Садомазо-2018. Сборная, которую унижает Россия

Дзюба может не обижаться на журналистов и Слепакова – игроки сами выбрали путь ненависти.

Нападающий сборной России Артём Дзюба заметил, что перед чемпионатом мира из игроков делают врагов страны. Наблюдение это адекватное, потому что актёры действительно требуют уволить Черчесова, юмористы издеваются над командой, а журналисты и болельщики, такое ощущение, ждут провала, чтобы растоптать игроков.

С одной стороны, это антипатриотическое кощунство, потому что люди вроде как должны объединяться вокруг своих. С другой, не совсем понятно, почему конкретную группу из 23 человек отождествляют с Россией.

Разве эти люди бились за выход на чемпионат мира и подарили людям праздник? Нет.

Может, получали право на проведение турнира в России? Тоже нет.

Может, хоть чем-то порадовали нас за последние пару лет? Опять нет.

«Ощущение, что мы — ваши враги». Дзюба выступил с мощнейшим манифестом Артём объяснил болельщикам и журналистам, в чём они не правы.

По факту, страна имеет дело с недостаточно известными гражданами, которых без объяснения причин собрал не вызывающий симпатий народа мужчина, которого без объяснения причин назначил вызывающий отторжение народа Мутко.

Дзюба, возможно, удивится, но люди вовсе не обязаны признавать «своим» неприметный коллектив с вывеской «Россия». Зато обычный работяга имеет полное право рассуждать, что под ширмой строительства сильной сборной к ЧМ-2018 и под разговоры о возможной победе в турниры, были слиты в пустоту грандиозные бюджетные деньги. И вот этим 23-м, сладко существующим в бедной стране, за это надувательство теперь отвечать. Не головой, причем, а легкой критикой, да и не подвигом, а всего лишь минимальным допустимым результатом.

Календарь группового этапа чемпионата мира-2018

Впрочем, даже эти игроки могли получить любовь страны, если бы хоть немного этого хотели. Достаточно было просто пообщаться с людьми нормальным языком — рассказать о себе, о своем детстве, о реальных проблемах нашего футбола и дать почувствовать, чем живут ребята, которые представят нацию.

Вместо этого мы получили безнадёжные товарняки и семь матчей без побед.

Ежедневные 15 минут пустоты на открытых тренировках и унылые ответы на вопросы журналистов после занятий.

Массовый отказ от интервью лидеров команды. Ходят слухи, что молчание перед турниром – это прямая просьба Черчесова, хотя пресс-атташе разных клубов признавались, что оградить их от внимания страны просили сами ребята.

Но так если вы сами отстранились от людей, то чего теперь от них хотите? Думаете, кто-то будет считать «своей» команду, где на вопросы:

— «Почему Габулов?» — следует ответ: «Я так решил».

— «Где Денисов? Следующий вопрос».

— «Что не так с Глушаковым? Мне лучше знать».

— «Во что играет сборная? Увидите 14 июня».

Ну хорошо, увидим.

А пока обратим внимание на тренировку сборной Австралии в Казани, на которой собирается больше людей, чем на матчах «Рубина». Оказывается, для того, чтобы наслаждаться футболом, городу вообще не нужны Кудряшов или Гранат.

Порадуемся за детей, которые играют со сборной Хорватии в футбол под Питером.

Удивимся вместе с сочинцами, которые встречают на пляже Неймара. Или посмеёмся над Коутиньо, которому разобьют яйца о голову.

Криштиану в России. Он плохо тренируется и психует (видео) Никакого волшебства. Ждём Месси.

Сгоняем вместе с тысячами людей в Бронницы или Кратово, мельком глянуть на Месси или Криштиану.

Сойдём с ума в центре Москвы вместе с латиноамериканцами и азиатами. И насладимся чемпионатом мира, который бы при отсутствии одной команды в атмосферном и игровом плане сейчас точно ничего бы не потерял. Ужасно, правда, что командой этой является Россия. И игроков этой сборной теперь действительно спасет только выход из группы, хотя именно результат до турнира лично мне казался второстепенным.

И если тому же Дзюбе такое положение вещей сейчас кажется обидным, то стоит сказать, что наш футбол слишком упорно к этому шёл. Через VIP-выходы в обход микст-зон. Вместе с решалами из 90-х. По сугробам на убитых трибунах. Через богатство одних к полному уничтожению футбола в целых регионах.

Садомазо-2018 наступает. И очень хочется, чтобы именно такой подход к турниру имел смысл, чтобы команда вместе с тренером прошли это соревнование с минимальными унижениями и повреждениями. Удачи и победы вам, парни. Если вам это действительно не всё равно.