Дневник ЧМ-2018. Россия выиграет группу, а Аргентина – чемпионат?

Футбольный день на «Чемпионате» открылся представлением команд-участниц чемпионата мира в группе F, которую выиграет сборная Германии. Вы сомневаетесь?
Пока на Москву не обрушился ливень, Дмитрий Егоров гулял по Красной площади, удивлялся тому, что никто не узнал в подземном переходе Хави, и пугал всех встречных вопросом: «Месси или Роналду?»
Новость о «Реале» тесным образом переплелась с новостями из стана сборной Испании: по окончании чемпионата мира «королевский клуб» возглавит наставник «красной фурии». Так кто же такой Хулен Лопетеги? Детали – от Анатолия Романова.
Заслуженный ветеран российского футбола Андрей Аршавин в интервью Григорию Телингатеру проанализировал состав команды Станислава Черчесова и не нашел в нём себя.
Заместитель шефа отдела «Футбол» нашего портала Олег Лысенко устроил допрос с пристрастием аргентинским коллегам, а те доходчиво объяснили ему, почему чемпионом мира должна стать сборная их страны, и заверили, что попробовать русскую водку входит в их обязательную программу.
В пику знатокам футбола из Аргентины наш человек Александр Говоров аргументировано доказал, что сборная России выиграет свою группу.
А вот эксперт «Чемпионата» по международному футболу Кирилл Хаит с ним не согласен и считает, что группу А выиграет Уругвай, который станет главной сенсацией предстоящего мундиаля.
Наш корреспондент Павел Пучков углубился в трудности организаторов чемпионата мира и обнаружил, что сложности есть буквально на каждом шагу.
Нападающий лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Анатолию Романову посочувствовал прекратившим своё существование «Тосно» и «Амкару», а также поддержал идею воссоздания чемпионата Советского Союза.
За 48 часов до старта мирового футбольного форума «Чемпионат» продолжил представление команд-участниц и рассказал о сборных, попавших в группу G, где фаворитами будут Бельгия и Англия.