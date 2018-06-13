Дневник ЧМ-2018. Россия выиграет группу, а Аргентина – чемпионат?

Два дня до старта чемпионата мира – самое время делать прогнозы.

Футбольный день на «Чемпионате» открылся представлением команд-участниц чемпионата мира в группе F, которую выиграет сборная Германии. Вы сомневаетесь?

ЧМ-2018. Всё, что нужно знать о группе F Вы же понимаете, кто займёт в ней первое место?

Пока на Москву не обрушился ливень, Дмитрий Егоров гулял по Красной площади, удивлялся тому, что никто не узнал в подземном переходе Хави, и пугал всех встречных вопросом: «Месси или Роналду?»

«Лео лучше, потому что он не голубой…» Вы за Месси или Роналду? (Видео) Кого выбирает Россия? Сейчас даже бабушки говорят о футболе.

Новость о «Реале» тесным образом переплелась с новостями из стана сборной Испании: по окончании чемпионата мира «королевский клуб» возглавит наставник «красной фурии». Так кто же такой Хулен Лопетеги? Детали – от Анатолия Романова.

Тренер, которого не ждал никто. Лопетеги возглавил «Реал» Мадрид увёл наставника у сборной Испании.

Заслуженный ветеран российского футбола Андрей Аршавин в интервью Григорию Телингатеру проанализировал состав команды Станислава Черчесова и не нашел в нём себя.

«Не вижу в сборной второго Аршавина. Может, не вырос ещё» Андрей Аршавин – о потенциале Головина, критике Черчесова и своей зависти к Кержакову.

Заместитель шефа отдела «Футбол» нашего портала Олег Лысенко устроил допрос с пристрастием аргентинским коллегам, а те доходчиво объяснили ему, почему чемпионом мира должна стать сборная их страны, и заверили, что попробовать русскую водку входит в их обязательную программу.

Аргентина должна выиграть Кубок мира, потому что… А кстати, почему? Кого из подопечных Черчесова знают в Южной Америке и что приезжие журналисты думают о России.

В пику знатокам футбола из Аргентины наш человек Александр Говоров аргументировано доказал, что сборная России выиграет свою группу.

Иллюзия обмана. Почему сборная России выйдет из группы с первого места Потому что она просто сильнее всех. Хоть с Салахами, хоть без.

А вот эксперт «Чемпионата» по международному футболу Кирилл Хаит с ним не согласен и считает, что группу А выиграет Уругвай, который станет главной сенсацией предстоящего мундиаля.

Уругвай сильнее, чем 4 года назад. Эта команда может стать сенсацией Представляем фаворита группы, в которой играет Россия.

Наш корреспондент Павел Пучков углубился в трудности организаторов чемпионата мира и обнаружил, что сложности есть буквально на каждом шагу.

Погода и детский труд. Проблемы организаторов перед ЧМ по футболу Сложности возникают постоянно.

Нападающий лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Анатолию Романову посочувствовал прекратившим своё существование «Тосно» и «Амкару», а также поддержал идею воссоздания чемпионата Советского Союза.

«Для России главное — выйти из группы. Дальше будет легче» Генрих Мхитарян высоко оценил шансы сборной России на ЧМ-2018 и дал ценный совет «армейцу» Головину.

За 48 часов до старта мирового футбольного форума «Чемпионат» продолжил представление команд-участниц и рассказал о сборных, попавших в группу G, где фаворитами будут Бельгия и Англия.