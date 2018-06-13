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Главный тренер сборной Испании уволен за день до ЧМ-2018

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
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Хулен Лопетеги
Антон Михашенок
Фото: TF-Images/Getty Images
Увольнение Лопетеги — гениальный ход от испанцев. Без иронии
Это оправданный риск.
Футбол / ЧМ по футболу 2018

В истории с увольнением Хулена Лопетеги есть ровно два момента, о которых стоит говорить.

Первый. Нет совершенно никаких оснований не верить президенту Федерации футбола Испании Луису Рубиалесу, когда тот с почерневшими от ярости глазами чеканит на пресс-конференции: «Лопетеги вёл переговоры за нашей спиной, о том, что он договорился, я узнал за пять минут до официального объявления о контракте с „Реалом“». Рубиалес не выглядит сумасшедшим человеком, он понимает, что теперь вся ответственность за результат сборной на чемпионате мира лежит исключительно на нём, и его растерзают, если команда провалится. Он вслух принимает эту ответственность. Его ключевые слова: «Выиграть очень важно, иметь лучшего тренера очень важно, но превыше всего — вести дела правильным образом. Возможно, сейчас это кажется сложным, но в конце концов это сделает нас сильнее».

По факту Рубиалес стал едва ли не единственным за последние годы футбольным руководителем, которому хватило cojones, чтобы открыто продемонстрировать: корпоративные правила первичны, и если крысой на борту оказывается главный тренер, то и у него не может быть индульгенции. Даже если завтра финал чемпионата мира, от него нужно избавляться, чтобы не дать ни малейшего шанса вить из себя верёвки в дальнейшем. Более того, пресс-конференция сборной затянулась на полтора часа, и всё это время, как пишут испанские журналисты, лидеры команды уговаривали оставить Лопетеги. Рубиалес не прогнулся и под них, и это тоже редкость: мнение игроков о тренере часто становится решающим, что слишком их балует и расслабляет. Рубиалес послал их тренироваться, а не клянчить.

Второй момент. Один из важных аспектов отставки — время выхода Лопетеги на новую работу. Дело в том, что «Реал» должен выйти из отпуска ещё до завершения чемпионата мира, что вводит две команды в умеренно конфликтное положение. Когда Мадрид приступит к тренировкам, на чемпионате мира останется сыграть только финал, и со стороны испанской федерации это близкий к гениальности психологический ход — показать, что на тренера строго рассчитывают до финала. Игроки получают чёткий сигнал о непреложной цели на турнир.

Риск в данном случае оправдан. Турниры сборных краткосрочны, мотивация, физика и случайность в них имеют гораздо больше значения, чем в гладких клубных чемпионатах. Пример Дании-1992 банальный, но по-прежнему работающий: можно вообще вытащить игроков из отпусков и затащить с ними трофей. Лопетеги уже провёл с командой подготовку к турниру, физика заложена. Дальше нужно её поддерживать и попробовать избежать неприятных случайностей — удачливый тренер здесь пригодится больше, чем мощный теоретик.

Что же касается мотивации, то и здесь полный порядок. Игроки, которые изо всех сил отстаивали Лопетеги, получили возможность мобилизовать всю свою злость — на несправедливость решения в целом и Рубиалеса в частности. Пожалуйста, выжигайте этой злостью соперников, кто же против. Лет через 40, возможно, в Испании снимут трогательный фильм, где Серхио Рамос в финале будет орать в клокочущих «Лужниках»: «За себя и за Хулена!».

Если отбросить эмоции, безапелляционное решение Луиса Рубиалеса не кажется сумасшедшим. Риск, конечно, есть, но он может окупиться.

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