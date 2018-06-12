Это будет его чемпионат. Адем Ляич

Как всегда, сборная Сербии едет на чемпионат мира, разрываемая конфликтами – за годы турбулентности в стране так и не поняли, что сборная Сербии в порядке, только если вокруг команды нет закулисной возни. Славолюб Муслин, выведший сербов на ЧМ-2018, был уволен с расплывчатыми формулировками. Одна из версий – его агентские игры, однако при Муслине раздевалка сербов в кои-то веки была целой. Младен Крстаич, принявший сборную Сербии вместо Славо, уже расколол раздевалку, отняв капитанскую повязку у Бранислава Ивановича (из-за раннего конфликта с игроком). Перестановка, конечно, оправданная.

Более реалистичная, по данным сербских журналистов, причина отставки Муслина – он не вызывал в сборную Сергея Милинкович-Савича, главную звезду сербского поколения. Милинкович-Савич уже превратился в готового топ-игрока, умеющего всё и в середине поля, и в чужой штрафной, «Ювентус» предлагает за серба 80 млн евро, «Лацио» отбивается и просит 120. Крстаич, получив пост в сборной Сербии, вызвал Милинкович-Савича на первые же товарищеские матчи, задействовал Сергея в первой игре с Китаем… и до июня вообще не выпускал его в основе.

Конец военного положения. Почему сборная Сербии стала сильнее В сербском футболе прекратилась вечная война – и сборная страны сразу возглавила свою группу отбора на ЧМ-2018. Это не совпадение.

Всё из-за Адема Ляича. Для Крстаича он намного важнее Милинкович-Савича и на позиции «десятки» по умолчанию выигрывает конкуренцию у всех. «Попробую встроить Сергея к Ляичу», – сказал тренер после матча с Чили, отмечая крепость позиций игрока «Торино». Ляич даже до сих пор ни разу не поссорился с Крстаичем, что для него редкость. От Делио Росси в «Фиорентине» он отхватывал по лицу после горячей реакции на замену, Синиша Михайлович критиковал его за излишнюю любовь к шоколадной пасте и игровой приставке, а позже выгонял из сборной Сербии за нежелание петь гимн. С Крстаичем Ляич удивительно спокоен, а его потенциал раскрывается так, как не раскрывался в сборной никогда.

Тренер ставит Ляича на разные позиции – «восьмёрки», «десятки», левого инсайда – но везде функции Адема шире, чем предписано конкретной позицией. Главное, что требуется от Ляича, – движение на всех участках поля. Играя на фланге, он ищет дорогу в центр, играя «десятку» – отходит за мячом даже к центральным защитникам. Ляич слаб в единоборствах и быстро теряется при жёстком отборе, так что его главная задача – постоянно примагничивать мяч к себе, двигаясь к нему и избегая борьбы.

Из-за этого Ляич полезен даже при начале атаки, перед центральными защитниками. Матич и Миливоевич больше заточены под диагонали, Адем же, опускаясь ниже, обеспечивает вертикальное продвижение мяча низом. Даже перед своей штрафной Ляич сохраняет постоянную заточенность под обводку, хладнокровно раскачивая прессингующих. А потом – вырезает резкий пас из глубины. Главный адресат для передач Ляича из глубины – Александр Коларов, выдавший мощнейший сезон в «Роме». В сборной Сербии его функции близки к клубным (начинать атаки первым пасом, тащить на силовом дриблинге, пасовать низом под линию штрафной), Ляич помогает Коларову их выполнять. В том числе уходя с фланга, когда номинально играет инсайда.

На финальной трети поля Ляич тоже зациклен на поиске пространства. Если сборная Сербии атакует, когда мяч не в ногах у Адема, он забегает в свободную зону. Если штрафная забита – опускается чуть ниже, где можно свободнее принять мяч. В контратаках Ляич страшен, если не разбивать его резким отбором – игрок «Торино» отлично выдерживает тайминг, не переигрывая с продвижением мяча вперёд, не затягивая с пасом и не зацикливая игру на себе.

Помимо шикарного движения Адема Ляича в поисках свободного пространства, умного дриблинга и классных обостряющих передач, важно выделить ещё две детали.

Первая: Ляич будет полезен при переходе сербов из обороны в атаку. Если сербы не начинают атаку коротким пасом от своих ворот, подключая Ляича и Коларова, то заряжают длинные передачи в сторону Александра Митровича – тогда Адем будет полезен на подборе, опять же дожидаясь мяча в точках, где чуть больше свободы. Вторая: даже не владея мячом, Ляич очень много руководит действиями партнёров – руками показывает, куда нужно пасовать, постоянно вертит головой без мяча и дискутирует по ходу матчей. Другого такого «тренера на поле» в сборной Сербии нет.

Перед вылетом в Калининград Сербия отыграла товарищеский матч с Боливией. Милинкович-Савич всё-таки вышел – но на непривычной для себя позиции «восьмёрки», посаженной близко к Неманье Матичу. Ляич снова стал «десяткой» и оформил 1+2 уже к 22-й минуте – причём забил и отдал с позиции чистой «десятки», из центра, правильно открываясь и выискивая пространство. Для Ляича это самое важное.

Ну, после мирных отношений с тренером, конечно.

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