Погода и детский труд. Проблемы организаторов перед ЧМ по футболу

До начала чемпионата мира в России два дня. Время для последних страхов за то, что может пойти не так. На самом деле, примерно всё – но это не проблема России, просто такое глобальное событие всегда несёт огромные риски. Невозможно предусмотреть, как всё будет на самом деле.

Например, в 2002 году турнир проходил в Японии и Южной Корее. За год до него организовали Кубок конфедераций, после которого многие болельщики и даже сборные реально боялись лететь на чемпионат. Причина – плохая погода. Но только по местным меркам. Матч Япония – Австралия проходил под облаками невероятной плотности и темноты. Из-за них и дождя игроки не всегда различали на поле своих и чужих. Особенно сложно было японцам – их соперник играл в форме темно-зеленого цвета.

Из-за погоды возникали проблемы с транспортом и заполняемостью стадионов. Организаторы в ужасе надеялись, что через год ливни не повторятся. В итоге на ЧМ-2002 жарило солнце.

Иллюзия обмана. Почему сборная России выйдет из группы с первого места Потому что она просто сильнее всех. Хоть с Салахами, хоть без.

Вдобавок страны-организаторы за полтора года до чемпионата мира в очередной раз поругались из-за разных взглядов на историю, и корейцы вообще призывали подготовку к турниру закончить. Но такого в России точно не будет.

Перед ЧМ-2010 проблем стало только больше. В ЮАР для турнира не было приблизительно ничего, поэтому организаторы ожидали любой неприятности. Проблемы с автомобильными и железными дорогами. Качественных дорог не хватало, а на имевшихся существовали угрозы безопасности. Охрана туристов и сборных вообще считалась чуть ли не главной проблемой того чемпионата – в ЮАР только по официальной статистике убивали 18,5 тыс. людей ежегодно. Людей инструктировали ходить только по конкретным улицам, а сборные охранялись отрядами автоматчиков.

Свои косяки случились и у ФИФА в распределении билетов на ЧМ-2010. Изначально организаторы переживали за то, чтобы турнир посмотрело как можно больше местных болельщиков. 80 тыс. билетов раздали бесплатно детям и подросткам. Ещё 40 тыс. распределили между строителями. Огромную квоту от общего количества выделили под четвёртую категорию – для местного населения. Собственно, чемпионат мира в ЮАР стал первым, когда эта отдельная квота появилась. Но даже минимальный прайс в 140 местных рэндов в семь раз превышал цену на футбольные матчи местного чемпионата. В итоге южноафриканские болельщики не могли выкупить свои билеты, а зарубежным зрителям их было крайне сложно достать.

Главные красавицы чемпионата мира-2018. Фото Они станут самым ярким украшением турнира.

В этом плане ЧМ-2018 учитывает прошлые ошибки. Если на первых этапах продаж все жаловались на нехватку дешёвых билетов, то сейчас хотя бы на несколько матчей закупились, кажется, все. А если ещё нет, ФИФА продолжает выкидывать порции билетов на официальном сайте продаж до сих пор.

В Бразилии прошёл один из самых противоречивых чемпионатов мира. В плане футбола это была какая-то вышка: великолепные матчи, тьма голов, классные сюжеты. Но за пределами стадиона происходил ад. Бедняков выселяли из фавел сотнями тысяч. Массовые протесты приводили к стычкам местных жителей и полиции. ЮНИСЕФ во все микрофоны кричала, что детей в Бразилии заставляют работать на стройках стадионов. Проблемой стала даже проституция. Полицейские так отчаянно с ней боролись, что девушки начали жаловаться на избиения.

За год до ЧМ-2014 в Бразилии рушились объекты, которые строились к турниру. А последние работы на стадионах завершались уже по ходу группового этапа.

За последние 18 лет глобальных проблем не возникало только в 2006 году, в Германии. Идеальные дороги, тьма отелей, никаких угроз безопасности. Первый организационный скандал по ЧМ-2006 возник только 10 лет спустя – немцев обвинили в «покупке» права проведения турнира.

Организовать подготовку к ЧМ-2018 на уровне немецкого эталона у России не вышло. Но провести турнир без проблем всё ещё можно.