Самый удобный календарь чемпионата мира по футболу

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Представление групп
ЧМ-2018. Всё, что нужно знать о группе A
Ещё раз о сборной России и тех, кто будет ей мешать.
ЧМ-2018. Всё, что нужно знать о группе B
Португалия – Испания, Роналду против Рамоса – такое дерби украсило бы и финал ЧМ. А Сочи увидит его уже на старте!
ЧМ-2018. Всё, что нужно знать о группе С
Сборная Франции попала в неприятную группу. Команде Дешама легко не будет, несмотря на потрясающий по именам состав.
ЧМ-2018. Всё, что нужно знать о группе D
Пожалуй, одна из самых ровных групп чемпионата мира – здесь может случиться всё. Даже невыход Аргентины.
ЧМ-2018. Всё, что нужно знать о группе Е
Сразу две команды из топ-10 рейтинга ФИФА в одной группе.
ЧМ-2018. Всё, что нужно знать о группе F
Вы же понимаете, кто займёт в ней первое место?
ЧМ-2018. Всё, что нужно знать о группе G
Ну уж из этой группы Англия должна выйти.
ЧМ-2018. Всё, что нужно знать о группе H
Самая ровная группа чемпионата мира.
Если вы захотите съездить в гости к Месси и Роналду, то вот список адресов тренировочных баз всех сборных.
Где искать Роналду, Месси и Неймара. Гид по базам сборных
Рассказываем, куда и когда ехать, чтобы увидеть любимых футболистов.
Гиды по городам, в которых проходят матчи чемпионата мира
Гиды по городам чемпионата мира: что посмотреть в Ростове? (не Великом)
Что посмотреть в южной столице русского рэпа, чем угоститься и что захватить с собой в качестве сувениров.
Гиды по городам чемпионата мира: что посмотреть в Екатеринбурге?
Что посмотреть в столице Урала, какое блюдо, помимо пельменей, попробовать и за сколько дней до матча приехать, чтобы всё успеть.
Гиды по городам чемпионата мира: что посмотреть в Москве?
Как добраться от аэропорта и вокзала, на чём перемещаться по городу и что посмотреть в столице России.
Гиды по городам чемпионата мира: что посмотреть в Казани?
Что посмотреть в столице Татарстана, где купить самый вкусный чак-чак и на чём лучше всего перемещаться по городу.
Гиды по городам чемпионата мира: гостеприимный Сочи
Вкуснейшая кавказская кухня, ласковое море, домашнее вино и, конечно же, футбол. Рассказываем, что посмотреть и попробовать в Сочи.
Гиды по городам чемпионата мира: что посмотреть в Калининграде
Продолжаем знакомство с городами ЧМ-2018. На очереди Калининград, необычные сувениры, вкуснейшие морепродукты и европейский стиль.
Гиды по городам чемпионата мира: что посмотреть в Самаре?
Как добраться от аэропорта и вокзала, на чём перемещаться по городу и что посмотреть в сердце Поволжья.