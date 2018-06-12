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ЧМ-2018. Кто лучше, Месси или Роналду? Отвечают россияне

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
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Лионель Месси и Криштиану Роналду
Дмитрий Егоров
Фото: Getty Images
«Лео лучше, потому что он не голубой…» Вы за Месси или Роналду? (Видео)
Кого выбирает Россия? Сейчас даже бабушки говорят о футболе.
Футбол / ЧМ по футболу 2018

В понедельник по Красной площади гулял испанец Хави. Без очков, без кепки, в своём привычном виде он прошёлся по Манежной площади, свернул в переход на Тверскую и вышел на Тверской – и за эти пять минут легенду футбола никто не узнал. Мы с коллегой шли позади и привычно гундосили: «Вот, даже чемпионат мира не сделал Россию футбольной».

В эту минуту родилась спонтанная идея – 15 минут гулять там же, по Манежной площади, и задавать прохожим простой вопрос: «Кто лучше – Месси или Роналду?».

Помимо сбора впечатлений мне было интересно проверить гипотезу агента Марко Трабукки, который в недавней беседе назвал Месси с Роналду самыми популярными людьми на земле.

Аргентина должна выиграть Кубок мира, потому что… А кстати, почему?
Кого из подопечных Черчесова знают в Южной Америке и что приезжие журналисты думают о России.

— Я был в одной поездке на территории, где живёт племя, — рассказывал он. — Там нет ни телефонов, ни Интернета, и если бы мы спросили о каком-то политике или актёре, то нам бы никто не ответил. Но даже там у детей была футболка «Барселоны» с фамилией Месси.

Результат московского опроса также превзошёл ожидания. Каждый знал не только имена, но и примерные различия между футболистами.

Кто оказался популярнее – можно увидеть в этом ролике.

Конечно, социологи назвали бы эту выборку нерепрезентативной, но, думаю, она отражает реальное положение вещей. На ответы, например, влияли и внешние различия Месси и Роналду.

Допустим, большой мужчина, издалека похожий на активного православного натурала, тут же выдал:
— Я за Месси, потому что он не голубой.
— Роналду – голубой?
— А ты нет? Не знаешь, что ли?
— Я – нет.
— Наверное, он к тебе просто не обращался, — сказал мужчина, а его спутница одобрительно кивнула.

Интересно, предлагал ли Криштиану им?

Также опрос подтверждает, что на любой площади страны всегда найдётся несколько реальных славянофилов. Чаще их можно вычислить по строгим кожаным курткам.

— Месси или Роналду?
— Я не футбол.
— А кто вы?
— Я за футболом не слежу. Это бизнес всего лишь. Я вообще против футбола как такового, это британский вид спорта. Хватит играть в иностранщину, это англосаксы.
— Русский во что должен играть?
— А что, других игр нет?
— Лапта?
— Нет. Городки – профессиональная игра. Там логика, там смекалка нужна. А в футбол гонять мяч за огромные деньги, за 8 миллионов евро – ну уж нет.
— В городках сколько платят?
— В городках – бесплатно.

Но эти случаи – частные. В основном же люди смотрят футбол, уважают и восхищаются Месси и Роналду, голосуя за каждого в равной пропорции.

А уж аналитика девушек-блокадниц из Ленинграда – вообще лучшее моё впечатление от всего периода перед чемпионатом мира. После такой аналитики понимаешь, что об интересе к футболу в стране мы привыкли писать намного хуже, чем это есть на самом деле.

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