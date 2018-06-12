«Лео лучше, потому что он не голубой…» Вы за Месси или Роналду? (Видео)

В понедельник по Красной площади гулял испанец Хави. Без очков, без кепки, в своём привычном виде он прошёлся по Манежной площади, свернул в переход на Тверскую и вышел на Тверской – и за эти пять минут легенду футбола никто не узнал. Мы с коллегой шли позади и привычно гундосили: «Вот, даже чемпионат мира не сделал Россию футбольной».

В эту минуту родилась спонтанная идея – 15 минут гулять там же, по Манежной площади, и задавать прохожим простой вопрос: «Кто лучше – Месси или Роналду?».



Помимо сбора впечатлений мне было интересно проверить гипотезу агента Марко Трабукки, который в недавней беседе назвал Месси с Роналду самыми популярными людьми на земле.

Аргентина должна выиграть Кубок мира, потому что… А кстати, почему? Кого из подопечных Черчесова знают в Южной Америке и что приезжие журналисты думают о России.

— Я был в одной поездке на территории, где живёт племя, — рассказывал он. — Там нет ни телефонов, ни Интернета, и если бы мы спросили о каком-то политике или актёре, то нам бы никто не ответил. Но даже там у детей была футболка «Барселоны» с фамилией Месси.



Результат московского опроса также превзошёл ожидания. Каждый знал не только имена, но и примерные различия между футболистами.



Кто оказался популярнее – можно увидеть в этом ролике.

Конечно, социологи назвали бы эту выборку нерепрезентативной, но, думаю, она отражает реальное положение вещей. На ответы, например, влияли и внешние различия Месси и Роналду.

Допустим, большой мужчина, издалека похожий на активного православного натурала, тут же выдал:

— Я за Месси, потому что он не голубой.

— Роналду – голубой?

— А ты нет? Не знаешь, что ли?

— Я – нет.

— Наверное, он к тебе просто не обращался, — сказал мужчина, а его спутница одобрительно кивнула.



Интересно, предлагал ли Криштиану им?

Также опрос подтверждает, что на любой площади страны всегда найдётся несколько реальных славянофилов. Чаще их можно вычислить по строгим кожаным курткам.

— Месси или Роналду?

— Я не футбол.

— А кто вы?

— Я за футболом не слежу. Это бизнес всего лишь. Я вообще против футбола как такового, это британский вид спорта. Хватит играть в иностранщину, это англосаксы.

— Русский во что должен играть?

— А что, других игр нет?

— Лапта?

— Нет. Городки – профессиональная игра. Там логика, там смекалка нужна. А в футбол гонять мяч за огромные деньги, за 8 миллионов евро – ну уж нет.

— В городках сколько платят?

— В городках – бесплатно.

Но эти случаи – частные. В основном же люди смотрят футбол, уважают и восхищаются Месси и Роналду, голосуя за каждого в равной пропорции.

А уж аналитика девушек-блокадниц из Ленинграда – вообще лучшее моё впечатление от всего периода перед чемпионатом мира. После такой аналитики понимаешь, что об интересе к футболу в стране мы привыкли писать намного хуже, чем это есть на самом деле.