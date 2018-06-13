Почему я буду болеть за Хорватию на ЧМ-2018

Вкратце о том, почему это честно и при чём здесь Ланнистеры.

О жизни

В этом мире много мерзких явлений. Одно из самых отвратительных – чувство долга. Нет, не чувство долга перед родителями. Не чувство долга перед женой, детьми, коллегами по работе или своей страной. Я говорю о том жутком ощущении, когда ты попадаешь в касту «должников» случайно – когда и сам тому не рад.



Такое случается постоянно. То вдруг кто-то уступит место в очереди в критический момент. То тётенька в МФЦ задержится в нерабочее время и примет те самые бумажки. В эти моменты хочешь сказать: «Чувак, спасибо, конечно, но это же ничего не значит, да?». Замять вопрос со своим внутренним «я» сложнее.

Чаще всего ответный поступок направлен даже не конкретному человеку. На это всегда находится множество объективных причин. Но сразу ощущаешь: Вселенная тебе помогла. А значит, нужно вернуть должок.

Календарь группового этапа чемпионата мира-2018

О футболе

В футбольном мире есть парни, которым мы всё ещё кое-чем обязаны. В отборе к Евро-2008 они обыграли англичан на стадионе «Уэмбли» со счётом 3:2. Та победа им была вообще не нужна в плане турнирной борьбы. Они и без неё обеспечили себе первое место в группе. Зато эти три очка хорватов подарили России путёвку на самый успешный турнир в её истории.



Эта причина болеть за хорватов была бы лишь навязчивым пунктиком из прошлого, если бы не подкреплялась ещё одним наблюдением. Его навеял пример Дарио Срны, который, имея предложения из топ-клубов Европы, почти всю карьеру провёл… в Донецке. И это не поддаётся никакому объяснению.

ЧМ-2018. Всё, что нужно знать о группе D Пожалуй, одна из самых ровных групп чемпионата мира – здесь может случиться всё. Даже невыход Аргентины.

Если вы внимательно изучите список игроков сборной Хорватии, заметите, что большинство из них очень не любят менять клуб. А уж если и делают это, то либо: а) меняют страну; б) переходят в клуб с принципиально иными задачами.

Субашич, Брозович, Модрич, Ковачич, Бадель… Куда ни ткни, сложно найти того, у кого рыльце нечисто. Нет, такие, конечно есть, но они – явное меньшинство.



Кто-то скажет, что хорватской ментальности присуща банальная лень и нежелание выходить из зоны комфорта. Ну да, а ещё им присуща привычка иметь в своей сборной игроков «Реала» и «Барсы».

Есть другая версия, которая имеет куда меньше противоречий с реальной действительностью. Быть может, хорватским игрокам присуща футбольная моногамность?

Восточная ментальность вперемешку с традиционными ценностями и пережитой войной. Противостояние «Хайдука» с загребским «Динамо» и бесконечные бойни с сербами. Слишком сложно, чтобы всё было просто. От хорватов так и веет желанием не только стать «своим», но и привнести в клуб долю своей идентичности. И у них это получается. Ну серьёзно, вспомните хотя бы Стипе Плетикосу. Это дико подкупает.

Чорлука вошёл в финальную заявку сборной Хорватии на чемпионат мира – 2018

Пример хорвата-однолюба есть в России и сейчас. Ведран Чорлука провёл у нас уже шесть лет. Всё дело в деньгах? Несомненно. Вот только в России зарплату «Локо» сами знаете какие клубы могут перебить безо всяких проблем. Особенно когда речь идёт об одном из лучших защитников РФПЛ с богатым зарубежным опытом.

Пару лет назад Ведран чуть не ушёл из «Локомотива». Знаете, что тогда стало одним из барьеров для его перехода? Нежелание самого хорвата уходить к принципиальным соперникам. И эту историю не портит даже количество нулей в его новом контракте. Почему – описано чуть выше.

О Ланнистерах и ЧМ

Самые отвязные злодеи «Игры престолов» имеют семейное правило: «Ланнистеры всегда отдают долги». Эти чокнутые не боятся ничего, но в любых ситуациях всегда ему следуют.



Накануне чемпионата мира я в очередной раз напомнил о той победе. Сейчас – для этого лучшее время, и долг за тот Евро стал давить на меня чуть меньше. Хорваты, если что, играют в Калининграде, Нижнем и Ростове. Как именно выразить своё «спасибо», каждый решит сам.



Ведь очень вероятно, что в последнем туре нам опять нужно будет ждать подарков Вселенной, болея за Саудовскую Аравию и потерю очков Египтом. А Вселенная очень не любит помогать тем, кто не умеет отдавать долги.