«Аргентина должна выиграть Кубок мира, потому что у неё есть Месси»

Ещё несколько дней назад репортёры из Южной Америки понятия не имели о существовании такого крохотного – в масштабах самой большой страны мира – населённого пункта, как Бронницы. Теперь они старательно учатся произносить непривычное для своего уха название старинного и очень уютного подмосковного городка – ведь именно здесь, в полусотне километров от российской столицы, поселился один из главных фаворитов ЧМ-2018 – сборная Аргентины. Сам Месси живёт здесь!

Месси для избранных. Ад во время тренировки сборной Аргентины Доказательство того, что Месси в России популярнее Роналду.

Понедельничная открытая тренировка знатного латиноамериканского гостя в местном спорткомплексе вызвала сумасшедший ажиотаж. За пару километров от базы раздавались вопросы о «лишнем билетике». 500 пригласительных и близко не хватило, чтобы удовлетворить запросы всех желающих воочию увидеть звезду «Барселоны» и его чуть менее маститых партнёров. Несколько десятков аккредитованных на турнире журналистов, преимущественно отечественных СМИ, прокатились до Бронниц впустую – перед ними просто закрыли ворота базы: мест нет!

Естественно, что вокруг поля звучала преимущественно испанская речь. Воспользовавшись моментом, мы пообщались с приезжими коллегами на предмет устоявшихся на Западе стереотипов о России – безопасность, водка и далее по списку.

— СМИ Англии и США старательно внушают своей аудитории мысль, что ехать к нам небезопасно. Справедливо?

Хоакин Бальбис (La voz del interior, Аргентина): Я прилетел в Россию прошлой ночью, и пока самая большая проблема, с которой здесь столкнулся, — это языковой барьер. Русский безумно сложный! Тем не менее мне везде оказывают содействие – начиная с аэропорта и заканчивая автобусной остановкой в Котельниках. Все вопросы решаются быстро, без волокиты. Никаких проблем. Я впервые в России и пока всем доволен.

Маурисио Таллоне (Diario de capital de Rosario, Аргентина): Абсолютная ерунда. Организация – на высшем уровне, мы не испытываем в России никаких проблем. Ну, кроме одной – языковой. Впрочем, это тоже решаемо. Заботу о себе ощущаем буквально на каждом шагу.

Ана Мария Наваррете Кастро (TV Caracol, Колумбия): К сожалению или к счастью, я не читаю английскую прессу и ничего плохого о России не слышала. Увиденное меня тоже скорее радует, чем огорчает.

Хоакин Бальбис (La voz del interior, Аргентина) Фото: «Чемпионат»

— Что нравится у нас, а что – нет?

Бальбис: Я знал, что Москва гигантский мегаполис, и был готов к обилию автомобилей на дорогах и интенсивному трафику. Но с такой системой метрополитена, как здесь, это не проблема.

Таллоне: У меня пока было немного времени для знакомства с Москвой, но по Красной площади и Бронницам уже успел прогуляться. Местные жители показались мне очень спокойными, доброжелательными людьми.

Кастро: Не нравится климат. Очень холодно! Зато в Москве масса достопримечательностей и красивых пейзажей – для меня как телевизионщика это важно.

— Пробовали русскую водку?

Бальбис: Обязательно попробую!

Таллоне: Ещё не было возможности.

Кастро: Непременно продегустирую, но только после окончания чемпионата мира.

Маурисио Таллоне (Diario de capital de Rosario, Аргентина) Фото: «Чемпионат»

— Знаете российских футболистов?

Бальбис: Немногих. Знаю парня, который играет за «Зенит», но сейчас травмирован. Кокорин, вот! Больше никто в голову не приходит.

Таллоне: Из нынешней сборной – нет. Я наслышан, что у России достаточно крепкая команда, но персонально никого не знаю.

Кастро: Если не ошибаюсь, только один русский футболист получал «Золотой мяч» (Лев Яшин. – Прим. «Чемпионата»). Вот его даже в Колумбии знают. С актуальным составом сборной России я, откровенно говоря, не знакома.

— Почему Аргентина должна выиграть этот Кубок мира?

Бальбис: Я не думаю, что она прямо-таки обязана его выиграть. Но другие задачи с таким подбором исполнителей, такой историей и традициями, наверное, странно ставить.

Таллоне: Потому что у нас есть Месси, лучший футболист мира. Где бы Аргентина ни участвовала, она всегда и везде входит в число фаворитов. Поражение в финале прошлого чемпионата мира – это дополнительная мотивация для современного поколения.

Кастро: Должна? Я так не думаю. Аргентина не относится к главным фаворитам чемпионата, но это футбол, и в нём может произойти всё что угодно. Войти в историю эта плеяда, безусловно, постарается.

Ана Мария Наваррете Кастро (TV Caracol, Колумбия) Фото: «Чемпионат»

— Месси – бог для Аргентины?

Бальбис: Как минимум – спаситель. За четыре года нашей сборной руководили три тренера, и только в последний момент она сумела квалифицироваться в финальную стадию. В первую очередь это заслуга Месси. Лео – фундаментальная фигура для команды.

Таллоне: В представлении каждого аргентинца Месси – номер один в мире. Он символ сборной и всей нации. Единственное, чего Лео не хватает, это Кубка мира. Надеюсь, в России он восполнит этот пробел.

Кастро: То, что Месси лучший в мире прямо сейчас, по-моему, не подлежит сомнению. Естественно, вся Аргентина молится на него. Когда Лео в ударе, для его команды нет ничего невозможного.