один или два из них точно реализует. После двух туров у подопечных Черчесова будет шесть очков.

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Уругвай уже не тот

Давайте признаемся: это уже далеко не тот Уругвай, который выходил в полуфинал чемпионата мира 2010 года и выигрывал Кубок Америки 2011 года. Нет легендарного Диего Форлана, а без него Эдинсон Кавани и Луис Суарес не выглядят столь грозно.

Вероятно, сказывается и то, что обоим уже за 30. Особенно это заметно по форварду «Барселоны», который далеко не всегда держит высокую планку, которую сам же поставил несколькими годами ранее. Достаточно беглого взгляда на полузащиту, чтобы понять: строить игру там просто некому. В обороне есть пара защитников из мадридского «Атлетико» Диего Годин и Хосе Мария Хименес, но они полностью оторваны от двух других топ-игроков команды. А уж Игорь Акинфеев всяко сильнее Фернандо Муслеры, который прозябает в катящемся в бездну чемпионате Турции.



В гостях латиноамериканские команды часто испытывают большие сложности. В худшем случае Россия сыграет вничью с Уругваем. С учётом того, что двукратные чемпионаты мира вполне могут потерять очки в игре с Египтом, путь к первому месту для россиян будет открыт. Главное, чтобы подопечные Черчесова спокойно подошли к этим матчам и всего лишь выполнили то, что умеют. Первое место в группе поможет избежать встречи с Испанией в 1/8 финала, а с другими командами из квартета В мы можем справиться и без фарта.



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