ЧМ для «чайников». Всё, что нужно знать о грандиозном турнире в России

Если вы знаете, кто такие Месси и Роналду, — этот текст не для вас. Здесь ликбез для тех, кто слово футбол употребляет очень редко.

Прочитайте и сможете поддержать разговор о футболе в любое время и в любом месте. Потому что целый месяц говорить будут только о нём.

Садомазо-2018. Сборная, которую унижает Россия Дзюба может не обижаться на журналистов и Слепакова – игроки сами выбрали путь ненависти.

Первый чемпионат мира в России

Начнём с главного. Чемпионат мира по футболу – один из двух главных спортивных турниров во всём мире наряду с Олимпийскими играми. Суммарная аудитория чемпионатов мира в XXI веке стабильно переваливает за три миллиарда человек, а, например, финальный матч чемпионата мира 2014 года, в котором сыграли сборные Германии и Аргентины, посмотрело более миллиарда зрителей. То есть каждый восьмой человек на планете, включая младенцев и стариков!



Чемпионат мира традиционно проводится раз в четыре года начиная с 1930-го. В 1942 и 1946 годах соревнования не проводились из-за Второй мировой войны. Турнир 2018 года, таким образом, станет 21-м в истории. И первым, который пройдёт на территории нашей страны.

В 1930 году Международная федерация футбола (ФИФА) просто пригласила всех желающих принять участие в турнире. В Уругвай, где проходили соревнования, приехали лишь 13 сборных. Хозяева и стали победителями турнира, выиграв финальный матч у Аргентины – 4:2.



С 1934 года количество команд, готовых принять участие в турнире, возрастало. ФИФА приняла решение определить формат турнира и проводить отборочные матчи, чтобы определять команды, достойные принять участие в соревнованиях. В 1934 году, например, в отборе принимали участие 32 сборных, 16 из которых попадали в финальную стадию. 84 года спустя цифры несколько изменились: в оборочных соревнованиях, которые продолжались два года, участвовали 207 сборных, сражавшихся за 31 путёвку. 32-е место получила страна-хозяйка – Россия.

За всю историю проведения чемпионатов мира лишь восемь сборных выигрывали титул. Бразилия получала кубок пять раз, Германия и Италия – по четыре. Также чемпионами мира становились Аргентина, Уругвай, Франция, Испания и Англия. Высшее достижение футболистов из нашей страны – четвёртое место команды Советского Союза на турнире 1966 года.



Единственный трёхкратный чемпион мира по футболу в истории – великий бразилец Пеле, который вместе с командой побеждал на турнирах 1958, 1962 и 1970 годов. Ещё 20 футболистов (15 бразильцев, четыре итальянца и аргентинец) становились чемпионами дважды.

Россияне проведут три матча. Или больше?

От российской команды перед стартом чемпионата мира, как правило, не ждут многого, но тем приятнее могут быть сюрпризы, которая сборная России преподнесёт болельщикам. Что касается неумолимых цифр и исторических фактов, то они на оптимистичный лад не настраивают. Сборная России, выступавшая на трёх чемпионатах мира — в 1994, 2002 и 2014 годах – ни разу не выходила из группы, хотя с соперниками нашей команде при жеребьёвке, как правило, везло.



К чемпионату мира 2018 года сборная России подходит на 70-м месте в рейтинге ФИФА. Это худший показатель среди всех стран — участниц турнира. Правда, стоит помнить, что страна-хозяйка всегда проседает в табели о рангах, поскольку не выступает в отборочном турнире.

«Все с усами — на стадион!» Черчесов призвал поддержать сборную России Иван Карпов сходил на пресс-конференцию сборной России и рассказал Черчесову про акцию #усынадежды. Наконец-то наш коуч научился веселиться.

Главный тренер национальной сборной – Станислав Черчесов, работающий с российской командой с 2016 года. Капитан команды – вратарь Игорь Акинфеев. Средний возраст команды – 28,3 года. Это чуть меньше, чем было в 2016 году на чемпионате Европы, но всё равно немало. Для сравнения: средний возраст немцев – 25,7 лет, бразильцев – 27,8, испанцев – 28,0.



Самый возрастной и опытный игрок сборной России – 38-летний защитник Сергей Игнашевич. Когда он дебютировал за сборную, его нынешний партнёр по сборной 22-летний Александр Головин, играющий на позиции полузащитника, ещё не пошёл в школу.

В российской сборной больше всего футболистов из «Зенита» и ЦСКА – шестеро и пятеро соответственно. «Спартак», «Локомотив», «Краснодар», «Рубин» и «Ахмат» отправили в сборную трёх игроков или меньше. Также в составе есть два футболиста, выступающих за рубежом: Владимир Габулов из бельгийского «Брюгге» и Денис Черышев из испанского «Вильярреала».

Последние результаты сборной России вряд ли могут порадовать поклонников команды. Россияне не смогли выиграть в семи последних товарищеских матчах. Последняя победа была одержана в октябре 2017-го в матче со сборной Южной Кореи. Что касается официальных матчей, то летом прошлого года Россия выступала на домашнем Кубке конфедераций. Обыграла Новую Зеландию, но уступила Португалии и Мексике и не смогла выйти из группы.



На чемпионате мира сборной России предстоит провести как минимум три матча — 14 июня в Москве с Саудовской Аравией, 19 июня в Санкт-Петербурге с Египтом и 25 июня в Самаре с Уругваем. Если по итогам этих матчей Россия выйдет из группы, то следующий матч проведёт 30 июня или 1 июля с кем-то из группы В. Вероятно, Испанией или Португалией.

Рекордсмены чемпионатов мира. Кто они? Кому принадлежат уникальные достижения чемпионатов мира по футболу.

11 городов, 12 стадионов, 5 фаворитов

Формат чемпионата мира максимально прост и всем привычен, поскольку не менялся уже 20 лет. В соревнованиях принимают участие 32 команды. На первом этапе все они жребием разделены на четыре квартета. В этих группах по четыре сборные сыграют друг с другом по разу. Команды, занявшие два первых места, выйдут в плей-офф. Регламент матчей на вылет максимально прост: в следующий раунд проходит только победитель матча. Если основное время игры завершается вничью, игра продолжается ещё два тайма по 15 минут. Если и в овертайме ни одна из команд не смогла вырвать победу, то судьбу встречи решит серия послематчевых пенальти.

Первый матч чемпионата мира в России будет проведён 14 июня – в Москве на стадионе «Лужники» российская команда сыграет со сборной Саудовской Аравии. Заключительные матчи группового этапа будут сыграны 28 июня. А уже через день, 30 июня, в Сочи и Казани стартуют встречи 1/8 финала чемпионата мира. Решающий матч турнира, который определит новых чемпионов мира, будет проведён 15 июля – также в московских «Лужниках».



Матчи чемпионата мира будут проходить на 12 стадионах, построенных или реконструированных в 11 городах России. Самый вместительный стадион – столичные «Лужники» (вмещает 80 тыс. зрителей). Самый дорогой – «Стадион Санкт-Петербург» в Северной столице, на строительство которого ушло около 43 млрд рублей. Также матчи пройдут в Екатеринбурге, Волгограде, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Сочи, Казани и Саранске.



Кто выиграет чемпионат мира, разумеется, заранее предсказать невозможно. Этот турнир всегда дарит зрителям целую россыпь неожиданных результатов и футбольных открытий. Однако пятёрку фаворитов назвать всё же можно: сборные Германии, Бразилии, Испании, Франции и Аргентины, по мнению экспертов, имеют наибольшие шансы на победу в турнире.